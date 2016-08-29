rasmus написав:При долларе даже по 31, купивший ранее по 30 уже облегченно вздыхает и успокаивает себя - Я ничего не потерял, я - молодец!
При любом курсе 100 баксов как были так и остались 100 баксами. Не надо эмоции гривнелюдей приписывать людям. Открытая валютная позиция и курсовые риски с эмоциями у тех, для кого "нет денег кроме доллара США"(с)возникают при покупке гривны а не при ее продаже.
Мощность каждой нитки Турецкого потока- 15,75 млрд куб. м газа в год.
А вот Северный поток-2 из двух ниток установленной мощность - 55 млрд куб.м. в год это затронет более серьезно Нафтогаз
В 2017 году Украина транспортировала 93 млрд куб. м российского газа, в 2016 году - 82 млрд куб. м.
Время собирать трубы и время разбрасывать трубы. «Газпром» начинает частичный демонтаж труб «Турецкого потока».
Российский концерн «Газпром» проведет ликвидацию и консервацию трубопроводов из-за сокращения мощностей «Турецкого потока» — с 63 до 31,5 миллиарда кубометров в год.
Ликвидации подлежат 506 километров линейной части восточного маршрута (Починки — Анапа) «Южного коридора» и газоизмерительная станция «Моршанская». Эта линия проложена в Краснодарском крае, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы компании. Также будут законсервированы третья и четвертая очереди компрессорных станций «Русская», «Казачья», «Кореновская».
«Ликвидация объемов НЗС (незавершенного строительства) на участках линейной части восточного коридора с целью дальнейшей реализации пригодных к использованию МТР (материально-технических ресурсов). Консервация объектов НЗС до принятия решения о реализации данных объектов в полном объеме», — говорится в материалах «Газпрома».
Из-за неопределенной ситуации с реализацией проекта «Южный поток» концерн признал обесценивание объектов незавершенного строительства на сумму почти 46 миллиардов рублей, отмечает агентство. Трубопровод «Турецкий поток» прокладывается вместо «Южного потока», строительство которого в 2014 году было остановлено. Предполагается, что через «Турецкий поток» будет транспортироваться часть экспортного российского газа, идущего сейчас транзитом через Украину. Работы по укладке газопровода в море ведутся с мая 2017 года.
Перес де Куэльяр написав:хороший повод скупить доллар
А потом?
"Продать, но уже дороже"(с) Как Михал Самуэльевич своих друзей Доброго всем солнечного, но морозного утра. Харьковские начинают маленькую субботу следующим образом: $ 26.10/26.20. Некоторые вполне себе адекватные ПОВы таки нырнули ниже 26.00 на приеме.
Смерть рашистским оккупантам и их лугандоно-крысчанским прихвостням! UAH 15%/USD 64%/EUR 16%/XAG 4%/XAU 1%