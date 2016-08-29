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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4749475047514752

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 749
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
100
5. более 75%
63%
473
Всього голосів : 749
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 10:10

  zzzzzz написав:w_bufett

Экспортеры будут недовольны. А наши крупные экспортеры очень близки к власти.


Тут навіть питання не в експортерах, вони можуть притримати виручку.
Питання як вилучити "надлишок" :mrgreen: валюти з ЧР.
Востаннє редагувалось w_bufett в Сер 04 кві, 2018 10:32, всього редагувалось 1 раз.
w_bufett
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 10:14

Привет из Днепра-5

В отличие от предыдущей сессии, утренний подскок курса доллара на межбанке до 26,28/26,31 UAH/USD обеспечила торговая активность нерезидентов, скупавших СКВ для репатриации дивидендов.
Тем временем, на 11.09, на фоне относительного спокойствия, цена доллара на межбанке осталась на уровне 26,26/26,28 UAH/USD. Баланс спрос/предложение.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 10:41

  w_bufett написав:
  zzzzzz написав:w_bufett

Экспортеры будут недовольны. А наши крупные экспортеры очень близки к власти.


Тут навіть питання не в експортерах, вони можуть притримати виручку.
Питання як вилучити "надлишок" :mrgreen: валюти з ЧР.


Провести структурные реформы при соблюдении целелевого таргета по инфляции хотя бы года три ) Гривна не выполняет функцию сбережения.

А поскольку целью "вилучення надлишку" является продолжение business as usual с олигахатом, коррупцией и прочими ништяками для избранных, то и успехи в этом деле у "власти" будут сугубо локальные и тактические.
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 10:43

  edvardd написав:
  Перес де Куэльяр написав:
  edvardd написав:в начале апреля - легко...по .40
Вы предполагаете продолжение «банкета» , если так ,то нужно посмотреть на завтрашний межбанк . На графике в интервале марта , видно что колебания идут неделю ввех ,неделю вниз , ну ест с промежутками боковика ,или когда Вам видится рост доллара ?

да с начала апреля рост и начнётся, нерезы - покупать, на нал - топливо в виде зарплат, посевная - топливо...короче- врост...

Кгм-кгм. Сегодня четвертое. А начало месяца числа до 10-го ?
Игорь
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