Долярчик написав:...прочитавши пост вище(той довгенький), прийшла думка, що було б краще почитати - не "я - злив тоді-то, а відкупив - тоді-то..." - а таке: "Завдяки МОЄМУ сигналу/свистку, більшість форумчан, які послухали МЕНЕ, - злили взимку по такому-то курсу, а тепер відкупили, по такому-то,-теж завдяки МЕНІ, - і отримали хороший профіт - теж, завдяки МЕНІ!" ....цікаво, хтось колись, візьме на себе функцію, отакого крутого дядька-помагая!? - дядька-Робін Гуда? (щоб хоч інколи, ми - "їх", а не "вони" - нас!)
Представляете себе ситуацию, я Вам свищу в свисток ,мол ВСЕ , покупайте на все доллар ! А некий гражданин пишет , ВСЕ , сливайте доллар . ...и Вы так , к красивым или умным ? Одна фатальная ошибка в гадании и Вы себе нажили врага на всю жизнь.
Но есть спасение ! Баффет , всего за 50 баксов в неделю готов подсказать Вам выход. Заживете как миллиардер,бассейн с аллигаторами,сад с белочками. Либо завидовать будет ,со своими акциями медных рудников на Марсе.
Доброго дня! .... останнім часом(декілька місяців) помічаю за Вами якісь зміни в хорошу сторону!(цікаво, з чим це пов'язано?).... і реалістичне бачення довколишнього руху життя(а не через рожеві окуляри) ..... і гуморок - теж, може бути.... (коханка появилась, чи що? )
... а по суті питання, то якщо б, наприклад, "свистки" дава би Адам Сміт - більшість, його б слухала! (звичайно, якщо б він завжди правдиво вгадував напрямок курсу) .... але, то так...... фантастика/фантазія........ як Лібовські цісарки і парне молочко!...... ну і сам Лібо, перевісивши косу через плече, пішов босяком по ранковій росі, косити травичку для своїх теличок...
vjhjpjdjktu написав:hamster bear непонятно зачем надо было покупать овгз, если можно было просто сдать доллары по 28, купить по 26 и заработать те же 10% в $ без геморроя.
Когда вы в начале этого пути, всегда есть шанс, что курс в течении 6 месяцев будет колебаться в пределах, не позволяющих превысить доходность ОВГЗ. Ну и потом 2% имеют значение в контексте размера кубыхи как абсолютная величина, а не относительная. Да и 10% в вашей схеме ну никак не получается )
Востаннє редагувалось hamster bear в Сер 04 кві, 2018 17:20, всього редагувалось 1 раз.
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.