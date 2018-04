Додано: Сер 04 кві, 2018 10:41

Экспортеры будут недовольны. А наши крупные экспортеры очень близки к власти.



Тут навіть питання не в експортерах, вони можуть притримати виручку.

Тут навіть питання не в експортерах, вони можуть притримати виручку.

Питання як вилучити "надлишок" валюти з ЧР.



Провести структурные реформы при соблюдении целелевого таргета по инфляции хотя бы года три ) Гривна не выполняет функцию сбережения.



Провести структурные реформы при соблюдении целелевого таргета по инфляции хотя бы года три ) Гривна не выполняет функцию сбережения.

А поскольку целью "вилучення надлишку" является продолжение business as usual с олигахатом, коррупцией и прочими ништяками для избранных, то и успехи в этом деле у "власти" будут сугубо локальные и тактические.

