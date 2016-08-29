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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4747474847494750

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 749
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
100
5. более 75%
63%
473
Всього голосів : 749
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 00:57

  rasmus написав:При долларе даже по 31, купивший ранее по 30 уже облегченно вздыхает и успокаивает себя - Я ничего не потерял, я - молодец!

При любом курсе 100 баксов как были так и остались 100 баксами. Не надо эмоции гривнелюдей приписывать людям. Открытая валютная позиция и курсовые риски с эмоциями у тех, для кого "нет денег кроме доллара США"(с)возникают при покупке гривны а не при ее продаже.
jabba
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 05:50

Минфин вчера провел размещение ОВГЗ, сумма очень маленькая 0,185 млрд грн
Размещение было на 90 дней , ставка 17,33%


Сегодня будет погашение , сумма тоже маленькая 0,465 млрд.грн

На общую ликвидность это не окажет влияния
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 06:00

В 2017 году транзит российского газа через Украину достиг рекордного объема за последние восемь лет и составил 93,5 млрд кубометров.
Ранее стало известно, что работы по строительству трубопровода «Турецкий поток» идут по графику. Ожидается, что в мае завершится укладка его первой нитки.
После ввода в строй газопроводов Турецкий поток» и «Северный поток – 2» транзит российского газа через Украину продолжится, но сократится до 10–15 млрд кубометров в год. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, передает «РИА Новости».
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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