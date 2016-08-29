Уважаемый Перес , я ценю Вашу деликатность.
Спасибо.
Что то ладони вспотели от того , что молекулы собирал )))и я все удалил.
С Уважением .
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 кві, 2018 21:26
Уважаемый Перес , я ценю Вашу деликатность.
Спасибо.
Что то ладони вспотели от того , что молекулы собирал )))и я все удалил.
С Уважением .
Востаннє редагувалось холява в Вів 03 кві, 2018 21:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 03 кві, 2018 21:31
julijaua1982
Вы ,эта, У Баффета спросите , он Вам за 50 баксов в неделю весь расклад на всю жизнь даст.
С Уважением.
Додано: Вів 03 кві, 2018 21:57
КТО ВЛАДЕЕТ ИНФОРМАЦИЕЙ-ТОТ ПРАВИТ МИРОМ! - Маленький гвинтик, який крутить стрілки годинника.
Так сказал Ротшильд в 1815 году, когда раньше всех получил известие о разгроме армии Наполеона при Ватерлоо, что позволило ему заработать 40 млн. фунтов стерлингов на Лондонской бирже.
Додано: Вів 03 кві, 2018 22:10
Здравствуйте.Я успел прочитать Ваш пост.Могу сказать, на это у меня было мнение о НИРВАНЕ.Я вот думаю , немного забегая наперед , если дальше продолжат ужесточение монетарной политики (учетная ставка , ручное управление м/б) ,для отжима валюты по дешевому курсу , можем и в октябре наблюдать 26 .(Нема куди дiватись) потому, что нет внешнего финансирования (помощи МВФ итд). Наличный рынок мертв , излишков гривны у людей и бизнеса стало меньше на приобретение валюты , следствием есть то ,что скрытая инфляция за два года сьедает доходы и она больше чем девальвация гривны ,это хороший повод скупить доллар ,без конкуренции населения и бизнеса ,который на грани рентабельности ,откуда же спрос будет и обьемы .?Может я ошибаюсь и этот период только сейчас , но многие жалуются что нет движения .Можете поправить меня я не экономист
Додано: Вів 03 кві, 2018 22:26
З однієї сторони Ви праві. А якщо подивитись інакше!
Курс 35 -37. Ціни не встигають мінятися за курсом.
Інфляція 40-50% - підняття зарплат і пенсій нічого не вирішує.
Люди скиртують і закатують в банки євро і зелені.
Банки рушаться - бізнес немає можливості взяти кредит навіть під 100% річних.
Но на форумі всі радіють, що завтра курс буде 40!
Я все-таки за курс 26 - а ще ліпше 19!
Додано: Вів 03 кві, 2018 23:02
Re: Валютный рынок в контексте
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