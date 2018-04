Додано: Сер 04 кві, 2018 16:03

Вадюшка написав: hamster bear написав: Как и обещал в феврале (соответствующее сообщение есть на ветке), расказываю про свои необременительные валютно-финансовые упражнения в свободное от работы время.



4. ИТОГ: За период 31.01-04.04 (60 дней) доходность в гривне составила 2.03%, в долларе - 10,82%.



Спасибо за репорт

Можно ли поинтересоваться, какой приблизительно процент от объёма операций составляют накладные издержки? Или, если так удобнее оценить, насколько (в п.п.) уменьшается итоговая доходность. Заранее данке за ответ



PS: И да, это всё как физлицо же? Спасибо за репортМожно ли поинтересоваться, какой приблизительно процент от объёма операций составляют накладные издержки? Или, если так удобнее оценить, насколько (в п.п.) уменьшается итоговая доходность. Заранее данке за ответPS: И да, это всё как физлицо же?



Да, физлицо. По расходам: 700 грн - открытие счета в депозитарии для учета ЦБ, 200х2=400 грн за покупку/продажу ЦБ. Ну и покупал я бумаги на вторичном рынке, а надо было на первичном рынке с приятием доходности, установленной Минфином по результатом торгов. Был бы наверное лишний 1-1,5% годовых в плюс к доходности. Заметно, если ждать все 6 месяцев до погашения Минфином. Если бы зашел в ОВГЗ на две недели позже был бы еще 1% годовых в доходность, в это время как раз НБУ учетную ставку поднимал.



Впрочем конечный выбор ОВГЗ (срок, доходность, валюта, первичка/вторичка) зависит от того, чего вы хотите от операции. Я хотел заработать за 6 месяцев на пресловутом "летнем дне" и сравнительно высоких ставках ОВГЗ. Но оставлял себе вариант досрочного закрытия, если бы гривна резко пошла вверх выше моих "стопов". Но получил приятный сюрприх раньше времени и решил не ждать сюрпризов ради упитанного птенца в руках и сегодня ) Да, физлицо. По расходам: 700 грн - открытие счета в депозитарии для учета ЦБ, 200х2=400 грн за покупку/продажу ЦБ. Ну и покупал я бумаги на вторичном рынке, а надо было на первичном рынке с приятием доходности, установленной Минфином по результатом торгов. Был бы наверное лишний 1-1,5% годовых в плюс к доходности. Заметно, если ждать все 6 месяцев до погашения Минфином. Если бы зашел в ОВГЗ на две недели позже был бы еще 1% годовых в доходность, в это время как раз НБУ учетную ставку поднимал.Впрочем конечный выбор ОВГЗ (срок, доходность, валюта, первичка/вторичка) зависит от того, чего вы хотите от операции. Я хотел заработать за 6 месяцев на пресловутом "летнем дне" и сравнительно высоких ставках ОВГЗ. Но оставлял себе вариант досрочного закрытия, если бы гривна резко пошла вверх выше моих "стопов". Но получил приятный сюрприх раньше времени и решил не ждать сюрпризов ради упитанного птенца в руках и сегодня )

Money talks, bullshit walks, that is how life goes.