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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4751475247534754>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 749
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
100
5. более 75%
63%
473
Всього голосів : 749
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 14:00

  Перес де Куэльяр написав:Доброго дня.Я так зрозумiв до кiнця тижня все вже розiбрали i розписали,головне буде ,як поведе себе готiвка пiсля свят, наприклад з вiвторка, чи зможе вiдскочити ,чи далi будемо спостерiгати здешевлення зеленого,зараз ми бачимо, як хочуть скупити доляр по нижчому курсу , збiльшуючи заявки на попит ,але зменшують курс прийому.Коливання вже стали коротшими i коридор звузився ,ранiше 70коп-1грн.,то зараз 30-50коп.Мiжбанк сам по собi,готiвка сама по собi в своЄму дiапазонi який диктуЄ попит/пропозицiя.Чи обвалимось нижче ,чи захочуть продати вiдiбране вище ?В кого якi думки.


Всем Привет .
Мне, так вообще кажется ,что НБУ сам по себе ...
Выпустил ОГВЗ ,под проценты ,на счастье в будущем.

Выкупает все, что захочет, по любой цене , которая в башку взбредет.
Государство без правил , или с правилами которые он сам себе напишет.

А народ ,сам по себе мучается , глядя на цены .
....Ыканамичиская (язык бы не поломать) нирвана
холява
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 14:03

Re: Валютный рынок в контексте

Как-то дико вся страна работает, продажа од.15, в то время как в Одессе бери-нехочу па.08.
И так уже давно, в Одессе дешевле всего.

Цэ перемога от моряков?
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 14:33

Re: Валютный рынок в контексте

Можно глупый вопрос? Я правильно понимаю что, банки получив "свободу" ,начали сливать доллар?
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 15:03

Re: Валютный рынок в контексте

Как и обещал в феврале (соответствующее сообщение есть на ветке), расказываю про свои необременительные валютно-финансовые упражнения в свободное от работы время.

1. В конце января была обменяна кубышка по среднему курсу 28.77 (обмен был соврешен частями на протяжении двух недель). Куплены короткие ОВГЗ с погашением в конце июля нынешнего года. Базовый сценарий - заработать за полгода 7,5% в валюте при условии неизменного курса выхода/входа в доллар.

2. В контексте укрепления гривны было принято решение заработать не за счет процентов и в течении 6 месяцев, а за счет преждевременного возврата в вечнозеленый и всего за 60 дней. На днях задуманное было осуществленно по курсу 26.18

3.ВЫВОДЫ: Гривневые ОВГЗ удобнее для валютных спекуляций, чем гривнедепо. От момента заявки на продажу до получения кеша в банке проходит 2 рабочих дня. Доходность с учетом спреда брокеров меньше, чем если ждать срока погашения, но гибкость/ликвидность того стоят. Зеленые простыни ДС и рациональные посетители этой ветки форума помогают "услышать" короткие волны курса и настроение на безналичном и наличном рынке валюты. За это им отдельное спасибо. Таким образом, я не ловил дно, но уловил тенденцию на выход из доллара в январе и вход в апреле (или мне просто повезло). Я не словил январский пик по 28.9 и скорее всего не словил апрельско-июньское дно. Но уровень полученного дохода меня устраивает чуть меньше, чем полностью. Трансакционные издержки (в т.ч. доходность ОВГЗ) можно было оптимизировать, но лишь незначительно.

4. ИТОГ: За период 31.01-04.04 (60 дней) доходность в гривне составила 2.03%, в долларе - 10,82%.

У меня все.
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hamster bear
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 15:39

  Captain Obvious написав:Как-то дико вся страна работает, продажа од.15, в то время как в Одессе бери-нехочу па.08.
И так уже давно, в Одессе дешевле всего.

Цэ перемога от моряков?


Ні, від найбільшого в країні морського порту де значний потік чорного налу йде на розтаможку, контробас та відповідні хабарі. Відповідно щось є і від 7-й кілометру.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
KirillT8
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 15:41

  vovodabravis написав:Можно глупый вопрос? Я правильно понимаю что, банки получив "свободу" ,начали сливать доллар?


Действительно Коллеги, а как возможно отразятся недавние изменения в работе валютного межбанка на наших с вами ожиданиях/прогнозах курса? Как-никак НБУ отменил лимит сальдо купли-продажи валюты в течение одной торговой сессии межбанка, а лимит покупки валюты и повысил втрое.
Интересно мнение форумчан.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
KirillT8
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 15:49

  KirillT8 написав:
  vovodabravis написав:Можно глупый вопрос? Я правильно понимаю что, банки получив "свободу" ,начали сливать доллар?


Действительно Коллеги, а как возможно отразятся недавние изменения в работе валютного межбанка на наших с вами ожиданиях/прогнозах курса? Как-никак НБУ отменил лимит сальдо купли-продажи валюты в течение одной торговой сессии межбанка, а лимит покупки валюты и повысил втрое.
Интересно мнение форумчан.


Чем шире диапазон качелей, тем больше возможность заработка. Но у НБУ все равно будет больше всего информации по текущей ситуации на валютном рынке. Если где-то прибыло, значит где-то убыло.
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
hamster bear
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 15:51

  hamster bear написав:Как и обещал в феврале (соответствующее сообщение есть на ветке), расказываю про свои необременительные валютно-финансовые упражнения в свободное от работы время.

4. ИТОГ: За период 31.01-04.04 (60 дней) доходность в гривне составила 2.03%, в долларе - 10,82%.

У меня все.

Спасибо за репорт :)
Можно ли поинтересоваться, какой приблизительно процент от объёма операций составляют накладные издержки? Или, если так удобнее оценить, насколько (в п.п.) уменьшается итоговая доходность. Заранее данке за ответ :)

PS: И да, это всё как физлицо же?
Вадюшка
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 15:54

Re: Валютный рынок в контексте філософії))

...прочитавши пост вище(той довгенький), прийшла думка, що було б краще почитати - не "я - злив тоді-то, а відкупив - тоді-то..."
- а таке: "Завдяки МОЄМУ сигналу/свистку, більшість форумчан, які послухали МЕНЕ, - злили взимку по такому-то курсу, а тепер відкупили, по такому-то,-теж завдяки МЕНІ, - і отримали хороший профіт - теж, завдяки МЕНІ!"
....цікаво, хтось колись, візьме на себе функцію, отакого крутого дядька-помагая!? - дядька-Робін Гуда? (щоб хоч інколи, ми - "їх", а не "вони" - нас!)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 15:57

напрасный труд

hamster bear непонятно зачем надо было покупать овгз, если можно было просто сдать доллары по 28, купить по 26 и заработать те же 10% в $ без геморроя.
vjhjpjdjktu
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