Тут навіть питання не в експортерах, вони можуть притримати виручку.
Питання як вилучити "надлишок" валюти з ЧР.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 04 кві, 2018 10:10
Тут навіть питання не в експортерах, вони можуть притримати виручку.
Питання як вилучити "надлишок" валюти з ЧР.
Востаннє редагувалось w_bufett в Сер 04 кві, 2018 10:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 04 кві, 2018 10:14
Привет из Днепра-5
В отличие от предыдущей сессии, утренний подскок курса доллара на межбанке до 26,28/26,31 UAH/USD обеспечила торговая активность нерезидентов, скупавших СКВ для репатриации дивидендов.
Тем временем, на 11.09, на фоне относительного спокойствия, цена доллара на межбанке осталась на уровне 26,26/26,28 UAH/USD. Баланс спрос/предложение.
US
Додано: Сер 04 кві, 2018 10:41
Провести структурные реформы при соблюдении целелевого таргета по инфляции хотя бы года три ) Гривна не выполняет функцию сбережения.
А поскольку целью "вилучення надлишку" является продолжение business as usual с олигахатом, коррупцией и прочими ништяками для избранных, то и успехи в этом деле у "власти" будут сугубо локальные и тактические.
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
Додано: Сер 04 кві, 2018 10:43
Кгм-кгм. Сегодня четвертое. А начало месяца числа до 10-го ?
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