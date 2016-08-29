Перес де Куэльяр написав:Доброго дня.Я так зрозумiв до кiнця тижня все вже розiбрали i розписали,головне буде ,як поведе себе готiвка пiсля свят, наприклад з вiвторка, чи зможе вiдскочити ,чи далi будемо спостерiгати здешевлення зеленого,зараз ми бачимо, як хочуть скупити доляр по нижчому курсу , збiльшуючи заявки на попит ,але зменшують курс прийому.Коливання вже стали коротшими i коридор звузився ,ранiше 70коп-1грн.,то зараз 30-50коп.Мiжбанк сам по собi,готiвка сама по собi в своЄму дiапазонi який диктуЄ попит/пропозицiя.Чи обвалимось нижче ,чи захочуть продати вiдiбране вище ?В кого якi думки.
Всем Привет . Мне, так вообще кажется ,что НБУ сам по себе ... Выпустил ОГВЗ ,под проценты ,на счастье в будущем.
Выкупает все, что захочет, по любой цене , которая в башку взбредет. Государство без правил , или с правилами которые он сам себе напишет.
А народ ,сам по себе мучается , глядя на цены . ....Ыканамичиская (язык бы не поломать) нирвана
Как и обещал в феврале (соответствующее сообщение есть на ветке), расказываю про свои необременительные валютно-финансовые упражнения в свободное от работы время.
1. В конце января была обменяна кубышка по среднему курсу 28.77 (обмен был соврешен частями на протяжении двух недель). Куплены короткие ОВГЗ с погашением в конце июля нынешнего года. Базовый сценарий - заработать за полгода 7,5% в валюте при условии неизменного курса выхода/входа в доллар.
2. В контексте укрепления гривны было принято решение заработать не за счет процентов и в течении 6 месяцев, а за счет преждевременного возврата в вечнозеленый и всего за 60 дней. На днях задуманное было осуществленно по курсу 26.18
3.ВЫВОДЫ: Гривневые ОВГЗ удобнее для валютных спекуляций, чем гривнедепо. От момента заявки на продажу до получения кеша в банке проходит 2 рабочих дня. Доходность с учетом спреда брокеров меньше, чем если ждать срока погашения, но гибкость/ликвидность того стоят. Зеленые простыни ДС и рациональные посетители этой ветки форума помогают "услышать" короткие волны курса и настроение на безналичном и наличном рынке валюты. За это им отдельное спасибо. Таким образом, я не ловил дно, но уловил тенденцию на выход из доллара в январе и вход в апреле (или мне просто повезло). Я не словил январский пик по 28.9 и скорее всего не словил апрельско-июньское дно. Но уровень полученного дохода меня устраивает чуть меньше, чем полностью. Трансакционные издержки (в т.ч. доходность ОВГЗ) можно было оптимизировать, но лишь незначительно.
4. ИТОГ: За период 31.01-04.04 (60 дней) доходность в гривне составила 2.03%, в долларе - 10,82%.
У меня все.
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
vovodabravis написав:Можно глупый вопрос? Я правильно понимаю что, банки получив "свободу" ,начали сливать доллар?
Действительно Коллеги, а как возможно отразятся недавние изменения в работе валютного межбанка на наших с вами ожиданиях/прогнозах курса? Как-никак НБУ отменил лимит сальдо купли-продажи валюты в течение одной торговой сессии межбанка, а лимит покупки валюты и повысил втрое. Интересно мнение форумчан.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
vovodabravis написав:Можно глупый вопрос? Я правильно понимаю что, банки получив "свободу" ,начали сливать доллар?
Действительно Коллеги, а как возможно отразятся недавние изменения в работе валютного межбанка на наших с вами ожиданиях/прогнозах курса? Как-никак НБУ отменил лимит сальдо купли-продажи валюты в течение одной торговой сессии межбанка, а лимит покупки валюты и повысил втрое. Интересно мнение форумчан.
Чем шире диапазон качелей, тем больше возможность заработка. Но у НБУ все равно будет больше всего информации по текущей ситуации на валютном рынке. Если где-то прибыло, значит где-то убыло.
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
hamster bear написав:Как и обещал в феврале (соответствующее сообщение есть на ветке), расказываю про свои необременительные валютно-финансовые упражнения в свободное от работы время.
4. ИТОГ: За период 31.01-04.04 (60 дней) доходность в гривне составила 2.03%, в долларе - 10,82%.
У меня все.
Спасибо за репорт Можно ли поинтересоваться, какой приблизительно процент от объёма операций составляют накладные издержки? Или, если так удобнее оценить, насколько (в п.п.) уменьшается итоговая доходность. Заранее данке за ответ
...прочитавши пост вище(той довгенький), прийшла думка, що було б краще почитати - не "я - злив тоді-то, а відкупив - тоді-то..." - а таке: "Завдяки МОЄМУ сигналу/свистку, більшість форумчан, які послухали МЕНЕ, - злили взимку по такому-то курсу, а тепер відкупили, по такому-то,-теж завдяки МЕНІ, - і отримали хороший профіт - теж, завдяки МЕНІ!" ....цікаво, хтось колись, візьме на себе функцію, отакого крутого дядька-помагая!? - дядька-Робін Гуда? (щоб хоч інколи, ми - "їх", а не "вони" - нас!)