Национальный банк изменил правила работы валютного межбанка: либерализация правил валютных операций была давно ожидаема банками, хоть и не оказалась революционной.



С 30 марта отменен дневной лимит сальдо купли-продажи банками иностранных валют, который составлял 1% их регулятивного капитала. Ограничение действовало с марта 2015 года и было ответом на валютную панику февраля 2015-го, когда межбанковский доллар превышал 30 грн. Сначала лимит составлял 0,1%, с февраля 2016-го НБУ провел валютную «либерализацию» этого лимита до 0,5%, а с августа 2017-го – до 1%. Теперь НБУ решил, что лимит больше не нужен.



Регулятивный капитал банков вначале марта составлял 122 млрд грн ($4,55 млрд по курсу на 1 марта). Поэтому 1-процентный лимит составлял $45,5 млн на все банки суммарно (максимальный был у ПриватБанка – $8,3 млн). В НБУ признают, что это ограничение несколько лет сковывало развитие межбанка. «Отмена суточного ограничения должна стимулировать банки к более активной работе на межбанке. До кризиса объемы межбанковского рынка в Украине были около $1 млрд, при этом значительную долю составляли межбанковские сделки. Сейчас же клиентские заявки и межбанковские сделки – это $550-600 млн. Из них межбанковских сделок меньше половины», – констатирует директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко.



На этом «праздник» либерализации не закончился. С 1 мая Нацбанк вновь смягчит валютные ограничения. Лимит общей длинной открытой валютной позиции банков (Л13-1) будет увеличен с 1% до 3%, лимит общей короткой открытой валютной позиции (Л13-2) – уменьшен с 10% до 8%. Валютная позиция банка становится открытой в случае несовпадения размеров активов и пассивов в иностранных валютах. При этом длинная позиция означает, что количество купленной валюты больше количества проданной, а короткая – предусматривает больший объем проданной валюты.



На 1 марта норматив Л13-1 нарушали семь банков: Индустриалбанк (16 %), Сбербанк (26,02%), Альфа-Банк (51,74%), Банк Кредит Днепр (92,24%), Проминвестбанк (140,85%), ПриватБанк (174,2%), Банк Форвард (3 344 677%). Норматив Л13-2 выше нормы был у пяти банков: Укрэксимбанка (35,24%), ПриватБанка (35,7%), ВТБ Банка (162,72%), Ощадбанка (179,98%), Банка Форвард (275 481 317%).



В НБУ пояснили, что их будущая цель – полное совпадение обоих лимитов, а суточные лимиты операций, которые сейчас отменены, сдерживали использование банками даже разрешенных лимитов валютной позиции. По словам Сергея Пономаренко, раньше банки не были готовы входить в короткую валютную позицию именно из-за суточных ограничений.



«У нас есть лимит длинной валютной позиции – 1% и короткой – 10%. К примеру, если у банка стартовая позиция – 0% и он видит, что гривна девальвировала и можно этим воспользоваться, продав валюту с позиции, то ему нужно открыть позицию на 10%. Раньше суточное ограничение его бы сдерживало, потому что если банк откроет позицию на 10% и в тот же день не закроет, то на следующий день вступает в силу лимит 1%, и он в лучшем случае еще 10 дней будет позицию закрывать, что является большим риском», – объяснил чиновник.



Ослабление ограничений необходимо банкам для более активной торговли валютой и более выгодного управления валютной ликвидностью. «Расширение регулятором возможностей банков для проведения операций с иностранной валютой на межбанке продиктовано текущей благоприятной ситуацией на валютном рынке и позволит, с одной стороны, более эффективно банкам управлять своей валютной ликвидностью и распределять валютные риски, а с другой – повысит активность и ликвидность межбанковского рынка. Будут усилены его собственные возможности по нивелированию дисбалансов спроса и предложения валюты и курсовой волатильности, а также минимизирована необходимость вмешательства самого регулятора», – считает директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.



Заработать на валюте



Прежние лимиты сдерживали валютную свободу банков. Теперь у них появляется шанс заменить НБУ на межбанке и освободить его от необходимости проводить экстренный выкуп валюты в случае, если на рынке появляется крупный продавец. Теперь же банки, прогнозируя движение рынка, смогут в рамках Л13-1 покупать втрое больше валюты – не $45,5 млн, а $136,5 млн. Продавать больше валюты банки не смогут, а, наоборот, в рамках Л13-1 будут продавать меньше.



«Раньше Национальному банку необходимо было дважды в неделю спасать и покупателей, и продавцов на межбанке. Теперь же банки более спокойно будут заходить в валютные позиции, зная, что они не застрянут с лишней валютой. Думаю, это должно освежить аппетит к риску и увеличить объемы рынка», – сообщил дилер одного из крупных банков с иностранным капиталом.



Нацбанк не опасается, что проявившийся аппетит к риску перерастет в валютные спекуляции. Ведь банки сдерживаются лимитами валютных позиций. «У нас сейчас ситуация иная, чем когда этот лимит вводился в 2015 году. Тогда банковская система имела глубокую короткую позицию. Банки были крупнейшими покупателями валюты и сами генерировали спрос, который сам себя подпитывал. Сейчас же банки имеют длинную валютную позицию. Тем более крупнейшим игроком на межбанке остается Нацбанк», – говорит Сергей Пономаренко. «Банки у нас не умеют этого делать. Суточное ограничение – это $45 млн на день. Мы видим, что у банков работа через позицию минимальна, они не умеют и боятся это делать. Сейчас их функция начинается и заканчивается на выполнении клиентской заявки», – считает замглавы НБУ Олег Чурий.



При этом в НБУ говорят, что планов по накоплению валютных резервов никто не отменял. Регулятор, как и прежде, собирается присутствовать на рынке и выкупать валюту. «Будем продолжать накопление резервов. Отмена суточного ограничения позволит банкам самостоятельно закрывать небольшие перекосы на межбанке», – сказал Сергей Пономаренко.



Анонимные торги



НБУ не только не уходит с межбанка, но и готов проводить валютные интервенции по-новому – с использованием функционала Matching. Этот функционал банки с конца марта используют в торгово-информационных системах Bloomberg и Thomson Reuters, чтобы мгновенно заключать сделки купли-продажи валюты путем выбора лучшей из котировок «электронного стакана».



Принцип Matching следующий. Банкиры до начала торгов устанавливают лимиты на количество сделок с другими участниками, а во время торговой сессии подают заявки на покупку-продажу валюты. Таким образом формируется «электронный стакан» заявок. Участники видят заявки, если лимиты друг на друга совпадают. После этого они мгновенно могут заключить соглашение по наиболее выгодной для них цене. Особенность функционала в том, что он анонимный. Увидеть, у какого банка ты купил валюту или какому продал, можно только после заключения соглашения.



Национальный банк планирует стать «участником торгов» и использовать Matching для интервенций по лучшему курсу (request for quotation (RFQ); НБУ выступает прайс-тейкером) и по единому курсу (НБУ выступает прайс-мейкером, анонимно предлагая рынку цену). В проведении такого вида интервенций сможет принимать участие неограниченное количество участников. До сих пор в интервенциях RFQ могли участвовать только заранее отобранные Нацбанком 20 банков. Теперь же интервенции по запросу лучшего курса НБУ сможет проводить либо путем официального запроса цен 20 банков, либо путем выбора лучшей цены в функционале Matching.

