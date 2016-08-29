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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4747474847494750>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 749
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
100
5. более 75%
63%
473
Всього голосів : 749
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 21:26

Уважаемый Перес , я ценю Вашу деликатность.
Спасибо.
Что то ладони вспотели от того , что молекулы собирал )))и я все удалил.
С Уважением .
Востаннє редагувалось холява в Вів 03 кві, 2018 21:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 21:31

julijaua1982

Вы ,эта, У Баффета спросите , он Вам за 50 баксов в неделю весь расклад на всю жизнь даст.
С Уважением.
холява
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 21:57

  холява написав:julijaua1982

Вы ,эта, У Баффета спросите , он Вам за 50 баксов в неделю весь расклад на всю жизнь даст.
С Уважением.


КТО ВЛАДЕЕТ ИНФОРМАЦИЕЙ-ТОТ ПРАВИТ МИРОМ! - Маленький гвинтик, який крутить стрілки годинника.

Так сказал Ротшильд в 1815 году, когда раньше всех получил известие о разгроме армии Наполеона при Ватерлоо, что позволило ему заработать 40 млн. фунтов стерлингов на Лондонской бирже.
w_bufett
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 22:10

  холява написав:Уважаемый Перес , я ценю Вашу деликатность.
Спасибо.
Что то ладони вспотели от того , что молекулы собирал )))и я все удалил.
С Уважением .
Здравствуйте.Я успел прочитать Ваш пост.Могу сказать, на это у меня было мнение о НИРВАНЕ.Я вот думаю , немного забегая наперед , если дальше продолжат ужесточение монетарной политики (учетная ставка , ручное управление м/б) ,для отжима валюты по дешевому курсу , можем и в октябре наблюдать 26 .(Нема куди дiватись) потому, что нет внешнего финансирования (помощи МВФ итд). Наличный рынок мертв , излишков гривны у людей и бизнеса стало меньше на приобретение валюты , следствием есть то ,что скрытая инфляция за два года сьедает доходы и она больше чем девальвация гривны ,это хороший повод скупить доллар ,без конкуренции населения и бизнеса ,который на грани рентабельности ,откуда же спрос будет и обьемы .?Может я ошибаюсь и этот период только сейчас , но многие жалуются что нет движения .Можете поправить меня я не экономист
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 22:26

  Перес де Куэльяр написав:
  холява написав:Уважаемый Перес , я ценю Вашу деликатность.
Спасибо.
Что то ладони вспотели от того , что молекулы собирал )))и я все удалил.
С Уважением .
Здравствуйте.Я успел прочитать Ваш пост.Могу сказать, на это у меня было мнение о НИРВАНЕ.Я вот думаю , немного забегая наперед , если дальше продолжат ужесточение монетарной политики (учетная ставка , ручное управление м/б) ,для отжима валюты по дешевому курсу , можем и в октябре наблюдать 26 .(Нема куди дiватись) потому, что нет внешнего финансирования (помощи МВФ итд). Наличный рынок мертв , излишков гривны у людей и бизнеса стало меньше на приобретение валюты , следствием есть то ,что скрытая инфляция за два года сьедает доходы и она больше чем девальвация гривны ,это хороший повод скупить доллар ,без конкуренции населения и бизнеса ,который на грани рентабельности ,откуда же спрос будет и обьемы .?Может я ошибаюсь и этот период только сейчас , но многие жалуются что нет движения .Можете поправить меня я не экономист


З однієї сторони Ви праві. А якщо подивитись інакше!
Курс 35 -37. Ціни не встигають мінятися за курсом.
Інфляція 40-50% - підняття зарплат і пенсій нічого не вирішує.
Люди скиртують і закатують в банки євро і зелені.
Банки рушаться - бізнес немає можливості взяти кредит навіть під 100% річних.
Но на форумі всі радіють, що завтра курс буде 40! :mrgreen:

Я все-таки за курс 26 - а ще ліпше 19! :wink:
w_bufett
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 23:02

Re: Валютный рынок в контексте

  w_bufett написав:Но на форумі всі радіють, що завтра курс буде 40!

Хто купив по 30, навіщо йому 19? ;-) Ось і радіють ....
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 00:09

rasmus Купившему по 30 19 нужнее чем 40. При 40 долларов ни на цент не прибавится. А при походе к 19 можно продать даже по 23, откупить по 19 и увеличить количество долларов на 21%. У гривнелюдей, считающих деньги не в деньгах а в гривнах возможно взорвется мозг от попытки это осознать. :mrgreen:
jabba
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 00:17

Re: Валютный рынок в контексте

  jabba написав:При 40 долларов ни на цент не прибавится.

При долларе даже по 31, купивший ранее по 30 уже облегченно вздыхает и успокаивает себя - Я ничего не потерял, я - молодец!

ПС - не все такие стратеги, чтобы видеть что после 23 будет обязательно 19 .....
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 00:27

  rasmus написав: При долларе даже по 31, купивший ранее по 30 уже облегченно вздыхает и успокаивает себя - Я ничего не потерял, я - молодец! ПС - не все такие стратеги, чтобы видеть что после 23 будет обязательно 19 .....

Представил ситуацию гениального валютного стратега в красках: купил доллары по 30, продал по 23 в ожидании 19, а на утро курс стал 50- ПРОФИТ!!! : ))
Вовка-тренер
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 00:50

  Вовка-тренер написав:
  rasmus написав: При долларе даже по 31, купивший ранее по 30 уже облегченно вздыхает и успокаивает себя - Я ничего не потерял, я - молодец! ПС - не все такие стратеги, чтобы видеть что после 23 будет обязательно 19 .....

Представил ситуацию гениального валютного стратега в красках: купил доллары по 30, продал по 23 в ожидании 19, а на утро курс стал 50- ПРОФИТ!!! : ))


До-речі, у Ваших "прогнозах" є багато правди! Тільки цифри трішки підкорегувати... :wink:
w_bufett
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