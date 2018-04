Додано: Сер 04 кві, 2018 15:03

Как и обещал в феврале (соответствующее сообщение есть на ветке), расказываю про свои необременительные валютно-финансовые упражнения в свободное от работы время.



1. В конце января была обменяна кубышка по среднему курсу 28.77 (обмен был соврешен частями на протяжении двух недель). Куплены короткие ОВГЗ с погашением в конце июля нынешнего года. Базовый сценарий - заработать за полгода 7,5% в валюте при условии неизменного курса выхода/входа в доллар.



2. В контексте укрепления гривны было принято решение заработать не за счет процентов и в течении 6 месяцев, а за счет преждевременного возврата в вечнозеленый и всего за 60 дней. На днях задуманное было осуществленно по курсу 26.18



3.ВЫВОДЫ: Гривневые ОВГЗ удобнее для валютных спекуляций, чем гривнедепо. От момента заявки на продажу до получения кеша в банке проходит 2 рабочих дня. Доходность с учетом спреда брокеров меньше, чем если ждать срока погашения, но гибкость/ликвидность того стоят. Зеленые простыни ДС и рациональные посетители этой ветки форума помогают "услышать" короткие волны курса и настроение на безналичном и наличном рынке валюты. За это им отдельное спасибо. Таким образом, я не ловил дно, но уловил тенденцию на выход из доллара в январе и вход в апреле (или мне просто повезло). Я не словил январский пик по 28.9 и скорее всего не словил апрельско-июньское дно. Но уровень полученного дохода меня устраивает чуть меньше, чем полностью. Трансакционные издержки (в т.ч. доходность ОВГЗ) можно было оптимизировать, но лишь незначительно.



4. ИТОГ: За период 31.01-04.04 (60 дней) доходность в гривне составила 2.03%, в долларе - 10,82%.



У меня все.

Money talks, bullshit walks, that is how life goes.