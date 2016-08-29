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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4747474847494750

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 749
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
100
5. более 75%
63%
473
Всього голосів : 749
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 00:57

  rasmus написав:При долларе даже по 31, купивший ранее по 30 уже облегченно вздыхает и успокаивает себя - Я ничего не потерял, я - молодец!

При любом курсе 100 баксов как были так и остались 100 баксами. Не надо эмоции гривнелюдей приписывать людям. Открытая валютная позиция и курсовые риски с эмоциями у тех, для кого "нет денег кроме доллара США"(с)возникают при покупке гривны а не при ее продаже.
jabba
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 05:50

Минфин вчера провел размещение ОВГЗ, сумма очень маленькая 0,185 млрд грн
Размещение было на 90 дней , ставка 17,33%


Сегодня будет погашение , сумма тоже маленькая 0,465 млрд.грн

На общую ликвидность это не окажет влияния
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 06:25

Ukrainian

А сроки он не указал )))

Мощность каждой нитки Турецкого потока- 15,75 млрд куб. м газа в год.

А вот Северный поток-2 из двух ниток установленной мощность - 55 млрд куб.м. в год это затронет более серьезно Нафтогаз

В 2017 году Украина транспортировала 93 млрд куб. м российского газа, в 2016 году - 82 млрд куб. м.
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 07:13

  zzzzzz написав:Ukrainian

А сроки он не указал )))

Мощность каждой нитки Турецкого потока- 15,75 млрд куб. м газа в год.

А вот Северный поток-2 из двух ниток установленной мощность - 55 млрд куб.м. в год это затронет более серьезно Нафтогаз

В 2017 году Украина транспортировала 93 млрд куб. м российского газа, в 2016 году - 82 млрд куб. м.


Время собирать трубы и время разбрасывать трубы. «Газпром» начинает частичный демонтаж труб «Турецкого потока».

Российский концерн «Газпром» проведет ликвидацию и консервацию трубопроводов из-за сокращения мощностей «Турецкого потока» — с 63 до 31,5 миллиарда кубометров в год.

Ликвидации подлежат 506 километров линейной части восточного маршрута (Починки — Анапа) «Южного коридора» и газоизмерительная станция «Моршанская». Эта линия проложена в Краснодарском крае, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы компании.
Также будут законсервированы третья и четвертая очереди компрессорных станций «Русская», «Казачья», «Кореновская».

«Ликвидация объемов НЗС (незавершенного строительства) на участках линейной части восточного коридора с целью дальнейшей реализации пригодных к использованию МТР (материально-технических ресурсов). Консервация объектов НЗС до принятия решения о реализации данных объектов в полном объеме», — говорится в материалах «Газпрома».

Из-за неопределенной ситуации с реализацией проекта «Южный поток» концерн признал обесценивание объектов незавершенного строительства на сумму почти 46 миллиардов рублей, отмечает агентство.
Трубопровод «Турецкий поток» прокладывается вместо «Южного потока», строительство которого в 2014 году было остановлено. Предполагается, что через «Турецкий поток» будет транспортироваться часть экспортного российского газа, идущего сейчас транзитом через Украину. Работы по укладке газопровода в море ведутся с мая 2017 года.

Итоги: Энергетика 27.03.18

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 07:16

Re: Валютный рынок в контексте

  холява написав:и я все удалил.
С Уважением .

"Нет зрелища более грустного, чем молодой пессимист, за исключением старого оптимиста." (с)
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 07:18

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:хороший повод скупить доллар

А потом?
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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  #<1 ... 4747474847494750
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