Додано: Сер 04 кві, 2018 16:15

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся во вторник относительно доллара на 16,86 коп., на торгах среды укрепился на 6,65 коп., оказавшись на уровне 26,2631 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 04 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,25/26,29 UAH/USD виртуально, без сделок.



Рано, около 10.07, покидая виртуальную сферу, доллар потерял в цене, упав до 26,21/26,25, однако, спустя 5 минут, заморозив «медвежий» тренд, оказался на цифре 26,22/26,25 UAH/USD. Продолжая расти, в период времени с 10.14 до 10.44, цена безналичного «американца» достигла отметки 26,28/26,31 UAH/USD. Как оказалось позже, это был внутридневной максимум курса СКВ. Доллар в дебюте торгов к этому пику подняли покупки украинских «дочек» западных банков, у которых нынче сезон репатриации дивидендов.



С 10.47 нерезиденты понизили свою активность, и на рынке на первый план вышло отложенное с 30 марта-02 апреля предложение части экспортной выручки, которую надлежало продать. Это возобновило коррекцию курса доллара, который в указанный час упал к 26,26/26,28 UAH/USD, оставаясь на этом уровне до полудня.

В 12.00 СКВ на межбанке подешевела до 26,24/26,26 UAH/USD, а на обеденный перерыв межбанк и игроки ушли около 12.47 на фоне действующих на моменте цен 26,25/26,26 UAH/USD.



С 13.30 спред котировок безналичного «американца» расширился до 26,24/26,27 UAH/USD, и эти цены оставались действующими до 16.15 Киева на опустевшем межбанке .



На цифре 26,25/26,27 UAH/USD, немного отскочив по спросу, финишировала сессия валютного межбанка в эту среду.



Большинство сделок на межбанке 04 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2631 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,43% с 28,0672 UAH/USD до 26,2631 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 04 апреля overnight котировалась банками по 15,00/16,20% годовых (с 12.10 Киева - 15,00/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 04 марта, сменив «бычий» тренд на «медвежий», несколько потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, пасхальные выходные на Западе закончились, экспортеры, получив на свои счета во вторник отложенную с 30 марта-02 апреля экспортную выручку, в среду отправили «обязательную» ее часть (50%) на торги межбанка, увеличив там количество валюты.



Во-вторых, на стороне «зеленых медведей» был достигнутый на вторничной сессии межбанка локальный максимум долларовых цен (26,3296 UAH/USD по средневзвешенному курсу) мог стимулировать продажи СКВ на следующий день ради гривни, с которой не все благополучно.



Рынок гривневого ресурса продолжает сжиматься, отчасти заставляя бизнес расставаться с долларом ради активов в нацвалюте. Не исключено, что таким путем пошел испытывающий потребность в гривне агросектор, системные игроки которого намедни взяли короткий валютный кредит (займы в СКВ дешевле гривневых), продав доллары на межбанке. О сохранении тренда на сжатие гривневой ликвидности дали понять понизившиеся с уровня с уровня 42 670,0 млн. грн. к отметке 41 074,5 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Сдерживали коррекцию безналичного доллара покупки СКВ нерезидентами, у которых стартовал сезон репатриации дивидендов. Кстати, с 01 апреля «варягам» увеличена «порция» перечисления дивидендной СКВ на родину с $5,0 до $7 млн.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 04 апреля, немного увеличившись, остались в приподнявшемся накануне состоянии, имея для этого следующие основания.



Во-первых, на рынок вернулись экспортеры, продавая там обязательные 50% экспортной выручки.



Во-вторых, как показал дебют торгов, выросла активность покупок СКВ нерезидентами.



В-третьих, рынок стал более сбалансированным. Если накануне курс доллара на межбанке подскочил на 16,86 коп., нынче его снижение составило лишь 6,65 коп.



Дата: 04 апреля 2018 г. 17.45



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 26,05-07/26,13-15 UAH/USD (с утра – 26,05/26,14 UAH/USD, к обеду - 26,05/26,15 UAH/USD)

€ – 32,15/32,33 UAH/EUR (с утра – 32,05/32,35 UAH/EUR, к обеду - 32,15-20/32,35 UAH/EUR)

RUB – 0,445/0,455 UAH/RUB (с утра - 0,445/0,455 UAH/RUB, к обеду - 0,445/0,455 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Это равновесие сохранялось до полудня, почти не требуя поддержки ревизиями действующей цены.



Около 12.26 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют едва заметно изменились: 26,05/26,15 UAH/USD, евро – 32,15-20/32,35 UAH/EUR, рубль 0,445/0,455 UAH/RUB. На моменте равновесие покупок и продаж сохранилось, обороты «выше средних».



После обеда на рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность спроса и оферов, причем для этого по сути не пришлось прибегать к ценовым ревизиям.



Итоговое равновесие спроса и предложение позволило сохранить обороты в оптовом сегменте рынка Днепра на «хорошем» уровне, аккурат, на «твердую четверку», повторив показатели вторника.





Дата: 04 апреля 2018 г. на 17.27

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 26,05-06/26,12-13 UAH/USD (с утра 26,05/26,18 UAH/USD, к полудню 26,05-07/26,10-12 UAH/USD)

€ 32,10/32,30 UAH/EUR (с утра 32,20/32,30 UAH/EUR, к полудню 32,05-10/32,25-35 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 04 апреля стартовали в условиях равновесия спроса и предложения в сопровождении низкой ликвидности.



До полудня относительное равновесие покупок и продаж на рынке столицы сохранилось, но сдержанная коррекция «зеленого» безнала и дефицит гривни, заставляла реагировать ценами.



К 12.12 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении равновесия покупок и продаж на фоне действующих на моменте цен: 26,05-07/26,10-12 UAH/USD, евро - 32,05-10/32,25-35 UAH/EUR.



После обеда, на киевском рынке сохранилась равновесная в целом торговля в паре доллар-гривня, которая ближе к закрытию поддерживалась символическим повышением менее значимых оферов.



Обороты, заслужив по итогам среды «тройку с плюсом», констатировали незначительное ухудшение показателей предыдущей сессии.





Дата: 04 апреля 2018 г.



17.38 рынок Запорожья, опт:



$ - 26,03/26,10 UAH/USD (с утра - 26,05/26,12 UAH/USD, к полудню - 26,05/26,10 UAH/USD)

€ – 32,10/32,30 UAH/EUR (с утра – 32,10/32,40 UAH/EUR, к полудню - 32,10/32,40 UAH/EUR)

RUB – 0,448/0,452 UAH/RUB (с утра - 0,447/0,453 UAH/RUB, к полудню 0,447/0,452 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях

Равновесия спроса и предложения для оптовых партий валюты. На моменте очень приличная ликвидность утренних торгов.



В период до полудня настроение на рынке города не изменялось, способствую лишь кране незначительным переменам в ценах.



По состоянию на 12.13 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о прежнем настроении и пролонгации двусторонней торговли оптовыми партиями СКВ на фоне действующих на моменте цен: 26,05/26,10 UAH/USD, евро - 32,10/32,40 UAH/EUR, рубль 0,447/0,452 UAH/RUB. Ликвидность «хорошая».



После обеда на запорожском наличном рынке ничего радикального не произошло – здесь по прежнему сохранилось равновесие покупок и продаж с очень незначительным преобладанием клиентского предложения, отразившегося на финишной коррекции долларовых цен.



По итогам дня обороты на рынке Запорожья, заслужив «твердую четверку», повторили показатели предыдущей сессии.





Дата: 04 апреля 2018 г. на 17.00

Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 26,08/26,20 UAH/USD (с утра - 26,06/26,20 UAH/USD, к полудню - 26,06/26,21 UAH/USD)

€ – 32,05/32,36 UAH/EUR (с утра – 32,05/32,36 UAH/EUR, к полудню - 32,05/32,36 UAH/EUR)

RUB 0,445/0,453 UAH/RUB (с утра - 0,448/0,456 UAH/RUB, к полудню - 0,446/0,454 UAH/RUB)



US



