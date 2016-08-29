hamster bear написав:

Да, физлицо. По расходам: 700 грн - открытие счета в депозитарии для учета ЦБ, 200х2=400 грн за покупку/продажу ЦБ. Ну и покупал я бумаги на вторичном рынке, а надо было на первичном рынке с приятием доходности, установленной Минфином по результатом торгов. Был бы наверное лишний 1-1,5% годовых в плюс к доходности. Заметно, если ждать все 6 месяцев до погашения Минфином. Если бы зашел в ОВГЗ на две недели позже был бы еще 1% годовых в доходность, в это время как раз НБУ учетную ставку поднимал.Впрочем конечный выбор ОВГЗ (срок, доходность, валюта, первичка/вторичка) зависит от того, чего вы хотите от операции. Я хотел заработать за 6 месяцев на пресловутом "летнем дне" и сравнительно высоких ставках ОВГЗ. Но оставлял себе вариант досрочного закрытия, если бы гривна резко пошла вверх выше моих "стопов". Но получил приятный сюрприх раньше времени и решил не ждать сюрпризов ради упитанного птенца в руках и сегодня )