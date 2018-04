Додано: Сер 04 кві, 2018 17:01

vjhjpjdjktu написав: hamster bear непонятно зачем надо было покупать овгз, если можно было просто сдать доллары по 28, купить по 26 и заработать те же 10% в $ без геморроя. непонятно зачем надо было покупать овгз, если можно было просто сдать доллары по 28, купить по 26 и заработать те же 10% в $ без геморроя.



Когда вы в начале этого пути, всегда есть шанс, что курс в течении 6 месяцев будет колебаться в пределах, не позволяющих превысить доходность ОВГЗ. Ну и потом 2% имеют значение в контексте размера кубыхи как абсолютная величина, а не относительная. Да и 10% в вашей схеме ну никак не получается ) Когда вы в начале этого пути, всегда есть шанс, что курс в течении 6 месяцев будет колебаться в пределах, не позволяющих превысить доходность ОВГЗ. Ну и потом 2% имеют значение в контексте размера кубыхи как абсолютная величина, а не относительная. Да и 10% в вашей схеме ну никак не получается )

