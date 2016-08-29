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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4752475347544755

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 749
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
100
5. более 75%
63%
473
Всього голосів : 749
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 16:45

  холява написав:
  Долярчик написав:...прочитавши пост вище(той довгенький), прийшла думка, що було б краще почитати - не "я - злив тоді-то, а відкупив - тоді-то..."
- а таке: "Завдяки МОЄМУ сигналу/свистку, більшість форумчан, які послухали МЕНЕ, - злили взимку по такому-то курсу, а тепер відкупили, по такому-то,-теж завдяки МЕНІ, - і отримали хороший профіт - теж, завдяки МЕНІ!"
....цікаво, хтось колись, візьме на себе функцію, отакого крутого дядька-помагая!? - дядька-Робін Гуда? (щоб хоч інколи, ми - "їх", а не "вони" - нас!)


Представляете себе ситуацию, я Вам свищу в свисток ,мол ВСЕ , покупайте
на все доллар !
А некий гражданин пишет , ВСЕ , сливайте доллар .
...и Вы так , к красивым или умным ?
Одна фатальная ошибка в гадании и Вы себе нажили врага на всю жизнь.

Но есть спасение !
Баффет , всего за 50 баксов в неделю готов подсказать Вам выход.
Заживете как миллиардер,бассейн с аллигаторами,сад с белочками.
Либо завидовать будет ,со своими акциями медных рудников на Марсе.

Доброго дня!
.... останнім часом(декілька місяців) помічаю за Вами якісь зміни в хорошу сторону!(цікаво, з чим це пов'язано?).... і реалістичне бачення довколишнього руху життя(а не через рожеві окуляри) ..... і гуморок - теж, може бути.... (коханка появилась, чи що? :shock:)

... а по суті питання, то якщо б, наприклад, "свистки" дава би Адам Сміт - більшість, його б слухала! (звичайно, якщо б він завжди правдиво вгадував напрямок курсу)
.... але, то так...... фантастика/фантазія........ як Лібовські цісарки і парне молочко!...... ну і сам Лібо, перевісивши косу через плече, пішов босяком по ранковій росі, косити травичку для своїх теличок... :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 17:01

  vjhjpjdjktu написав:hamster bear непонятно зачем надо было покупать овгз, если можно было просто сдать доллары по 28, купить по 26 и заработать те же 10% в $ без геморроя.


Когда вы в начале этого пути, всегда есть шанс, что курс в течении 6 месяцев будет колебаться в пределах, не позволяющих превысить доходность ОВГЗ. Ну и потом 2% имеют значение в контексте размера кубыхи как абсолютная величина, а не относительная. Да и 10% в вашей схеме ну никак не получается )
Востаннє редагувалось hamster bear в Сер 04 кві, 2018 17:20, всього редагувалось 1 раз.
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
hamster bear
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 17:07

hamster bear

Покупали - продавали через ICU или нашли условия поинтересней?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 17:22

  Anadonta написав:hamster bear

Покупали - продавали через ICU или нашли условия поинтересней?


Мне кажется в любом месте условия лучше, чем в ICU. Если вам важна надёжность, альтернатив гораздо меньше, но они есть.
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
hamster bear
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