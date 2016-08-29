Додано: Вів 03 кві, 2018 19:28

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, повысившийся в понедельник относительно доллара на 14,60 коп., на торгах вторника понизился на 16,86 коп., оказавшись на уровне 26,3296 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 03 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,16/26,19 UAH/USD виртуально, без сделок.



Рано, около 10.05, покидая виртуальную сферу, доллар вырос в цене до 26,25/26,30, а спустя 35 минут, сохранив «бычий» тренд, оказался на цифре 26,30/26,33 UAH/USD.

Эта динамика сохранилась в дальнейшем – по состоянию на 11.10 курс «американца» на межбанке, немного снизив темп роста, был уже на цифре 26,32/26,34, а к 11.34, сузив спред, оказался на отметке 26,33/26,34 UAH/USD.



Блиц-анализ участников рынка, игравших на повышение, позволил в это время сделать вывод: нерезиденты, у которых стартовал сезон репатриации дивидендов, не выделялись особой активностью, доллар одинаково пытались приобрести и наши банки и украинские «дочки» «варягов».



Меж тем, к 11.47 доллар уже вырос к 26,34/26,36 UAH/USD, по сути с этого момента прекратив рост. Эти цены оставались действующими в условиях относительной сбалансированности спроса и предложения до 15.20 Киева, когда уже на опустевшем межбанке СКВ единичными продажами понизили вначале к 26,32/26,35, а спустя час, до 26,30/26,33 UAH/USD, продолжая динамичное снижение на опустевшем МЕЖБАНКЕ до самого финиша торгов.



На цифре 26,25/26,29 UAH/USD UAH/USD финишировала сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА в этот вторник.



Большинство сделок на межбанке 03 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,3296 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 6,19% с 28,0672 UAH/USD до 26,3296 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 03 апреля overnight котировалась банками по 15,00/16,00% годовых (с 12.17 Киева - 15,005/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 03 марта, сменив «медвежий» тренд на «бычий», заметно прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, пасхальные выходные закончились, и импортеры могли приобретать СКВ, цена которой, к тому же на торгах 30 марта-02 апреля понизилась для перечисления партнерам за рубеж.



Во-вторых, «технология» (правила) торгов межбанка предусматривает появление на рынке перечисленной из-за рубежа СКВ на счета экспортеров лишь на следующий день. Это значит, что упавшие на счета наших резидентов доллары могут появиться на межбанке лишь в среду, не раньше. Меж тем, длинные выходные создали дефицит СКВ на межбанке.



В-третьих, свою посильную лепту в рост курса доллара 03-го внесли нерезиденты, у которых стартовал сезон репатриации дивидендов. Напомним: с 01 апреля «варягам» увеличена «порция» возможного перечисления СКВ на родину до $7 млн.



Сдерживали рост курса доллара на межбанке признаки проблем с гривневой ликвидностью, на что указывало снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 43 807,1 млн. грн. к отметке 42 670,0 млн. грн.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 03 апреля повысились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, на рынок пришли импортеры, у которых появилась возможность перечислять купленную СКВ партнерам за рубеж.



Во-вторых, несколько выросла активность нерезидентов.



В-третьих, тема «синдрома понедельника» (в дебюте недели ликвидность редко радует игроков) по известным причинам снята с повестки дня.











Торги 03 апреля на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь)

продемонстрировали схожую динамику, которая до обеда повторяла «бычий» сюжет в «зеленой» секции межбанка, а потом, после обеда, ближе к закрытию сессии, думаю, не без участия предфинишного снижения курса безналичной СКВ, трансформированного в сущий обвал, продемонстрировала заметное снижение цен наличного «американца» от полуденных максимумов, оказавшись в результате ниже уровней открытия.



В полном соответствии с алгоритмом фрагмента «курсовой пилы»: «один шаг вверх, - два вниз».



В отличие от предыдущей сессии, нынче не было никаких «региональных» исключений – рынки всех крупных центров валютообменного бизнеса двигались в одинаковом тренде. Разумеется, при некотором отличии курсовой конкретики.



Полагаю, наряду с вышеупомянутым следованием наличного рынка в кильватере межбанка, свою роль в послеобеденной коррекции цен в паре доллар-гривня сыграла более жесткая, чем в безнале, гривневая диета. Кроме того, рискнем предположить, что ввиду более высокой чувствительности к переменам, наличный «неформальный» рынок мог послеобеденным снижением курса «американца» сделать попытку анонса на ход торгов межбанка в среду.



Общим для всей рынков вышеперечисленных населенных пунктов стало завершение сессии вторника в балансе спрос/предложение, который, в отличие от предыдущей сессии, способствовал прогрессу на участке ликвидности.



В течение вторника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара потеряла 2,0-7,0 коп. (лидировал а откате рынок Днепра), предложение стало ниже на 2,0-10,0 коп. (наиболее заметно офера упали на рынке Запорожья).



По сравнению с закрытием понедельника биды наличного «неформального» «американца» либо выросли на 3,0 коп. (Днепр), либо потеряли 2,0-12,0 коп. (лидировал в откате рынок столицы),. Позиция «предложение» либо выросла на 3,0 коп. (Днепр, Запорожье), либо не изменилась (Харьков), либо потеряла 12,0 коп. (Киев).



Стало быть, наличный рынок большей частью следовал за настроениями безналичной пары доллар-гривня. Однако во вторник тренд наличного доллара явно опережал настроение на межбанке. Не исключено, в силу более «жесткой» гривневой «диеты», как мы указали выше.



Кстати, есть предположение, что более раннее, чем на валютном межбанке, начало коррекции наличного доллара, могло стать дополнительным источником роста итоговой ликвидности «налички» в этот вторник.



Впрочем, по порядку.



Торги 03 апреля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,05/26,15 UAH/USD, евро – 32,15/32,45 UAH/EUR, рубль – 0,445/0,455 UAH/RUB.



Розничный сегмент наличного рынка Днепра начал торги вторника в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.



Это равновесие сохранялось до полудня, требуя ощутимой поддержки повышениями действующей цены. Рост был необходим из-за «бычьего» тренда рынка доллара на межбанке, оказавший влияние на настроения клиентов «налички».



Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют заметно выросли: 26,20/26,30 UAH/USD, евро – 32,35/32,55 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. На моменте равновесие покупок и продаж сохранилось, обороты «средние».



После обеда на рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность местного рынка, причем для этого пришлось снова прибегнуть к ценовому дисконтированию из-за перемен в настроениях клиентов и нехватке гривни.



Итоговое равновесие спроса и предложение позволило сохранить обороты в мелкооптовом и розничном сегменте рынка Днепра на «очень хорошем» уровне, констатировав их рост, аккурат, на «четверку с плюсом», лучше, чем в понедельник.



В течение вторника биды розничного и мелкооптового наличного доллара в Днепре потеряли 7,0 коп., позиция «предложение» стала ниже на столько же.



Меж тем, по сравнению с закрытием понедельника биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре выросли на 3,0 коп., офера прибавили 5,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги вторника в котором завершились уровнями 26,05/26,15 UAH/USD.



Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта с самого открытия работали пару доллар-гривня в условиях равновесия покупок и продаж на фоне перманентного повышения действующих цен, которого требовали настроения клиентов, сформированные «бычьим» трендом безналичного доллара и мероприятия по сохранению равновесия спроса и предложения.



К полудню цены оптового наличного рынка Днепра достигли своего «апогея» - 26,20/26,30 UAH/USD, евро – 32,35/32,55 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB.



После обеда на оптовом рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность в условиях смены тренда с «бычьего» на «медвежий», причем для этого пришлось снова прибегнуть к ценовому дисконтированию.



Итоговое равновесие спроса и предложение способствовало росту ликвидности торгов оптовыми количествами СКВ до «хорошего» уровня – по итогам дня оптовики поставили себе «твердую четверку», констатировав улучшение показателей понедельника.



На протяжении 02 апреля биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре потеряли 7,0 коп., офера стали ниже на столько же.



По сравнению с закрытием 02 апреля биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре выросли на 3,0 коп., офера прибавили 5,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 03 апреля уровнями 32,15/32,45 UAH/EUR, констатировав в течение вторника пятикопеечные потери бидов и оферов.



По сравнению с закрытием понедельника биды и офера оптового наличного евро в Днепре не изменились.





Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение 03 апреля, приходилось заниматься наличной парой доллар-гривня, в которой до полудня требовалось повышать действующие цены, отвечая на «бычий» тренд «зеленого» безнала, а после обеда, следуя за настроениями клиентов, дисконтировать текущие цены, стараясь при этом не нарушить равновесие покупок и продаж.



Поэтому в подобной обстановке нашим дилерам было не до стартовавшего с 10.30 на уже реальной (после долгих выходных) европейской сессии форекса коррекции пары евро-доллар, проходившей в рамках технологии «курсовой пилы», с многочисленными и значительными провалами и отскоками.



Нам же для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка во вторник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2309 к отметке $1,2273, констатировав внутридневное его снижение на 36 пунктов.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка сообразно отнеслись к этой потери, учтя в большей степени внутридневное падение наличной пары доллар-гривня.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 03 апреля на азиатской сессии форекса с уровня $1,2305, пара евро-доллар до 09.00 Киева не покидала рамки диапазона $1,2292-1,2310, инициировав с открытия европейской сессии форекса ралли, которое подняло пару до $1,2333 по состоянию на 10.30, где она не задержалась, а тотчас начала снижение, проходившее, как мы указали выше, с многочисленными провалами и отскоками.



После 16.15 волатильность на рынке форекс в паре евро-доллар снизилась, а пара консолидировалась в рамках диапазона $1,2255-1,2270, который не покидала до 20.05 Киева.



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Доллар США практически не меняется в паре с евро и умеренно растет к иене в ходе торгов во вторник, инвесторы оценивают политические новости и ждут статданных из США.



Евро торгуется к 15.20 Киева в районе $1,2311 против $1,2302 на закрытие прошлой сессии.



Курс евро находится к указанному времени в районе ¥130,77 по сравнению со ¥130,27 в предыдущий день.



Курс доллара составляет ¥106,22 против ¥105,89 в понедельник.



Накануне иена подорожала на 0,35% к доллару и на 0,55% к евро из-за возобновившихся рисков того, что протекционистская торговая политика президента США Дональда Трампа может привести к ответным мерам со стороны Китая, что негативно скажется на темпах роста мирового ВВП.



Как стало известно на выходных, Китай ввел пошлины на 128 видов товаров американского экспорта, включая пошлину на свинину в размере 25% и на фрукты в размере 15%, в ответ на протекционистские меры США. Потенциально пошлины затронут товары на общую сумму $3 млрд.

В периоды повышенной волатильности возрастает спрос на защитные активы, включая японскую валюту.



Вместе с тем курс австралийского доллара вырос в паре с долларом США на 0,45%, до 1,2991 доллара за $1.



Как стало известно ранее во вторник, ЦБ Австралии сохранил ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне в 1,5% годовых по итогам 20-го месяца подряда, что совпало с ожиданиями большинства аналитиков.



Глава ЦБ Австралии Филип Лоу заявил по итогам заседания, что ЦБ по-прежнему придерживается прогноза усиления экономического подъема в стране в 2018 году.



Тем временем слухи о том, что Евроцентробанк предупредил британские банки, работающие в Европе, о необходимости приготовиться к выходу Великобритании из ЕС без переходного периода, не оказали заметного влияния на курс фунта стерлингов.



Фунт растет на 0,1% к евро и доллару.



Рискуя «вспугнуть» тренд или сглазить, констатируем очевидное: во вторник пара евро-доллар, наконец, пришла в движение, стабилизация в локальном диапазоне $1,2280-1,2340 на время праздников католической Пасхи подошла к концу.



Отметка $1,2280 была пробита, на 20.00 Киева минимум показан на $1,2255.



Падение пары можно объяснить довольно слабыми данными, выходящими из Европы.



В частности, розничные продажи Германии в феврале упали на 0,7% м/м вместо ожидаемого роста на 0,7% м/м, годовой рост сократился до 2,5% до 1,3% г/г, хотя еще в ноябре 2017 года рост был на уровне 4,4% г/г.



Впрочем, данные эти без сезонной корректировки, так что в действительности ухудшение не должно быть настолько серьезным.



О замедлении в Европе говорит и снижение опубликованных 03-го индексов деловой активности PMI (менеджеров по закупкам). Все индексы падают второй-третий месяц подряд от рекордных значений, достигнутых в конце прошлого года (напомним, что значения выше 50 означают ожидания роста экономики).



В Швейцарии, к примеру, промышленный индекс PMI упал в феврале сразу 65,5 до 60,3, но и 60,3 – это все еще очень высокий уровень.



В Китае тоже некоторое замедление, индекс деловой активности в промышленности от Caixin упал с 51,6 до 51,0, но и здесь индекс находится относительно высоко (хотя намного ниже, чем аналоги в США и Европе).



Пока, думается, небольшое замедление индикаторов настроений по всему миру не должно внушать беспокойства – это всего лишь коррекция от достигнутых многолетних максимумов. Во всяком случае, в среду американские рынки полны оптимизма – индекс Dow Jones показывает рост на 1,0%, и это после неприятного снижения на 1,9% в понедельник, которое подвело индекс близко к минимумам года.



Как и прежде мы ожидаем, что некоторый рост доллара и сворачивание аппетитов к риску еще возможны на этой неделе, но затем предполагаем увидеть восстановление аппетитов к риску.



Поворотным моментом могут стать пятничные данные от Минтруда США за март по изменению числа рабочих мест, ожидается +185 тыс. против +313 тыс. за февраль. Если до этого времени пара евро-доллар войдет в район $1,215-1,220, то это может оказаться благоприятным моментом для покупок по паре с целями у верхней границы 2,5-месячного диапазона $1,2150-1,2550. Пробития этого диапазона вниз в ближайшие недели мы не ждем.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое довольно спокойной курсовой динамикой «по-своему» «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись полной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом форексе, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 32,15/32,45 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневные пятикопеечные потери бидов и оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «законопослушно», потеряв в течение 03 апреля по 50 пунктов по спросу и по предложению.



Торги рублем во вторник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,445/0,455 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием понедельника биды и офера оптового рубля потеряли по 50 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 03 апреля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «твердую четверку», улучшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по не изменившимся с закрытия понедельника спросу и предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 03 апреля по спросу и по предложению потеряли по 50 пунктов.



На рынок безналичного доллара во вторник вернулись «зеленые быки», привлеченные двухдневным снижением курса «американца» (с 29 марта средневзвешенный его курс упал с уровня 26,5435 к отметке 26,1610 UAH/USD). Натурально, эти низы небезуспешно попытались выкупить. На стороне «бычьего» тренда рынка безналичного «американца» бы календарь и католическая Пасха. Из-за затянувшихся выходных на Западе, наши экспортеры были лишены притока экспортной выручки из-за рубежа. Последняя, как мы сообщили выше, упав на счета наших субъектов внешнеторговой деятельности, может появиться на межбанке лишь на следующий день, скажем, 04-го.



Эти два фактора стали основными причинами вторничного роста курса доллара на межбанке, вослед за которым вверх потянулся и наличный доллар. Справедливости ради стоит отметить, что «бычьего» энтузиазма у наличной СКВ было заметно меньше, и рост наличная «зелень» большей частью совершала лишь «из вежливости». Идя навстречу своим впечатлившихся отскоком «зеленого» безнала клиентам.



Появление в среду на валютном межбанке отложенного с 30-02-го предложения СКВ из-за границы должно восполнить дефицит доллара. Не исключено, это станет поводом активизировать свои покупки украинскими дочками западных банков в рамках начала сезона репатриации дивидендов. Во вторник, со слов непосредственных участников торгов, «варяги» на межбанке не выделялись агрессивностью покупок СКВ, ее приобретали по сути, все субъекты рынка. Это дает основание ожидать активизации нерезидентов на следующих торгах или в четверг. Оппонировать вероятному росту спроса на доллар со стороны «варягов» будет, как мы указали выше, выросший приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой надо обязательно реализовать на межбанке.



Думаю, не стоит сильно рассчитывать на резкую смену тренда на ближайшей сессии межбанка, основываясь на отложенном за длинные выходные Запада предложении СКВ.



Экспортеры наверняка постараются превентивно поднять действующие цены рынка и лишь затем начнут свои продажи доллара. Так что, пока с уверенностью можно говорить лишь о заметном росте ликвидности на ближайшей сессии межбанка и вероятном замедлении установившегося 03-го «бычьего» тренда рынка «зеленого» безнала.

Последнее, думаю, вполне возможно из-за отсутствия сведений о намеченной масштабной (в несколько миллиардов) компенсации НДС Казначейством в ближайшее время. Так что гривневая диета также понизит энтузиазм «зеленых быков» межбанка в эту среду.



US