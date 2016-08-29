somilitark написав:
Штирлиц ещё не был никогда так близко к провалу(с)
На днях учётка проговорилась: как только приеду в(на) Украину....
Сомик следите за дорогой ,по эмоциональности написанного вижу, что Вы за штурвалом.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 кві, 2018 16:27
Сомик следите за дорогой ,по эмоциональности написанного вижу, что Вы за штурвалом.
Додано: Вів 03 кві, 2018 16:35
Re: Валютный рынок в контексте
Заметил невовремя появившийся излишек
Я понимаю, что взгляды на желательную для экономики курсовую динамику, а соответствено и оценка оптимистичности событий, у нас непримиримые, но зачем Вы постоянно так остро реагируете на мои попытки распознавать тактические игры? Это даже не апокалиптические прогнозы долгосрочного тренда
В пылу праведной борьбы Вы перепутали учетки
Додано: Вів 03 кві, 2018 16:38
Re: Валютный рынок в контексте - гумор-шоууууу
...еееехххххх..... потерли той пост, де я запитував - як зберегти скирду на ремонт(долардепо, чи грндепо?)
-а мені відповіли, що купляти зараз матеріали!
- на що я відповів: а де його РІК тримати/зберігати? - на сходовій клітці, чи що?)))
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Вів 03 кві, 2018 16:54
Тактические игры это когда пара баранов с печатями(по научному юридические лица) пытаются примитивно разогнать курс или сидят до последнего ожидая минимальной цены и иногда не влазят в узкие двери метрополитена?
Пытаться рассмотреть тут зраду или "игры",это всё равно что наблюдать за молекулами из сопла закипевшего чайника и строить стратегии об их поведении и распределении)))
Особенно меня повеселил в прошлом году Креди Агриколь,как только доллар дорожал и подходил к максимумам года,то их менеджеры отрывали с руками скв на всю, наверняка заёмную,котлету,а потом в августе сливали эту котлету,закатив курс под 25.5,если не верите,то можете спросить у ДС,он в курсе от "тактических игр" этих мастеров рынка и стратегий!
п.с. ничего не напутал,дерзкая учётка Шрам грила,что сейчас за пределами(Ольгино?),а тут такой леший поворот,не имею грндепо,сам Геббельс не сказал бы лучше.
Додано: Вів 03 кві, 2018 16:54
1. Во вторник доллар к вечеру был таки близок к провалу, ДС уже вызвал телеграммой Ипполита Матвеевича и Остапа Ибрагимовича в качестве инвесторов. Пусть бросают Провал на Сев. Кавказе и летят в Украину. Здесь они нужнее как спасатели не малахитовой лужи, а зеленых бумажек.
2. Толерантность на ветке стала чуть лучше, но расти есть еще куда. И даже много.
Спасибо.
US
Додано: Вів 03 кві, 2018 17:10
Re: Валютный рынок в контексте
...то що, "свистка" на закупівлю "нікому непотрібного", цього тижня вже не чекати?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Вів 03 кві, 2018 17:24
Додано: Вів 03 кві, 2018 17:33
Якщо сильно просядемо до кiнця тижня , то можемо вiдскочити на готiвцI з 10-13 , якщо нI , то з 16-19 квiтня.
*Відправлено з Чату
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