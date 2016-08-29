Додано: Вів 03 кві, 2018 16:54

Сибарит написав: мои попытки распознавать тактические игры?

В пылу праведной борьбы Вы перепутали учетки мои попытки распознавать тактические игры?В пылу праведной борьбы Вы перепутали учетки

Тактические игры это когда пара баранов с печатями(по научному юридические лица) пытаются примитивно разогнать курс или сидят до последнего ожидая минимальной цены и иногда не влазят в узкие двери метрополитена?Пытаться рассмотреть тут зраду или "игры",это всё равно что наблюдать за молекулами из сопла закипевшего чайника и строить стратегии об их поведении и распределении)))Особенно меня повеселил в прошлом году Креди Агриколь,как только доллар дорожал и подходил к максимумам года,то их менеджеры отрывали с руками скв на всю, наверняка заёмную,котлету,а потом в августе сливали эту котлету,закатив курс под 25.5,если не верите,то можете спросить у ДС,он в курсе от "тактических игр" этих мастеров рынка и стратегий!п.с. ничего не напутал,дерзкая учётка Шрам грила,что сейчас за пределами(Ольгино?),а тут такой леший поворот,не имею грндепо,сам Геббельс не сказал бы лучше.