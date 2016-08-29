|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 04 кві, 2018 00:57
rasmus написав:
При долларе даже по 31, купивший ранее по 30 уже облегченно вздыхает и успокаивает себя - Я ничего не потерял, я - молодец!
При любом курсе 100 баксов как были так и остались 100 баксами. Не надо эмоции гривнелюдей приписывать людям. Открытая валютная позиция и курсовые риски с эмоциями у тех, для кого "нет денег кроме доллара США"(с)возникают при покупке гривны а не при ее продаже.
-
jabba
-
-
- Повідомлень: 4972
- З нами з: 18.12.08
- Подякував: 270 раз.
- Подякували: 254 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 04 кві, 2018 05:50
Минфин вчера провел размещение ОВГЗ, сумма очень маленькая 0,185 млрд грн
Размещение было на 90 дней , ставка 17,33%
Сегодня будет погашение , сумма тоже маленькая 0,465 млрд.грн
На общую ликвидность это не окажет влияния
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 26823
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2588 раз.
- Подякували: 3633 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 04 кві, 2018 06:25
Ukrainian
А сроки он не указал )))
Мощность каждой нитки Турецкого потока- 15,75 млрд куб. м газа в год.
А вот Северный поток-2 из двух ниток установленной мощность - 55 млрд куб.м. в год это затронет более серьезно Нафтогаз
В 2017 году Украина транспортировала 93 млрд куб. м российского газа, в 2016 году - 82 млрд куб. м.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 26823
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2588 раз.
- Подякували: 3633 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 04 кві, 2018 07:13
Время собирать трубы и время разбрасывать трубы. «Газпром» начинает частичный демонтаж труб «Турецкого потока».
zzzzzz написав:Ukrainian
А сроки он не указал )))
Мощность каждой нитки Турецкого потока- 15,75 млрд куб. м газа в год.
А вот Северный поток-2 из двух ниток установленной мощность - 55 млрд куб.м. в год это затронет более серьезно Нафтогаз
В 2017 году Украина транспортировала 93 млрд куб. м российского газа, в 2016 году - 82 млрд куб. м.
Российский концерн «Газпром» проведет ликвидацию и консервацию трубопроводов из-за сокращения мощностей «Турецкого потока» — с 63 до 31,5 миллиарда кубометров в год.
Ликвидации подлежат 506 километров линейной части восточного маршрута (Починки — Анапа) «Южного коридора» и газоизмерительная станция «Моршанская». Эта линия проложена в Краснодарском крае, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы компании.
Также будут законсервированы третья и четвертая очереди компрессорных станций «Русская», «Казачья», «Кореновская».
«Ликвидация объемов НЗС (незавершенного строительства) на участках линейной части восточного коридора с целью дальнейшей реализации пригодных к использованию МТР (материально-технических ресурсов). Консервация объектов НЗС до принятия решения о реализации данных объектов в полном объеме», — говорится в материалах «Газпрома».
Из-за неопределенной ситуации с реализацией проекта «Южный поток» концерн признал обесценивание объектов незавершенного строительства на сумму почти 46 миллиардов рублей, отмечает агентство.
Трубопровод «Турецкий поток» прокладывается вместо «Южного потока», строительство которого в 2014 году было остановлено. Предполагается, что через «Турецкий поток» будет транспортироваться часть экспортного российского газа, идущего сейчас транзитом через Украину. Работы по укладке газопровода в море ведутся с мая 2017 года.
Итоги: Энергетика 27.03.18
US
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 62874
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3762 раз.
- Подякували: 7121 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 04 кві, 2018 07:16
холява написав:
и я все удалил.
С Уважением .
"Нет зрелища более грустного, чем молодой пессимист, за исключением старого оптимиста." (с)
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
-
козак
-
-
- Повідомлень: 11381
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 2243 раз.
- Подякували: 2205 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 04 кві, 2018 07:18
Перес де Куэльяр написав:
хороший повод скупить доллар
А потом?
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
-
козак
-
-
- Повідомлень: 11381
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 2243 раз.
- Подякували: 2205 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|11319
|1191963
|
|
|6131
|1299696
|
Вів 03 кві, 2018 21:49
ЛОБ
|
|38
|35319
|
реклама
|