hamster bear написав:Как и обещал в феврале (соответствующее сообщение есть на ветке), расказываю про свои необременительные валютно-финансовые упражнения в свободное от работы время.
4. ИТОГ: За период 31.01-04.04 (60 дней) доходность в гривне составила 2.03%, в долларе - 10,82%.
У меня все.
Спасибо за репорт Можно ли поинтересоваться, какой приблизительно процент от объёма операций составляют накладные издержки? Или, если так удобнее оценить, насколько (в п.п.) уменьшается итоговая доходность. Заранее данке за ответ
PS: И да, это всё как физлицо же?
Да, физлицо. По расходам: 700 грн - открытие счета в депозитарии для учета ЦБ, 200х2=400 грн за покупку/продажу ЦБ. Ну и покупал я бумаги на вторичном рынке, а надо было на первичном рынке с приятием доходности, установленной Минфином по результатом торгов. Был бы наверное лишний 1-1,5% годовых в плюс к доходности. Заметно, если ждать все 6 месяцев до погашения Минфином. Если бы зашел в ОВГЗ на две недели позже был бы еще 1% годовых в доходность, в это время как раз НБУ учетную ставку поднимал.
Впрочем конечный выбор ОВГЗ (срок, доходность, валюта, первичка/вторичка) зависит от того, чего вы хотите от операции. Я хотел заработать за 6 месяцев на пресловутом "летнем дне" и сравнительно высоких ставках ОВГЗ. Но оставлял себе вариант досрочного закрытия, если бы гривна резко пошла вверх выше моих "стопов". Но получил приятный сюрприх раньше времени и решил не ждать сюрпризов ради упитанного птенца в руках и сегодня )
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся во вторник относительно доллара на 16,86 коп., на торгах среды укрепился на 6,65 коп., оказавшись на уровне 26,2631 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 04 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,25/26,29 UAH/USD виртуально, без сделок.
Рано, около 10.07, покидая виртуальную сферу, доллар потерял в цене, упав до 26,21/26,25, однако, спустя 5 минут, заморозив «медвежий» тренд, оказался на цифре 26,22/26,25 UAH/USD. Продолжая расти, в период времени с 10.14 до 10.44, цена безналичного «американца» достигла отметки 26,28/26,31 UAH/USD. Как оказалось позже, это был внутридневной максимум курса СКВ. Доллар в дебюте торгов к этому пику подняли покупки украинских «дочек» западных банков, у которых нынче сезон репатриации дивидендов.
С 10.47 нерезиденты понизили свою активность, и на рынке на первый план вышло отложенное с 30 марта-02 апреля предложение части экспортной выручки, которую надлежало продать. Это возобновило коррекцию курса доллара, который в указанный час упал к 26,26/26,28 UAH/USD, оставаясь на этом уровне до полудня. В 12.00 СКВ на межбанке подешевела до 26,24/26,26 UAH/USD, а на обеденный перерыв межбанк и игроки ушли около 12.47 на фоне действующих на моменте цен 26,25/26,26 UAH/USD.
С 13.30 спред котировок безналичного «американца» расширился до 26,24/26,27 UAH/USD, и эти цены оставались действующими до 16.15 Киева на опустевшем межбанке .
На цифре 26,25/26,27 UAH/USD, немного отскочив по спросу, финишировала сессия валютного межбанка в эту среду.
Большинство сделок на межбанке 04 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2631 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,43% с 28,0672 UAH/USD до 26,2631 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 04 апреля overnight котировалась банками по 15,00/16,20% годовых (с 12.10 Киева - 15,00/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 04 марта, сменив «бычий» тренд на «медвежий», несколько потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, пасхальные выходные на Западе закончились, экспортеры, получив на свои счета во вторник отложенную с 30 марта-02 апреля экспортную выручку, в среду отправили «обязательную» ее часть (50%) на торги межбанка, увеличив там количество валюты.
Во-вторых, на стороне «зеленых медведей» был достигнутый на вторничной сессии межбанка локальный максимум долларовых цен (26,3296 UAH/USD по средневзвешенному курсу) мог стимулировать продажи СКВ на следующий день ради гривни, с которой не все благополучно.
Рынок гривневого ресурса продолжает сжиматься, отчасти заставляя бизнес расставаться с долларом ради активов в нацвалюте. Не исключено, что таким путем пошел испытывающий потребность в гривне агросектор, системные игроки которого намедни взяли короткий валютный кредит (займы в СКВ дешевле гривневых), продав доллары на межбанке. О сохранении тренда на сжатие гривневой ликвидности дали понять понизившиеся с уровня с уровня 42 670,0 млн. грн. к отметке 41 074,5 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Сдерживали коррекцию безналичного доллара покупки СКВ нерезидентами, у которых стартовал сезон репатриации дивидендов. Кстати, с 01 апреля «варягам» увеличена «порция» перечисления дивидендной СКВ на родину с $5,0 до $7 млн.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 04 апреля, немного увеличившись, остались в приподнявшемся накануне состоянии, имея для этого следующие основания.
Во-первых, на рынок вернулись экспортеры, продавая там обязательные 50% экспортной выручки.
Во-вторых, как показал дебют торгов, выросла активность покупок СКВ нерезидентами.
В-третьих, рынок стал более сбалансированным. Если накануне курс доллара на межбанке подскочил на 16,86 коп., нынче его снижение составило лишь 6,65 коп.
Дата: 04 апреля 2018 г. 17.45
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,05-07/26,13-15 UAH/USD (с утра – 26,05/26,14 UAH/USD, к обеду - 26,05/26,15 UAH/USD) € – 32,15/32,33 UAH/EUR (с утра – 32,05/32,35 UAH/EUR, к обеду - 32,15-20/32,35 UAH/EUR) RUB – 0,445/0,455 UAH/RUB (с утра - 0,445/0,455 UAH/RUB, к обеду - 0,445/0,455 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня. Это равновесие сохранялось до полудня, почти не требуя поддержки ревизиями действующей цены.
Около 12.26 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют едва заметно изменились: 26,05/26,15 UAH/USD, евро – 32,15-20/32,35 UAH/EUR, рубль 0,445/0,455 UAH/RUB. На моменте равновесие покупок и продаж сохранилось, обороты «выше средних».
После обеда на рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность спроса и оферов, причем для этого по сути не пришлось прибегать к ценовым ревизиям.
Итоговое равновесие спроса и предложение позволило сохранить обороты в оптовом сегменте рынка Днепра на «хорошем» уровне, аккурат, на «твердую четверку», повторив показатели вторника.
Дата: 04 апреля 2018 г. на 17.27 Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 26,05-06/26,12-13 UAH/USD (с утра 26,05/26,18 UAH/USD, к полудню 26,05-07/26,10-12 UAH/USD) € 32,10/32,30 UAH/EUR (с утра 32,20/32,30 UAH/EUR, к полудню 32,05-10/32,25-35 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 04 апреля стартовали в условиях равновесия спроса и предложения в сопровождении низкой ликвидности.
До полудня относительное равновесие покупок и продаж на рынке столицы сохранилось, но сдержанная коррекция «зеленого» безнала и дефицит гривни, заставляла реагировать ценами.
К 12.12 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении равновесия покупок и продаж на фоне действующих на моменте цен: 26,05-07/26,10-12 UAH/USD, евро - 32,05-10/32,25-35 UAH/EUR.
После обеда, на киевском рынке сохранилась равновесная в целом торговля в паре доллар-гривня, которая ближе к закрытию поддерживалась символическим повышением менее значимых оферов.
Обороты, заслужив по итогам среды «тройку с плюсом», констатировали незначительное ухудшение показателей предыдущей сессии.
Дата: 04 апреля 2018 г.
17.38 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,03/26,10 UAH/USD (с утра - 26,05/26,12 UAH/USD, к полудню - 26,05/26,10 UAH/USD) € – 32,10/32,30 UAH/EUR (с утра – 32,10/32,40 UAH/EUR, к полудню - 32,10/32,40 UAH/EUR) RUB – 0,448/0,452 UAH/RUB (с утра - 0,447/0,453 UAH/RUB, к полудню 0,447/0,452 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях Равновесия спроса и предложения для оптовых партий валюты. На моменте очень приличная ликвидность утренних торгов.
В период до полудня настроение на рынке города не изменялось, способствую лишь кране незначительным переменам в ценах.
По состоянию на 12.13 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о прежнем настроении и пролонгации двусторонней торговли оптовыми партиями СКВ на фоне действующих на моменте цен: 26,05/26,10 UAH/USD, евро - 32,10/32,40 UAH/EUR, рубль 0,447/0,452 UAH/RUB. Ликвидность «хорошая».
После обеда на запорожском наличном рынке ничего радикального не произошло – здесь по прежнему сохранилось равновесие покупок и продаж с очень незначительным преобладанием клиентского предложения, отразившегося на финишной коррекции долларовых цен.
По итогам дня обороты на рынке Запорожья, заслужив «твердую четверку», повторили показатели предыдущей сессии.
Дата: 04 апреля 2018 г. на 17.00 Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 26,08/26,20 UAH/USD (с утра - 26,06/26,20 UAH/USD, к полудню - 26,06/26,21 UAH/USD) € – 32,05/32,36 UAH/EUR (с утра – 32,05/32,36 UAH/EUR, к полудню - 32,05/32,36 UAH/EUR) RUB 0,445/0,453 UAH/RUB (с утра - 0,448/0,456 UAH/RUB, к полудню - 0,446/0,454 UAH/RUB)
KirillT8 написав:Как-никак НБУ отменил лимит сальдо купли-продажи валюты в течение одной торговой сессии межбанка, а лимит покупки валюты и повысил втрое. Интересно мнение форумчан.
Изменение нормативов валютной позиции влияет, в основном, на степень рисковости банков, а его влияние на валютный рынок будет очень ограниченным. Можно ожидать кратковременного повышения спроса из-за покупки валюты теми банками, которые нуждаются в приведение к нормативам короткой позиции и в состоянии это сделать. Спекуляции в тех объемах, которые можно подсчитать, исходя из нормативов, мы вряд ли увидим. Валютные позиции банков не состоят исключительно из свободных денег, у банков много других активов и пассивов. Валютные спекуляции - далеко не основной вид банковской деятельности. Наращивание длинной позиции чревато потерей процентного дохода. В какой-то мере спекуляция присутствовать будет, но серьезными объемами будут играть в долгую, например, на сезонных колебаниях. Амплитуда сезонных колебаний может стать меньше. Для ловли ножей крупным банкам элементарно не хватит скорости принятия решений.
Долярчик написав:...прочитавши пост вище(той довгенький), прийшла думка, що було б краще почитати - не "я - злив тоді-то, а відкупив - тоді-то..." - а таке: "Завдяки МОЄМУ сигналу/свистку, більшість форумчан, які послухали МЕНЕ, - злили взимку по такому-то курсу, а тепер відкупили, по такому-то,-теж завдяки МЕНІ, - і отримали хороший профіт - теж, завдяки МЕНІ!" ....цікаво, хтось колись, візьме на себе функцію, отакого крутого дядька-помагая!? - дядька-Робін Гуда? (щоб хоч інколи, ми - "їх", а не "вони" - нас!)
Представляете себе ситуацию, я Вам свищу в свисток ,мол ВСЕ , покупайте на все доллар ! А некий гражданин пишет , ВСЕ , сливайте доллар . ...и Вы так , к красивым или умным ? Одна фатальная ошибка в гадании и Вы себе нажили врага на всю жизнь.
Но есть спасение ! Баффет , всего за 50 баксов в неделю готов подсказать Вам выход. Заживете как миллиардер,бассейн с аллигаторами,сад с белочками. Либо завидовать будет ,со своими акциями медных рудников на Марсе.
холява написав:Представляете себе ситуацию, я Вам свищу в свисток ,мол ВСЕ , покупайте на все доллар ! А некий гражданин пишет , ВСЕ , сливайте доллар . ...и Вы так , к красивым или умным ? Одна фатальная ошибка в гадании и Вы себе нажили врага на всю жизнь.
Но есть спасение ! Баффет , всего за 50 баксов в неделю готов подсказать Вам выход. Заживете как миллиардер,бассейн с аллигаторами,сад с белочками. Либо завидовать будет ,со своими акциями медных рудников на Марсе.
А если ошибиться без посторонней помощи, можно стать самому себе врагом на всю жизнь. Многие именно этого и стараются избежать
Самое забавное когда-то произойдёт в ближайшие годы - когда мелкие диванные спекулянты сбросят зимой "всем нужный", и будут дожидаться лета, чтобы купить "уже никому не нужный". А он вдруг останется не только нужным, но и вырастет и устаканится на абсолютно новых вершинах. (Инфляция гривны не дремлет)
Я верю в честность Президента И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......