Додано: Сер 04 кві, 2018 14:03

Как-то дико вся страна работает, продажа од.15, в то время как в Одессе бери-нехочу па.08.

И так уже давно, в Одессе дешевле всего.



Цэ перемога от моряков?

Я верю в честность Президента

И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......