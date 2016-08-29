Додано: Сер 04 кві, 2018 12:28

Привет из Днепра-8



В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,25/26,29 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сохранения настроения на рынке гривневого ресурса. Судя по тому, что остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ пролонгировали тренд на снижение, снова понизившись с уровня 42 670,0 млн. грн. к отметке 41 074,5 млн. грн., здесь «не заметили» по состояние на утро среды масштабную компенсацию НДС нашим агроэкспортерам.



Меж тем, довольно рано (около 10.07 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара заметно понизились, оказавшись на отметке 26,21/26,25 UAH/USD.



Спустя 7 минут, на 10.14 в сопровождении низких оборотов и относительного равновесия cпроса и оферов цена доллара сузила спред на межбанке до 26,22/26,25 UAH/USD.



Сменившееся настроение на межбанке подняло действующие цены безналичного «американца» по состоянию на 10,44 к уровню 26,26/26,28 UAH/USD.



Заметим, что немногим ранее, цена доллара была выше, касаясь цифры 26,28/26,31 UAH/USD.



В отличие от предыдущей сессии, утренний подскок курса доллара на межбанке до 26,28/26,31 UAH/USD обеспечила торговая активность нерезидентов, скупавших СКВ для репатриации дивидендов.



Тем временем, на 11.09, на фоне относительного спокойствия, цена доллара на межбанке осталась на уровне 26,26/26,28 UAH/USD. Баланс спрос/предложение.



К 12.02 котировки доллара на межбанке немного понизились с появлением на рынке системных игроков: 26,24/26,26 UAH/USD.



Дополуденное «зеленое» ралли, вызванное покупками СКВ «варягами» и которое было приторможено после 10.45, сопровождалось признаками некоторого сжатия на рынке гривневого ресурса. На это указывало повышение ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo c уровня 15,00/16,00% к отметке 15,00/16,25% годовых. Эта динамика пребывает в относительном согласии с продолжением снижения гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.



Наконец, около 12.50 Киева в сопровождении сузивших спред «зеленых» котировок до цифры 26,25/26,26 UAH/USD, валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.



На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром среды легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 04 апреля с уровней: доллар – 26,05/26,35 UAH/USD, евро – 31,90/32,35 UAH/EUR, рубль - 0,445/0,470 UAH/RUB.



По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с открытием 03 апреля по спросу и по оферам не претерпел изменений.



Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 03 апреля по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,2272, упав до $1,2266 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного поднявшись до $1,2271 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

04 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,05/26,14 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос понизился на 7,0 коп., предложение потеряло 8,0 коп.); евро – 32,05/32,35 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 03 апреля спрос и предложение потеряли по 15,0 коп.); рубль - 0,445/0,455 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение понизились на 50 пунктов).



На открытии торгов 04 апреля в розничном сегменте наблюдалось равновесие покупок и продаж.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: на 7,0 коп., предложение потеряло 8,0 коп.); евро – 32,05/32,35 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 03 апреля спрос и предложение потеряли по 15,0 коп.); рубль - 0,445/0,455 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение понизились на 50 пунктов).



На старте торгов 04 апреля в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.



К 12.12 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении равновесия покупок и продаж на фоне действующих на моменте цен: 26,05-07/26,10-12 UAH/USD, евро - 32,05-10/32,25-35 UAH/EUR.



По состоянию на 12.13 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о прежнем настроении и пролонгации двусторонней торговли оптовыми партиями СКВ на фоне действующих на моменте цен: 26,05/26,10 UAH/USD, евро - 32,10/32,40 UAH/EUR, рубль 0,447/0,452 UAH/RUB. Ликвидность «хорошая».



Около 12.26 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют едва заметно изменились: 26,05/26,15 UAH/USD, евро – 32,15-20/32,35 UAH/EUR, рубль 0,445/0,455 UAH/RUB. На моменте равновесие покупок и продаж сохранилось, обороты «выше средних».



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 04 апреля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,06/26,20 UAH/USD, евро – 32,05/32,36 UAH/EUR, рубль 0,448/0,456 UAH/RUB, Киев опт 26,05/26,18 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,05/26,18 UAH/USD, евро (опт) 32,20/32,30 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,20/32,30 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,00/26,20 UAH/USD, евро – 31,90/32,25 UAH/EUR, рубль - 0,440/0,450 RUB/USD, Одесса – опт 26,05/26,13 UAH/USD, розница – 26,03/26,18 UAH/USD; Запорожье – 26,05/26,12 UAH/USD; евро – 32,10/32,40 UAH/EUR, рубль - 0,447/0,453 RUB/USD.



Как и предполагалось, одномоментная активизация скупавших СКВ для репатриации дивидендов на родину нерезидентов на валютном межбанке Украины имела краткосрочный эффект в дебюте сессии, когда в промежутке времени 10.12-10.38 цена «американца» подскочила ко внутридневному максимуму 26,28/26,31 UAH/USD, вскоре нивелировавшийся появлением на рынке прогнозируемых оферов обязательно к здешней продаже части экспортной выручки, отложенной с 30 марта-02 апреля.



Выросшее предложение СКВ экспортерами привело к «мягкой» коррекции цен доллара, что, собственно, тоже ожидалось. Кроме того, мы не исключаем, что значительная часть экспортеров снова придерживала валюту, не допуская ее резкого падения в цене.



Обычная практика субъектов внешнеторговой деятельности с одной стороны обеспечила «щадящий режим» коррекции доллара, с другой, позволила валютному межбанку обойтись без арбитража НБУ.



Хотелось бы отметить один «штрих», в известном смысле дополняющий общую картину, касающуюся состояния гривневой ликвидности и оказывающей влияние на «текучку» торгов межбанка. Как мы неоднократно подчеркивали, вызывая нарекания постоянных читателей заметок портала, «облагодетельствовав» металлоэкспортеров компенсацией НДС на сумму 2,7 млрд. грн., Казначейство «в интересах валютного рынка» или по иным причинам, «наливала» гривню компенсации агросектору небольшими порциями. Эти «дозы» никоим образом не отражались на динамике остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, поскольку, представляется, моментально утилизировались аграриями.

Меж тем тренд на потепление вынудил системных игроков агробизнеса коротко кредитоваться в СКВ (так дешевле, чем в гривне), чтобы, реализовав доллары на межбанке, выручить дефицитную для себя нацвалюту. Время не терпит, весенне-полевые работы начнутся не сегодня-завтра.

В этом контексте отметим уверенность агросектора в том, что им скоро удастся откупиться на межбанке в расчете на сохранение «медвежьего» тренда рынка «зеленого» безнала.



Возвращаясь к прежнюю колею обзора, укажем на выросшие риски гривнедефицита (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков), на которые указали столичные дилеры наличного рынка. Это, наряду с «зелеными медведями» межбанка обеспечило снижение цен наличного доллара в эту среду.

Не исключено, что надвигающаяся Пасха и рост расходов на сопровождающие событие застолье, сохранит давление на курс наличного «американца» из-за преобладания клиентского «приноса».



Думается, безналичный рынок доллара на ближайших торгах (05 апреля) ждет пролонгация текущей коррекции цен, из-за сохранение значительного притока экспортной СКВ из-за рубежа в среду. А вот Страстная пятница может остановить текущий откат курса «зеленого» безнала. Во всяком случае, уходя на длинные выходные, значительная часть субъектов валютного межбанка «от греха» постарается войти в «старый надежный» доллар, обеспечивая себе минимум рисков и комфорт во время отдыха.



Вряд ли это коснется наличного рынка, где, судя по всему, коррекция курса «американца» может продолжаться и 06 апреля. Пусть и более низким темпом.



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