Долярчик написав:...прочитавши пост вище(той довгенький), прийшла думка, що було б краще почитати - не "я - злив тоді-то, а відкупив - тоді-то..." - а таке: "Завдяки МОЄМУ сигналу/свистку, більшість форумчан, які послухали МЕНЕ, - злили взимку по такому-то курсу, а тепер відкупили, по такому-то,-теж завдяки МЕНІ, - і отримали хороший профіт - теж, завдяки МЕНІ!" ....цікаво, хтось колись, візьме на себе функцію, отакого крутого дядька-помагая!? - дядька-Робін Гуда? (щоб хоч інколи, ми - "їх", а не "вони" - нас!)
Представляете себе ситуацию, я Вам свищу в свисток ,мол ВСЕ , покупайте на все доллар ! А некий гражданин пишет , ВСЕ , сливайте доллар . ...и Вы так , к красивым или умным ? Одна фатальная ошибка в гадании и Вы себе нажили врага на всю жизнь.
Но есть спасение ! Баффет , всего за 50 баксов в неделю готов подсказать Вам выход. Заживете как миллиардер,бассейн с аллигаторами,сад с белочками. Либо завидовать будет ,со своими акциями медных рудников на Марсе.
Доброго дня! .... останнім часом(декілька місяців) помічаю за Вами якісь зміни в хорошу сторону!(цікаво, з чим це пов'язано?).... і реалістичне бачення довколишнього руху життя(а не через рожеві окуляри) ..... і гуморок - теж, може бути.... (коханка появилась, чи що? )
... а по суті питання, то якщо б, наприклад, "свистки" дава би Адам Сміт - більшість, його б слухала! (звичайно, якщо б він завжди правдиво вгадував напрямок курсу) .... але, то так...... фантастика/фантазія........ як Лібовські цісарки і парне молочко!...... ну і сам Лібо, перевісивши косу через плече, пішов босяком по ранковій росі, косити травичку для своїх теличок...
vjhjpjdjktu написав:hamster bear непонятно зачем надо было покупать овгз, если можно было просто сдать доллары по 28, купить по 26 и заработать те же 10% в $ без геморроя.
Когда вы в начале этого пути, всегда есть шанс, что курс в течении 6 месяцев будет колебаться в пределах, не позволяющих превысить доходность ОВГЗ. Ну и потом 2% имеют значение в контексте размера кубыхи как абсолютная величина, а не относительная. Да и 10% в вашей схеме ну никак не получается )
Востаннє редагувалось hamster bear в Сер 04 кві, 2018 17:20, всього редагувалось 1 раз.
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
hamster bear написав:Да, физлицо. По расходам: 700 грн - открытие счета в депозитарии для учета ЦБ, 200х2=400 грн за покупку/продажу ЦБ. Ну и покупал я бумаги на вторичном рынке, а надо было на первичном рынке с приятием доходности, установленной Минфином по результатом торгов. Был бы наверное лишний 1-1,5% годовых в плюс к доходности. Заметно, если ждать все 6 месяцев до погашения Минфином. Если бы зашел в ОВГЗ на две недели позже был бы еще 1% годовых в доходность, в это время как раз НБУ учетную ставку поднимал.
Впрочем конечный выбор ОВГЗ (срок, доходность, валюта, первичка/вторичка) зависит от того, чего вы хотите от операции. Я хотел заработать за 6 месяцев на пресловутом "летнем дне" и сравнительно высоких ставках ОВГЗ. Но оставлял себе вариант досрочного закрытия, если бы гривна резко пошла вверх выше моих "стопов". Но получил приятный сюрприх раньше времени и решил не ждать сюрпризов ради упитанного птенца в руках и сегодня )
на мой взгляд , можно было бы еще месяцок-полтора посидеть в ОВГЗ..ну то , такє..что дельше планируете делать ?
hamster bear написав:Впрочем конечный выбор ОВГЗ (срок, доходность, валюта, первичка/вторичка) зависит от того, чего вы хотите от операции. Я хотел заработать за 6 месяцев на пресловутом "летнем дне" и сравнительно высоких ставках ОВГЗ. Но оставлял себе вариант досрочного закрытия, если бы гривна резко пошла вверх выше моих "стопов". Но получил приятный сюрприх раньше времени и решил не ждать сюрпризов ради упитанного птенца в руках и сегодня )
А правильно ли понимаю, что вторичный рынок реально ликвиден и выйти из бумаг можно день-в-день (если не в части получения оплаты, то по крайней мере в части фиксирования цены продажи)?
Перес де Куэльяр написав:Доброго дня.Я так зрозумiв до кiнця тижня все вже розiбрали i розписали,головне буде ,як поведе себе готiвка пiсля свят, наприклад з вiвторка, чи зможе вiдскочити ,чи далi будемо спостерiгати здешевлення зеленого,зараз ми бачимо, як хочуть скупити доляр по нижчому курсу , збiльшуючи заявки на попит ,але зменшують курс прийому.Коливання вже стали коротшими i коридор звузився ,ранiше 70коп-1грн.,то зараз 30-50коп.Мiжбанк сам по собi,готiвка сама по собi в своЄму дiапазонi який диктуЄ попит/пропозицiя.Чи обвалимось нижче ,чи захочуть продати вiдiбране вище ?В кого якi думки.
Всё как обычно,на наличке после праздничный откуп(чем круче праздник-тем круче откуп,смотрим на рынок ).Потом затишье с откатом до майских А после майских тёплые,благаухающие долины - море солнце .
Востаннє редагувалось сірий в Сер 04 кві, 2018 19:46, всього редагувалось 1 раз.