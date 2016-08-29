RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4750475147524753

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 749
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
100
5. более 75%
63%
473
Всього голосів : 749
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 14:00

  Перес де Куэльяр написав:Доброго дня.Я так зрозумiв до кiнця тижня все вже розiбрали i розписали,головне буде ,як поведе себе готiвка пiсля свят, наприклад з вiвторка, чи зможе вiдскочити ,чи далi будемо спостерiгати здешевлення зеленого,зараз ми бачимо, як хочуть скупити доляр по нижчому курсу , збiльшуючи заявки на попит ,але зменшують курс прийому.Коливання вже стали коротшими i коридор звузився ,ранiше 70коп-1грн.,то зараз 30-50коп.Мiжбанк сам по собi,готiвка сама по собi в своЄму дiапазонi який диктуЄ попит/пропозицiя.Чи обвалимось нижче ,чи захочуть продати вiдiбране вище ?В кого якi думки.


Всем Привет .
Мне, так вообще кажется ,что НБУ сам по себе ...
Выпустил ОГВЗ ,под проценты ,на счастье в будущем.

Выкупает все, что захочет, по любой цене , которая в башку взбредет.
Государство без правил , или с правилами которые он сам себе напишет.

А народ ,сам по себе мучается , глядя на цены .
....Ыканамичиская (язык бы не поломать) нирвана
холява
2
 
Повідомлень: 1762
З нами з: 27.09.12
Подякував: 1273 раз.
Подякували: 1215 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 14:03

Re: Валютный рынок в контексте

Как-то дико вся страна работает, продажа од.15, в то время как в Одессе бери-нехочу па.08.
И так уже давно, в Одессе дешевле всего.

Цэ перемога от моряков?
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
Повідомлень: 780
З нами з: 05.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4750475147524753
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chuk_72 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 612, 613, 614
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6134 1299890
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 кві, 2018 14:25
vovan_prm
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1134, 1135, 1136
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
11355 1194021
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 кві, 2018 14:24
Yuri_T
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 35340
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.