Перес де Куэльяр написав:Доброго дня.Я так зрозумiв до кiнця тижня все вже розiбрали i розписали,головне буде ,як поведе себе готiвка пiсля свят, наприклад з вiвторка, чи зможе вiдскочити ,чи далi будемо спостерiгати здешевлення зеленого,зараз ми бачимо, як хочуть скупити доляр по нижчому курсу , збiльшуючи заявки на попит ,але зменшують курс прийому.Коливання вже стали коротшими i коридор звузився ,ранiше 70коп-1грн.,то зараз 30-50коп.Мiжбанк сам по собi,готiвка сама по собi в своЄму дiапазонi який диктуЄ попит/пропозицiя.Чи обвалимось нижче ,чи захочуть продати вiдiбране вище ?В кого якi думки.
Всем Привет .
Мне, так вообще кажется ,что НБУ сам по себе ...
Выпустил ОГВЗ ,под проценты ,на счастье в будущем.
Выкупает все, что захочет, по любой цене , которая в башку взбредет.
Государство без правил , или с правилами которые он сам себе напишет.
А народ ,сам по себе мучается , глядя на цены .
....Ыканамичиская (язык бы не поломать) нирвана