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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4752475347544755>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 749
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
100
5. более 75%
63%
473
Всього голосів : 749
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 16:03

  Вадюшка написав:
  hamster bear написав:Как и обещал в феврале (соответствующее сообщение есть на ветке), расказываю про свои необременительные валютно-финансовые упражнения в свободное от работы время.

4. ИТОГ: За период 31.01-04.04 (60 дней) доходность в гривне составила 2.03%, в долларе - 10,82%.

У меня все.

Спасибо за репорт :)
Можно ли поинтересоваться, какой приблизительно процент от объёма операций составляют накладные издержки? Или, если так удобнее оценить, насколько (в п.п.) уменьшается итоговая доходность. Заранее данке за ответ :)

PS: И да, это всё как физлицо же?


Да, физлицо. По расходам: 700 грн - открытие счета в депозитарии для учета ЦБ, 200х2=400 грн за покупку/продажу ЦБ. Ну и покупал я бумаги на вторичном рынке, а надо было на первичном рынке с приятием доходности, установленной Минфином по результатом торгов. Был бы наверное лишний 1-1,5% годовых в плюс к доходности. Заметно, если ждать все 6 месяцев до погашения Минфином. Если бы зашел в ОВГЗ на две недели позже был бы еще 1% годовых в доходность, в это время как раз НБУ учетную ставку поднимал.

Впрочем конечный выбор ОВГЗ (срок, доходность, валюта, первичка/вторичка) зависит от того, чего вы хотите от операции. Я хотел заработать за 6 месяцев на пресловутом "летнем дне" и сравнительно высоких ставках ОВГЗ. Но оставлял себе вариант досрочного закрытия, если бы гривна резко пошла вверх выше моих "стопов". Но получил приятный сюрприх раньше времени и решил не ждать сюрпризов ради упитанного птенца в руках и сегодня )
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
hamster bear
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 16:07

Днепр обменник за углом ТЦ Европа светит 26,03/26,10
Вокзал 26,05/26,15
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 16:14

Re: Валютный рынок в контексте

  Долярчик написав:....цікаво, хтось колись, візьме на себе функцію, отакого крутого дядька-помагая!? - дядька-Робін Гуда? (щоб хоч інколи, ми - "їх", а не "вони" - нас!)


"Шестьдесят лет тому назад "оптимист" и "дурак" не были синонимами."
Это Марк Твен.
Как сейчас? Вероятно, мало что изменилось.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 16:15

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся во вторник относительно доллара на 16,86 коп., на торгах среды укрепился на 6,65 коп., оказавшись на уровне 26,2631 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 04 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,25/26,29 UAH/USD виртуально, без сделок.

Рано, около 10.07, покидая виртуальную сферу, доллар потерял в цене, упав до 26,21/26,25, однако, спустя 5 минут, заморозив «медвежий» тренд, оказался на цифре 26,22/26,25 UAH/USD. Продолжая расти, в период времени с 10.14 до 10.44, цена безналичного «американца» достигла отметки 26,28/26,31 UAH/USD. Как оказалось позже, это был внутридневной максимум курса СКВ. Доллар в дебюте торгов к этому пику подняли покупки украинских «дочек» западных банков, у которых нынче сезон репатриации дивидендов.

С 10.47 нерезиденты понизили свою активность, и на рынке на первый план вышло отложенное с 30 марта-02 апреля предложение части экспортной выручки, которую надлежало продать. Это возобновило коррекцию курса доллара, который в указанный час упал к 26,26/26,28 UAH/USD, оставаясь на этом уровне до полудня.
В 12.00 СКВ на межбанке подешевела до 26,24/26,26 UAH/USD, а на обеденный перерыв межбанк и игроки ушли около 12.47 на фоне действующих на моменте цен 26,25/26,26 UAH/USD.

С 13.30 спред котировок безналичного «американца» расширился до 26,24/26,27 UAH/USD, и эти цены оставались действующими до 16.15 Киева на опустевшем межбанке .

На цифре 26,25/26,27 UAH/USD, немного отскочив по спросу, финишировала сессия валютного межбанка в эту среду.

Большинство сделок на межбанке 04 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2631 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,43% с 28,0672 UAH/USD до 26,2631 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.

На Depo рынке 04 апреля overnight котировалась банками по 15,00/16,20% годовых (с 12.10 Киева - 15,00/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Безналичный доллар на торгах 04 марта, сменив «бычий» тренд на «медвежий», несколько потерял в цене по следующим причинам.

Во-первых, пасхальные выходные на Западе закончились, экспортеры, получив на свои счета во вторник отложенную с 30 марта-02 апреля экспортную выручку, в среду отправили «обязательную» ее часть (50%) на торги межбанка, увеличив там количество валюты.

Во-вторых, на стороне «зеленых медведей» был достигнутый на вторничной сессии межбанка локальный максимум долларовых цен (26,3296 UAH/USD по средневзвешенному курсу) мог стимулировать продажи СКВ на следующий день ради гривни, с которой не все благополучно.

Рынок гривневого ресурса продолжает сжиматься, отчасти заставляя бизнес расставаться с долларом ради активов в нацвалюте. Не исключено, что таким путем пошел испытывающий потребность в гривне агросектор, системные игроки которого намедни взяли короткий валютный кредит (займы в СКВ дешевле гривневых), продав доллары на межбанке. О сохранении тренда на сжатие гривневой ликвидности дали понять понизившиеся с уровня с уровня 42 670,0 млн. грн. к отметке 41 074,5 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Сдерживали коррекцию безналичного доллара покупки СКВ нерезидентами, у которых стартовал сезон репатриации дивидендов. Кстати, с 01 апреля «варягам» увеличена «порция» перечисления дивидендной СКВ на родину с $5,0 до $7 млн.

Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 04 апреля, немного увеличившись, остались в приподнявшемся накануне состоянии, имея для этого следующие основания.

Во-первых, на рынок вернулись экспортеры, продавая там обязательные 50% экспортной выручки.

Во-вторых, как показал дебют торгов, выросла активность покупок СКВ нерезидентами.

В-третьих, рынок стал более сбалансированным. Если накануне курс доллара на межбанке подскочил на 16,86 коп., нынче его снижение составило лишь 6,65 коп.

Дата: 04 апреля 2018 г. 17.45

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:

$ - 26,05-07/26,13-15 UAH/USD (с утра – 26,05/26,14 UAH/USD, к обеду - 26,05/26,15 UAH/USD)
€ – 32,15/32,33 UAH/EUR (с утра – 32,05/32,35 UAH/EUR, к обеду - 32,15-20/32,35 UAH/EUR)
RUB – 0,445/0,455 UAH/RUB (с утра - 0,445/0,455 UAH/RUB, к обеду - 0,445/0,455 UAH/RUB)

Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.
Это равновесие сохранялось до полудня, почти не требуя поддержки ревизиями действующей цены.

Около 12.26 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют едва заметно изменились: 26,05/26,15 UAH/USD, евро – 32,15-20/32,35 UAH/EUR, рубль 0,445/0,455 UAH/RUB. На моменте равновесие покупок и продаж сохранилось, обороты «выше средних».

После обеда на рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность спроса и оферов, причем для этого по сути не пришлось прибегать к ценовым ревизиям.

Итоговое равновесие спроса и предложение позволило сохранить обороты в оптовом сегменте рынка Днепра на «хорошем» уровне, аккурат, на «твердую четверку», повторив показатели вторника.


Дата: 04 апреля 2018 г. на 17.27
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 26,05-06/26,12-13 UAH/USD (с утра 26,05/26,18 UAH/USD, к полудню 26,05-07/26,10-12 UAH/USD)
€ 32,10/32,30 UAH/EUR (с утра 32,20/32,30 UAH/EUR, к полудню 32,05-10/32,25-35 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 04 апреля стартовали в условиях равновесия спроса и предложения в сопровождении низкой ликвидности.

До полудня относительное равновесие покупок и продаж на рынке столицы сохранилось, но сдержанная коррекция «зеленого» безнала и дефицит гривни, заставляла реагировать ценами.

К 12.12 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении равновесия покупок и продаж на фоне действующих на моменте цен: 26,05-07/26,10-12 UAH/USD, евро - 32,05-10/32,25-35 UAH/EUR.

После обеда, на киевском рынке сохранилась равновесная в целом торговля в паре доллар-гривня, которая ближе к закрытию поддерживалась символическим повышением менее значимых оферов.

Обороты, заслужив по итогам среды «тройку с плюсом», констатировали незначительное ухудшение показателей предыдущей сессии.


Дата: 04 апреля 2018 г.

17.38 рынок Запорожья, опт:

$ - 26,03/26,10 UAH/USD (с утра - 26,05/26,12 UAH/USD, к полудню - 26,05/26,10 UAH/USD)
€ – 32,10/32,30 UAH/EUR (с утра – 32,10/32,40 UAH/EUR, к полудню - 32,10/32,40 UAH/EUR)
RUB – 0,448/0,452 UAH/RUB (с утра - 0,447/0,453 UAH/RUB, к полудню 0,447/0,452 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях
Равновесия спроса и предложения для оптовых партий валюты. На моменте очень приличная ликвидность утренних торгов.

В период до полудня настроение на рынке города не изменялось, способствую лишь кране незначительным переменам в ценах.

По состоянию на 12.13 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о прежнем настроении и пролонгации двусторонней торговли оптовыми партиями СКВ на фоне действующих на моменте цен: 26,05/26,10 UAH/USD, евро - 32,10/32,40 UAH/EUR, рубль 0,447/0,452 UAH/RUB. Ликвидность «хорошая».

После обеда на запорожском наличном рынке ничего радикального не произошло – здесь по прежнему сохранилось равновесие покупок и продаж с очень незначительным преобладанием клиентского предложения, отразившегося на финишной коррекции долларовых цен.

По итогам дня обороты на рынке Запорожья, заслужив «твердую четверку», повторили показатели предыдущей сессии.


Дата: 04 апреля 2018 г. на 17.00
Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 26,08/26,20 UAH/USD (с утра - 26,06/26,20 UAH/USD, к полудню - 26,06/26,21 UAH/USD)
€ – 32,05/32,36 UAH/EUR (с утра – 32,05/32,36 UAH/EUR, к полудню - 32,05/32,36 UAH/EUR)
RUB 0,445/0,453 UAH/RUB (с утра - 0,448/0,456 UAH/RUB, к полудню - 0,446/0,454 UAH/RUB)

US

дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 16:20

Re: Валютный рынок в контексте

  vjhjpjdjktu написав:hamster bear непонятно зачем надо было покупать овгз, если можно было просто сдать доллары по 28, купить по 26 и заработать те же 10% в $ без геморроя.

а как же в грн 2,03%? Это ж бонус. :D
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 16:21

Re: Валютный рынок в контексте

  KirillT8 написав:Как-никак НБУ отменил лимит сальдо купли-продажи валюты в течение одной торговой сессии межбанка, а лимит покупки валюты и повысил втрое.
Интересно мнение форумчан.

Изменение нормативов валютной позиции влияет, в основном, на степень рисковости банков, а его влияние на валютный рынок будет очень ограниченным.
Можно ожидать кратковременного повышения спроса из-за покупки валюты теми банками, которые нуждаются в приведение к нормативам короткой позиции и в состоянии это сделать.
Спекуляции в тех объемах, которые можно подсчитать, исходя из нормативов, мы вряд ли увидим. Валютные позиции банков не состоят исключительно из свободных денег, у банков много других активов и пассивов. Валютные спекуляции - далеко не основной вид банковской деятельности. Наращивание длинной позиции чревато потерей процентного дохода.
В какой-то мере спекуляция присутствовать будет, но серьезными объемами будут играть в долгую, например, на сезонных колебаниях. Амплитуда сезонных колебаний может стать меньше. Для ловли ножей крупным банкам элементарно не хватит скорости принятия решений.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 16:23

  Долярчик написав:...прочитавши пост вище(той довгенький), прийшла думка, що було б краще почитати - не "я - злив тоді-то, а відкупив - тоді-то..."
- а таке: "Завдяки МОЄМУ сигналу/свистку, більшість форумчан, які послухали МЕНЕ, - злили взимку по такому-то курсу, а тепер відкупили, по такому-то,-теж завдяки МЕНІ, - і отримали хороший профіт - теж, завдяки МЕНІ!"
....цікаво, хтось колись, візьме на себе функцію, отакого крутого дядька-помагая!? - дядька-Робін Гуда? (щоб хоч інколи, ми - "їх", а не "вони" - нас!)


Представляете себе ситуацию, я Вам свищу в свисток ,мол ВСЕ , покупайте
на все доллар !
А некий гражданин пишет , ВСЕ , сливайте доллар .
...и Вы так , к красивым или умным ?
Одна фатальная ошибка в гадании и Вы себе нажили врага на всю жизнь.

Но есть спасение !
Баффет , всего за 50 баксов в неделю готов подсказать Вам выход.
Заживете как миллиардер,бассейн с аллигаторами,сад с белочками.
Либо завидовать будет ,со своими акциями медных рудников на Марсе.
холява
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 16:26

  edgar_po написав:
  vjhjpjdjktu написав:hamster bear непонятно зачем надо было покупать овгз, если можно было просто сдать доллары по 28, купить по 26 и заработать те же 10% в $ без геморроя.

а как же в грн 2,03%? Это ж бонус. :D

и мешок гривен в никакую ячейку не влазит.
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 16:28

Re: Валютный рынок в контексте

  холява написав:Представляете себе ситуацию, я Вам свищу в свисток ,мол ВСЕ , покупайте
на все доллар !
А некий гражданин пишет , ВСЕ , сливайте доллар .
...и Вы так , к красивым или умным ?
Одна фатальная ошибка в гадании и Вы себе нажили врага на всю жизнь.

Но есть спасение !
Баффет , всего за 50 баксов в неделю готов подсказать Вам выход.
Заживете как миллиардер,бассейн с аллигаторами,сад с белочками.
Либо завидовать будет ,со своими акциями медных рудников на Марсе.

А если ошибиться без посторонней помощи, можно стать самому себе врагом на всю жизнь. Многие именно этого и стараются избежать :)
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 16:36

Re: Валютный рынок в контексте

Самое забавное когда-то произойдёт в ближайшие годы -
когда мелкие диванные спекулянты сбросят зимой "всем нужный", и будут дожидаться лета, чтобы купить "уже никому не нужный".
А он вдруг останется не только нужным, но и вырастет и устаканится на абсолютно новых вершинах.
(Инфляция гривны не дремлет)
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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