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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4744474547464747

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 749
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
100
5. более 75%
63%
473
Всього голосів : 749
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 16:27

  somilitark написав:
  Shram написав:Все свободные сбережения моментально конвертятся в валюту.
Таких думаю по Украине большинство.
Неожиданным обвал гривни может быть только для очень наивных (мягко говоря).


Штирлиц ещё не был никогда так близко к провалу(с) :mrgreen:

На днях учётка проговорилась: как только приеду в(на) Украину.... :lol:

Сомик следите за дорогой ,по эмоциональности написанного вижу, что Вы за штурвалом.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 16:35

Re: Валютный рынок в контексте

  somilitark написав:Что опять мудрый глаз Сибарита заметил,что доллара не всем хватает?

Заметил невовремя появившийся излишек :)
Я понимаю, что взгляды на желательную для экономики курсовую динамику, а соответствено и оценка оптимистичности событий, у нас непримиримые, но зачем Вы постоянно так остро реагируете на мои попытки распознавать тактические игры? Это даже не апокалиптические прогнозы долгосрочного тренда :)

  somilitark написав:Штирлиц ещё не был никогда так близко к провалу(с)

На днях учётка проговорилась: как только приеду в(на) Украину....

В пылу праведной борьбы Вы перепутали учетки :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 16:38

Re: Валютный рынок в контексте - гумор-шоууууу

...еееехххххх..... потерли той пост, де я запитував - як зберегти скирду на ремонт(долардепо, чи грндепо?)
-а мені відповіли, що купляти зараз матеріали!
- на що я відповів: а де його РІК тримати/зберігати? - на сходовій клітці, чи що?)))
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 16:54

  Сибарит написав: мои попытки распознавать тактические игры?
В пылу праведной борьбы Вы перепутали учетки :)


Тактические игры это когда пара баранов с печатями(по научному юридические лица) пытаются примитивно разогнать курс или сидят до последнего ожидая минимальной цены и иногда не влазят в узкие двери метрополитена?

Пытаться рассмотреть тут зраду или "игры",это всё равно что наблюдать за молекулами из сопла закипевшего чайника и строить стратегии об их поведении и распределении)))

Особенно меня повеселил в прошлом году Креди Агриколь,как только доллар дорожал и подходил к максимумам года,то их менеджеры отрывали с руками скв на всю, наверняка заёмную,котлету,а потом в августе сливали эту котлету,закатив курс под 25.5,если не верите,то можете спросить у ДС,он в курсе от "тактических игр" этих мастеров рынка и стратегий! :wink:

п.с. ничего не напутал,дерзкая учётка Шрам грила,что сейчас за пределами(Ольгино?),а тут такой леший поворот,не имею грндепо,сам Геббельс не сказал бы лучше. 8)
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 16:54

  Сибарит написав:
  somilitark написав:Что опять мудрый глаз Сибарита заметил,что доллара не всем хватает?

Заметил невовремя появившийся излишек :)
Я понимаю, что взгляды на желательную для экономики курсовую динамику, а соответствено и оценка оптимистичности событий, у нас непримиримые, но зачем Вы постоянно так остро реагируете на мои попытки распознавать тактические игры? Это даже не апокалиптические прогнозы долгосрочного тренда :)

  somilitark написав:Штирлиц ещё не был никогда так близко к провалу(с)

На днях учётка проговорилась: как только приеду в(на) Украину....

В пылу праведной борьбы Вы перепутали учетки :)


1. Во вторник доллар к вечеру был таки близок к провалу, ДС уже вызвал телеграммой Ипполита Матвеевича и Остапа Ибрагимовича в качестве инвесторов. Пусть бросают Провал на Сев. Кавказе и летят в Украину. Здесь они нужнее как спасатели не малахитовой лужи, а зеленых бумажек.

2. Толерантность на ветке стала чуть лучше, но расти есть еще куда. И даже много.

Спасибо.

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 17:10

Re: Валютный рынок в контексте

...то що, "свистка" на закупівлю "нікому непотрібного", цього тижня вже не чекати?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 17:24

  Долярчик написав:...то що, "свистка" на закупівлю "нікому непотрібного", цього тижня вже не чекати?


Тиждень, два...
w_bufett
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 17:33

Якщо сильно просядемо до кiнця тижня , то можемо вiдскочити на готiвцI з 10-13 , якщо нI , то з 16-19 квiтня.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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  #<1 ... 4744474547464747
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