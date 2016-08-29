Додано: Вів 03 кві, 2018 22:10

холява написав: Уважаемый Перес , я ценю Вашу деликатность.

Спасибо.

Что то ладони вспотели от того , что молекулы собирал )))и я все удалил.

С Уважением . Уважаемый Перес , я ценю Вашу деликатность.Спасибо.Что то ладони вспотели от того , что молекулы собирал )))и я все удалил.С Уважением .

Здравствуйте.Я успел прочитать Ваш пост.Могу сказать, на это у меня было мнение о НИРВАНЕ.Я вот думаю , немного забегая наперед , если дальше продолжат ужесточение монетарной политики (учетная ставка , ручное управление м/б) ,дляпо дешевому курсу , можем и в октябре наблюдать 26 .(Нема куди дiватись) потому, что нет внешнего финансирования (помощи МВФ итд). Наличный рынок мертв , излишков гривны у людей и бизнеса стало меньше на приобретение валюты , следствием есть то ,что скрытая инфляция за два года сьедает доходы и она больше чем девальвация гривны ,это хороший повод скупить доллар ,без конкуренции населения и бизнеса ,который на грани рентабельности ,откуда же спрос будет и обьемы .?Может я ошибаюсь и этот период только сейчас , но многие жалуются что нет движения .Можете поправить меня я не экономист