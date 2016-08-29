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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 кві, 2018 15:51
Если даже держать курс заложенный в бюджет 29.30 по году ,то он не покроет дефицит бюджета. Все возможно ,последние строчки статьи ,поживем- увидим.
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Перес де Куэльяр
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Додано: Вів 03 кві, 2018 15:57
w_bufett написав: Перес де Куэльяр написав:
Киев 10/15 снижаемся ,вопреки приподнятому межбанку ,видать на опережение .Кто сливал сегодня или откупал?
Чекаємо 5-го числа. Посміхаємося і "машем" до 13...
Будуть крутить кіно! Зелені танки на Берлін!
...з 5-того попре $ на північ?
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Долярчик
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Додано: Вів 03 кві, 2018 16:00
Экс-научный сотрудник написал то, что на ветке знают и обсуждалось уже. Только цифры 30-32-34 какие-то не научно обоснованные, а больше "вычисленные" по формуле ОБС. Готовимся к маю, а почему не к апрелю? Где статистика по ОВГЗ за январь-февраль?
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edgar_po
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Додано: Вів 03 кві, 2018 16:04
edgar_po
Я давно заметил, что приставка "экс" обычно добавляет несколько гривен к прогнозу
ЗЫ Опять кто-то пинает дохлую кошку на последних минутах сессии. Есть вероятность, что завтра кто-то крупный хочет покупать.
Востаннє редагувалось Сибарит
в Вів 03 кві, 2018 16:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 03 кві, 2018 16:05
edgar_po написав:
Экс-научный сотрудник написал то, что на ветке знают и обсуждалось уже. Только цифры 30-32-34 какие-то не научно обоснованные, а больше "вычисленные" по формуле ОБС. Готовимся к маю, а почему не к апрелю? Где статистика по ОВГЗ за январь-февраль?
Может был расчет экономиста изходя от 29.30 бюджетных?Сколько вниз спустились ,столько и добавил вверх ,оттуда и 32-34 цифра всплыла.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр
в Вів 03 кві, 2018 16:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 03 кві, 2018 16:11
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в понедельник относительно доллара на 14,60 коп., на торгах вторника понизился на 16,86 коп., оказавшись на уровне 26,3296 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 03 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,16/26,19 UAH/USD виртуально, без сделок.
Рано, около 10.05, покидая виртуальную сферу, доллар вырос в цене до 26,25/26,30, а спустя 35 минут, сохранив «бычий» тренд, оказался на цифре 26,30/26,33 UAH/USD.
Эта динамика сохранилась в дальнейшем – по состоянию на 11.10 курс «американца» на межбанке, немного снизив темп роста, был уже на цифре 26,32/26,34, а к 11.34, сузив спред, оказался на отметке 26,33/26,34 UAH/USD.
Блиц-анализ участников рынка, игравших на повышение, позволил в это время сделать вывод: нерезиденты, у которых стартовал сезон репатриации дивидендов, не выделялись особой активностью, доллар одинаково пытались приобрести и наши банки и украинские «дочки» «варягов».
Меж тем, к 11.47 доллар уже вырос к 26,34/26,36 UAH/USD, по сути с этого момента прекратив рост. Эти цены оставались действующими в условиях относительной сбалансированности спроса и предложения до 15.20 Киева, когда уже на опустевшем межбанке СКВ единичными продажами понизили вначале к 26,32/26,35, а спустя час, до 26,30/26,33 UAH/USD, продолжая динамичное снижение на опустевшем межбанке до самого финиша торгов.
На цифре 26,25/26,29 UAH/USD UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот вторник.
Большинство сделок на межбанке 03 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,3296 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,19% с 28,0672 UAH/USD до 26,3296 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 03 апреля overnight котировалась банками по 15,00/16,00% годовых (с 12.17 Киева - 15,005/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 03 марта, сменив «медвежий» тренд на «бычий», заметно прибавил в цене по следующим причинам.
Во-первых, пасхальные выходные закончились, и импортеры могли приобретать СКВ, цена которой, к тому же на торгах 30 марта-02 апреля понизилась для перечисления партнерам за рубеж.
Во-вторых, «технология» (правила) торгов межбанка предусматривает появление на рынке перечисленной из-за рубежа СКВ на счета экспортеров лишь на следующий день. Это значит, что упавшие на счета наших резидентов доллары могут появиться на межбанке лишь в среду, не раньше. Меж тем, длинные выходные создали дефицит СКВ на межбанке.
В-третьих, свою посильную лепту в рост курса доллара 03-го внесли нерезиденты, у которых стартовал сезон репатриации дивидендов. Напомним: с 01 апреля «варягам» увеличена «порция» возможного перечисления СКВ на родину до $7 млн.
Сдерживали рост курса доллара на межбанке признаки проблем с гривневой ликвидностью, на что указывало снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 43 807,1 млн. грн. к отметке 42 670,0 млн. грн.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 03 апреля повысились, имея для этого следующие основания.
Во-первых, на рынок пришли импортеры, у которых появилась возможность перечислять купленную СКВ партнерам за рубеж.
Во-вторых, несколько выросла активность нерезидентов.
В-третьих, тема «синдрома понедельника» (в дебюте недели ликвидность редко радует игроков) по известным причинам снята с повестки дня.
Дата: 03 апреля 2018 г. 17.45
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,05/26,15 UAH/USD (с утра – 26,12/26,22 UAH/USD, к обеду - 26,20/26,30 UAH/USD)
€ – 32,15/32,45 UAH/EUR (с утра – 32,20/32,50 UAH/EUR, к обеду - 32,35/32,55 UAH/EUR)
RUB – 0,445/0,455 UAH/RUB (с утра - 0,450/0,460 UAH/RUB, к обеду - 0,450/0,460 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.
Это равновесие сохранялось до полудня, требуя ощутимой поддержки повышениями действующей цены. Рост был необходим из-за «бычьего» тренда рынка доллара на межбанке, оказавший влияние на настроения клиентов «налички».
Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют заметно выросли: 26,20/26,30 UAH/USD, евро – 32,35/32,55 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. На моменте равновесие покупок и продаж сохранилось, обороты «средние».
После обеда на рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность местного рынка, причем для этого пришлось снова прибегнуть к ценовому дисконтированию из-за перемен в настроениях клиентов и нехватке гривни.
Итоговое равновесие спроса и предложение позволило сохранить обороты в оптовом сегменте рынка Днепра на «хорошем» уровне, констатировав их рост, аккурат, на «твердую четверку», лучше, чем в понедельник.
Дата: 03 апреля 2018 г. на 17.00
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 26,10/26,20 UAH/USD (с утра 26,10/26,20 UAH/USD, к полудню 26,15/26,25 UAH/USD)
€ 32,25/32,32 UAH/EUR (с утра 32,20-25/32,40-50 UAH/EUR, к полудню 32,27/32,43 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 03 апреля стартовали в условиях преобладания спроса в сопровождении низкой ликвидности.
До полудня преобладание клиентских бидов сохранилось, заставляя столичных дилеров повышать действующие цены ради равновесия покупок и продаж. Одновременно с этим местные валютчики констатировали затухание торговой активности.
К 11.56 столичные валютчики-оптовики рапортовали об установлении паузы в торговле на фоне действующих на моменте курсах: 26,15/25 UAH/USD, евро - 32,27/32,43 UAH/EUR.
Максимальные «наборы» СКВ в столице достигали отметки 26,17 UAH/USD к обеду.
После обеда, на киевском рынке сохранилась равновесная в целом торговля в паре доллар-гривня, которая ближе к закрытию поддерживалась снижением цен.
Думаю, последнее отчасти стало следствием предфинишного обвала текущих цен безналичного доллара в сопровождении уже мизерной ликвидности.
Обороты, заслужив по итогам вторника «четверку», констатировали улучшение показателей предыдущей сессии.
Дата: 03 апреля 2018 г.
17.36 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,05/26,15 UAH/USD (с утра - 26,10/26,25 UAH/USD, к полудню - 26,12/26,25 UAH/USD)
€ – 32,25/32,55 UAH/EUR (с утра – 32,25/32,55 UAH/EUR, к полудню - 32,30/32,60 UAH/EUR)
RUB – 0,448/0,454 UAH/RUB (с утра - 0,450/0,456 UAH/RUB, к полудню 0,450/0,456 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях
доминирования лишенного фанатизма спроса.
В период до полудня настроение на рынке города изменялось в направлении установления баланса спрос/предложение, сопровождаясь незначительным повышением действующих цен.
По состоянию на 11.57 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения и установлении равновесия покупок и продаж розничных партий валюты. На этом фоне цены доллара и евро немного изменились: 26,12/26,25 UAH/USD, евро - 32,30/32,60 UAH/EUR, рубль 0,450/0,456 UAH/RUB. Ликвидность оставляет желать лучшего.
После обеда на запорожском наличном рынке произошла смена тренда – клиенты стали более охотно «сдавать валюту», вынуждая здешних дилеров реагировать дисконтированием цен. Этот проект принес результат: по итогам вторника в Запорожье равновесие покупок и продаж на фоне выросшей ликвидности, заслужившей «твердую четверку».
Дата: 03 апреля 2018 г. на 17.00
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 26,05/26,20 UAH/USD (с утра - 26,11/26,25 UAH/USD, к полудню - 26,01/26,20 UAH/USD)
€ – 32,11/32,41 UAH/EUR (с утра – 32,20/32,41 UAH/EUR, к полудню - 32,25/32,60 UAH/EUR)
RUB 0,449/0,457 UAH/RUB (с утра - 0,449/0,456 UAH/RUB, к полудню - 0,450/0,450 UAH/RUB)
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Додано: Вів 03 кві, 2018 16:19
Вчера вечерком тут напетросянили знатно,вижу подтягиваются другие прихожане церкви "будеттолькодорожать" с новыми небылицами\фейками пропаганды,а чего осенью будет 34? Что уже не модно прогнозировать ракету вечером???
А некоторым особо зрячим даже под вечер привиделся дефолт???
Чивокуня брал под 7.75% плюс откаты вёдрами и сектанты тогда катались на грндепо под 25% при курсэ восэмЪ,причём очень хвалили мудрого завгара за взвешенную и последовательную экономическую политику,а тут вдруг купили долларов па 40 и стали шибко зрячими!!!
А тут ещё как назло Косюк разместился на приличную сумму под 6.95,угадайте с одного раза,как можно допустить дефолт,если насыпят сколько надо на 10 лет под менее чем 7% годовых?
Может и будет дефолт,но году так в 2028-м,не раньше)))
п.с. на сайте Минфин мне дали в конце 2013 бан,на 10 лет,а недавно стёрли все мои комменты,а дали за то,что я говорил,что всё рухнет построенное капустной командой и арбузовыми,зато теперь очень занятно наблюдать,как на этом ресурсе упорно и ежедневно видят обвал гривны,рост ракетой на вчера,что не всё так просто и это надо же,зимой они кричали что курс 29 это только начало,а сейчас курс 26 и они тоже видят как гривне приходится не сладко.Как платят,так и танцует шваль журналистская,дубинский просто мальчик по сравнению с этой шоблой!
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Додано: Вів 03 кві, 2018 16:20
Сибарит написав:
ЗЫ Опять кто-то пинает дохлую кошку на последних минутах сессии. Есть вероятность, что завтра кто-то крупный хочет покупать.
Что опять мудрый глаз Сибарита заметил,что доллара не всем хватает?
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Додано: Вів 03 кві, 2018 16:20
Fan написав:
https://biz.nv.ua/economics/hosbjudzhet-nedoschitalsja-3-dokhodov-2461783.html
Бюджет потихоньку, с таким курсом, загибается, экономика со ставкой 17% тоже,зато кто-то в овгз зашёл нормально под 17%. Обвал гривны будет резкий и неожиданный.имхо
Резкий и неожиданный?
Для кого как.
У меня уверенность в дальнейшем девале гривни равна 100%.
Вопрос только в точном сроке.
Но тут угадать невозможно, поскольку играть против казино бессмысленно.
А потому нет ни одного гривнедепо.
Все свободные сбережения моментально конвертятся в валюту.
Таких думаю по Украине большинство.
Неожиданным обвал гривни может быть только для очень наивных (мягко говоря).
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Додано: Вів 03 кві, 2018 16:24
Shram написав:
Все свободные сбережения моментально конвертятся в валюту.
Таких думаю по Украине большинство.
Неожиданным обвал гривни может быть только для очень наивных (мягко говоря).
Штирлиц ещё не был никогда так близко к провалу(с)
На днях учётка проговорилась: как только приеду в(на) Украину....
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