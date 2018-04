Форуми / Валюта / Валютний ринок / Валютный рынок в контексте Валютный рынок в контексте + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4753475447554756 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.1 5 749 1. Нет сбережений в валюте 10% 78 2. до 20% 6% 44 3. от 20% до 50% 7% 54 4. от 50% до 75% 13% 100 5. более 75% 63% 473 Всього голосів : 749 Додано: Сер 04 кві, 2018 19:45 Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, понизившийся во вторник относительно доллара на 16,86 коп., на торгах среды укрепился на 6,65 коп., оказавшись на уровне 26,2631 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 04 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,25/26,29 UAH/USD виртуально, без сделок.



Рано, около 10.07, покидая виртуальную сферу, доллар потерял в цене, упав до 26,21/26,25, однако, спустя 5 минут, заморозив «медвежий» тренд, оказался на цифре 26,22/26,25 UAH/USD. Продолжая расти, в период времени с 10.14 до 10.44, цена безналичного «американца» достигла отметки 26,28/26,31 UAH/USD. Как оказалось позже, это был внутридневной максимум курса СКВ. Доллар в дебюте торгов к этому пику подняли покупки украинских «дочек» западных банков, у которых нынче сезон репатриации дивидендов.



С 10.47 нерезиденты понизили свою активность, и на рынке на первый план вышло отложенное с 30 марта-02 апреля предложение части экспортной выручки, которую надлежало продать. Это возобновило коррекцию курса доллара, который в указанный час упал к 26,26/26,28 UAH/USD, оставаясь на этом уровне до полудня.

В 12.00 СКВ на межбанке подешевела до 26,24/26,26 UAH/USD, а на обеденный перерыв межбанк и игроки ушли около 12.47 на фоне действующих на моменте цен 26,25/26,26 UAH/USD.



С 13.30 спред котировок безналичного «американца» расширился до 26,24/26,27 UAH/USD, и эти цены оставались действующими до 16.15 Киева на опустевшем МЕЖБАНКЕ .



На цифре 26,25/26,27 UAH/USD, немного отскочив по спросу, финишировала сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА в эту среду.



Большинство сделок на межбанке 04 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2631 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 6,43% с 28,0672 UAH/USD до 26,2631 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 04 апреля overnight котировалась банками по 15,00/16,20% годовых (с 12.10 Киева - 15,00/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 04 марта, сменив «бычий» тренд на «медвежий», несколько потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, пасхальные выходные на Западе закончились, экспортеры, получив на свои счета во вторник отложенную с 30 марта-02 апреля экспортную выручку, в среду отправили «обязательную» ее часть (50%) на торги межбанка, увеличив там количество валюты.



Во-вторых, на стороне «зеленых медведей» был достигнутый на вторничной сессии межбанка локальный максимум долларовых цен (26,3296 UAH/USD по средневзвешенному курсу) мог стимулировать продажи СКВ на следующий день ради гривни, с которой не все благополучно.



Рынок гривневого ресурса продолжает сжиматься, отчасти заставляя бизнес расставаться с долларом ради активов в нацвалюте. Не исключено, что таким путем пошел испытывающий потребность в гривне агросектор, системные игроки которого намедни взяли короткий валютный кредит (займы в СКВ дешевле гривневых), продав доллары на межбанке. О сохранении тренда на сжатие гривневой ликвидности дали понять понизившиеся с уровня с уровня 42 670,0 млн. грн. к отметке 41 074,5 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Сдерживали коррекцию безналичного доллара покупки СКВ нерезидентами, у которых стартовал сезон репатриации дивидендов. Кстати, с 01 апреля «варягам» увеличена «порция» перечисления дивидендной СКВ на родину с $5,0 до $7 млн.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 04 апреля, немного увеличившись, остались в приподнявшемся накануне состоянии, имея для этого следующие основания.



Во-первых, на рынок вернулись экспортеры, продавая там обязательные 50% экспортной выручки.



Во-вторых, как показал дебют торгов, выросла активность покупок СКВ нерезидентами.



В-третьих, рынок стал более сбалансированным. Если накануне курс доллара на МЕЖБАНКЕ подскочил на 16,86 коп., нынче его снижение составило лишь 6,65 коп.













Торги 04 апреля на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь)

продемонстрировали схожую динамику, которая в целом исчерпывалась термином «боковик». Наличный рынок по сути проигнорировал ожидаемую коррекцию цен на «зеленый» безнал на валютном межбанке, сосредоточившись на своих проблемах, среди которых основной, по-прежнему сохраняются риски обострения гривнедефицита.

Впрочем, пока от развития этого недуга спасает равновесная в целом торговля в основной здесь паре доллар=гривня. А последствия гривнедефицита в среду ощутил на себе лишь столичный рынок наличных, дилеры которого констатировали некоторое снижение итоговой ликвидности.



В остальных вышеперечисленных центрах валютообменного бизнеса обороты среды повторили хорошие показатели предыдущей сессии. Думаю, не немалой степени этим наличный рынок обязан повсеместной сбалансированной торговле.



В течение среды биды наличного «неформального» доллара либо потеряли 2,0 коп. (Запорожье), либо прибавили 1,0-2,0 коп. Позиция «предложение» либо не изменилась (Днепр, Харьков, Крыжополь), либо потеряла 2,0 коп. (Запорожье), или же прибавила 1,0-2,0 коп. (Киев).



По сравнению с закрытием вторника биды наличного «неформального» «американца» либо выросли на 2,0 коп. (Днепр), либо потеряли 2,0-4,0 коп. Офера стали ниже на 2,0-7,0 коп.



Стало быть, наличный рынок лег в дрейф, прекратив следовать в кильватере «зеленого» сектора валютного межбанка. Возможно, это стало следствием более высокой чувствительности «неформальной» налички» к переменам. Во всяком случае, наличный рынок уже к вечеру вторника сыграл на опережение, «предчувствуя» откат на валютном межбанке 04-го и превентивно снижая действующие цены. Это позволило наличному рынку в среду лишь «косметически», «тонкой регулировкой», контролировать оптимальные уровни текущей ликвидности и стараясь сохранить повсеместное равновесие покупок и продаж.



Впрочем, по порядку.



Торги 04 апреля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,05-07/26,13-15 UAH/USD, евро – 32,15/32,33 UAH/EUR, рубль – 0,445/0,455 UAH/RUB.



Розничный сегмент наличного рынка Днепра начал торги среды в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.



Это равновесие сохранялось до полудня, не требуя сколь-нибудь ощутимой поддержки ценами.



Около 12.26 на «неформальном» мелкооптовом и розничном наличном рынке Днепра цены работавшихся валют едва заметно изменились: 26,05/26,15 UAH/USD, евро – 32,15-20/32,35 UAH/EUR, рубль 0,445/0,455 UAH/RUB. На моменте равновесие покупок и продаж сохранилось, обороты «выше средних».



После обеда на рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность спроса и оферов, причем для этого, по сути, не пришлось прибегать к ценовым ревизиям.



Итоговое равновесие спроса и предложение позволило сохранить обороты в мелкооптовом и розничном сегменте рынка Днепра на «очень хорошем» уровне, аккурат, на «четверку с плюсом», повторив показатели вторника.



В течение среды биды розничного и мелкооптового наличного доллара в Днепре прибавили 2,0 коп., позиция «предложение», по сути, не претерпела изменений.



Меж тем, по сравнению с закрытием вторника биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре выросли на 2,0 коп., офера потеряли столько же.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 26,05-07/26,13-15 UAH/USD.



Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта с самого открытия работали пару доллар-гривня в условиях равновесия покупок и продаж на фоне стабильности действующих цен. Напомним, предвидя нынешнюю коррекцию безналичного «американца», оптовики Днепра еще вечером вторника заметно понизили свои цены.



К полудню цены оптового наличного рынка Днепра достигли уровня 26,05/26,15 UAH/USD, евро – 32,15-20/32,35 UAH/EUR, рубль 0,445/0,455 UAH/RUB. Текущая ликвидность сделок на фоне сбалансированной торговли, на уровне «чуть выше среднего».



После обеда на оптовом рынке Днепра удалось сберечь сбалансированность, практически не меняя действующие цены.

Итоговое равновесие спроса и предложение способствовало сохранению ликвидности торгов оптовыми количествами СКВ до «хорошего» уровня – по итогам дня оптовики поставили себе «твердую четверку», констатировав повторение показателей предыдущей сессии.



На протяжении 04 апреля биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросли на 2,0 коп., офера стали де-факто не изменились.



По сравнению с закрытием 03 апреля биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре выросли на 2,0 коп., офера потеряли столько же.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 04 апреля уровнями 32,15/32,33 UAH/EUR, констатировав в течение среды десятикопеечный рост бидов на фоне двухкопеечной потери оферов.



По сравнению с закрытием вторника биды оптового наличного евро в Днепре не изменились, позиция «предложение» стала ниже на 12,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение 04 апреля, приходилось заниматься наличной парой доллар-гривня, в которой требовалась очень «тонкая» регулировка текущей ликвидности и баланса спрос/предложение, гарантировавшего бонусы в итоговой ликвидности.



Поэтому в подобной обстановке нашим дилерам было «не с руки» реагировать на «очень нервное», изобиловавшее провалами и отскоками (как и полагается на европейской сессии форекса) повышение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, стартовавшее около 10.15 Киева и затянувшееся до 18.00.



Нам же для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в среду (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2277 к отметке $1,2297, констатировав внутридневное его повышение на 20 пунктов.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка сообразно отнеслись к этому росту, учтя при этом двухкопеечную прибавку более значимых бидов наличной пары доллар-гривня.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 04 апреля на азиатской сессии форекса с уровня $1,2272, пара евро-доллар до 07.30 Киева очень медленно росла, оказавшись в указанный час на отметке $1,2280. Затем началась коррекция, динамика которой достигла апогея около 10.15 Киева касанием парой внутридневного минимума ($1,2257).



Выбираясь из этой «ямы», пара евро-доллар «для начала» «поставила» шип, пробивший вверх отметку $1,2300. Снова упав к $1,2280, евро с 14.00 Киева инициировал ралли, проходившее, как и полагается на европейской сессии форекса волатильно.

Лишь к 18.00 «нервозность» рынка пары евро-доллар немного понизилась, а пара консолидировалась в диапазоне $1,2284-1,2297, не покидая его до 20.25 Киева.



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара демонстрирует умеренное снижение по отношению к евро и иене в ходе сессии в среду, инвесторы оценивают ответные меры Китая в отношении США в сфере торговли и ждут статданных по американскому рынку труда.



Евро торгуется к 15.30 Киева в районе $1,2276 против $1,2270 на закрытие прошлой сессии.



Курс евро находится в указанный час в районе ¥130,32 по сравнению со ¥130,82 в предыдущий день.



Курс доллара составляет ¥106,16 против ¥106,61 во вторник.



Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16-ти основных мировых валют, увеличился в ходе торгов на 0,04%.



Иена дорожает вместе с другими защитными активами на новость о том, что Пекин намерен ввести 25%-ные пошлины на 106 наименований американских товаров, экспортируемых в Китай, включая такие важные статьи экспорта, как самолеты и соя-бобы.



«Тем, кто думал, что Китай уступит под протекционистским напором США, стоит взглянуть на то, как быстро ответил Пекин, - говорит валютный стратег ING Groep Вираж Пател. - Вопрос в том, хотят ли Штаты дальнейшей эскалации».



Также внимание на этой неделе будет приковано к пятничной публикации данных о состоянии рынка труда США в марте. Согласно среднему прогнозу аналитиков, количество рабочих мест в экономике выросло на 175 тыс. после повышения на 313 тыс. в феврале, при этом уровень безработицы опустился до 4% с 4,1%.



Меж тем отраслевая организация ADP в среду сообщила, что число рабочих мест в США увеличилось в марте на 241 тыс. против ожидавшегося повышения на 210 тыс.



Федрезерв США внимательно отслеживает ситуацию на рынке труда и учитывает ее при принятии решения об изменении базовой процентной ставки.



Пара евро-доллар к 17.25 Киева остается около высокой отметки в $1,2295, в основном из-за снижения доллара США. Слабые данные по промышленным заказам США, которые отразили рост слабее прогнозов, а также ISM в сфере услуг.



Президент ФРБ Сент-Луиса Буллард заявил в среду, что не видит необходимости в дальнейшем повышение ключевой процентной ставки, так как она уже около нейтрального уровня.



Уровни сопротивления пары евро-доллар отмечены на $1,2330, $1,2478 и $1,2537. Уровни поддержки лежат на $1,2254 и $1,2206.



Доллар пытается (пока вяло) расти в реакции на неожиданно сильные данные по занятости в частном секторе США. Число рабочих мест в частных компаниях США в марте выросло на 241 тысячу по сравнению с показателем февраля, сообщила аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP).



ADP отметила, что рост рабочих мест в обрабатывающей промышленности был самым сильным более чем за три года. В сфере малого бизнеса число рабочих мест выросло на 47 тысяч. Средние компании со штатом 50-499 человек увеличили штат на 127 тысяч мест. Крупные компании создали за отчетный месяц 67 тысяч новых рабочих мест. Число занятых в частных строительных компаниях в марте увеличилось на 31 тысячу, а в производственном секторе - на 29 тысяч. В целом, ситуация на рынке труда продолжает улучшаться, следует из отчета.



Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали роста показателя на 208 тысяч. Фокус рынка теперь переключается на индексы PMI, которые выйдут чуть позже. Они могут предоставить новый импульс сегодняшним торгам.



Пара евро-доллар расширила свой откат от внутридневного максимального уровня $1,2315 и упала до $1,2270 после выхода отчета ADP.



Ранее, около 10.15 Киева, инвесторы продавали евро в реакции на цифры по инфляции в еврозоне, которые оказались чуть ниже прогнозных значений.



Основное внимание будет уделено на этой неделе официальному ежемесячному отчету о росте рабочих мест в США (Nonfarm Payrolls), который выйдет в пятницу и может помочь определить следующее направление движения валют.



Согласно среднему прогнозу аналитиков, количество рабочих мест в экономике выросло на 175 тысяч после повышения на 313 тысяч в феврале, при этом уровень безработицы опустился до 4% с 4,1%.



Межу тем, обострение опасений за эскалацию торгового конфликта между США и Китаем ранее пошатнули позиции доллара к иене, защитного актива. Министерство торговли КНР сообщило, что представило план мер в ответ на американские пошлины. Так, Китай введет 25%-ную пошлину на соевые бобы, автомобили, химическую продукцию. Министерство торговли пояснило, что пошлины охватывают 106 видов продукции и затронут американский импорт в Китай на 50 млрд долларов США. «Тем, кто думал, что Китай уступит под протекционистским напором США, стоит взглянуть на то, как быстро ответил Пекин, - говорит валютный стратег ING Groep Вираж Пател. - Вопрос в том, хотят ли Штаты дальнейшей эскалации».



Возвращаясь к основной валютной паре, констатируем, что как и прежде мы ожидаем, что некоторый рост доллара и сворачивание аппетитов к риску еще возможны на этой неделе, но затем надеемся увидеть восстановление аппетитов к риску и вхождение в акции.



Поворотным моментом могут стать пятничные данные от Минтруда США за март по изменению числа рабочих мест, ожидается +185 тыс. против +313 тыс. за февраль.



Если до этого времени пара евро-доллар войдет в коридор $1,215-1,220, это может оказаться благоприятным моментом для покупок по паре с целями у верхней границы почти трехмесячного диапазона $1,2150-1,2550. Пробития этого диапазона вниз в ближайшие недели мы не ждем. Наберемся терпения.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое довольно спокойной курсовой динамикой «по-своему» «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись полной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом форексе, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 32,15/32,33 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное десятикопеечное повышение бидов на фоне двухкопеечной потери оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 04 апреля ни по спросу, ни по предложению



Торги рублем в среду в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,445/0,455 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 04 апреля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по не изменившемуся с закрытия вторника спросу потерявшему 12,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 04 апреля по спросу и по предложению не изменились.



Как и предполагалось, одномоментная активизация скупавших СКВ для репатриации дивидендов на родину нерезидентов на валютном межбанке Украины имела краткосрочный эффект в дебюте сессии, когда в промежутке времени 10.12-10.38 цена «американца» подскочила ко внутридневному максимуму 26,28/26,31 UAH/USD, вскоре «рассосавшимся» с появлением на рынке прогнозируемых оферов обязательно к здешней продаже части экспортной выручки, отложенной с 30 марта-02 апреля.



Выросшее предложение СКВ экспортерами привело к «мягкой» коррекции цен доллара, что, собственно, тоже ожидалось. Кроме того, мы не исключаем, что значительная часть экспортеров снова придерживала валюту, не допуская ее резкого падения в цене.



Обычная практика субъектов внешнеторговой деятельности с одной стороны обеспечила «щадящий режим» коррекции доллара, с другой, позволила валютному межбанку обойтись без арбитража НБУ.



Хотелось бы отметить один «штрих», в известном смысле дополняющий общую картину, касающуюся состояния гривневой ликвидности и оказывающей влияние на «текучку» торгов межбанка. Как мы неоднократно подчеркивали, вызывая нарекания постоянных читателей заметок портала, «облагодетельствовав» металлоэкспортеров компенсацией НДС на сумму 2,7 млрд. грн., Казначейство «в интересах валютного рынка» или по иным причинам, «наливала» гривню компенсации агросектору небольшими порциями. Эти «дозы» никоим образом не отражались на динамике остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, поскольку, представляется, моментально утилизировались аграриями.



Меж тем тренд на потепление вынудил системных игроков агробизнеса коротко кредитоваться в СКВ (так дешевле, чем в гривне), чтобы, реализовав доллары на межбанке, выручить дефицитную для себя нацвалюту. Время не терпит, весенне-полевые работы начнутся не сегодня-завтра.

В этом контексте отметим уверенность агросектора в том, что им скоро удастся откупиться на межбанке в расчете на сохранение «медвежьего» тренда рынка «зеленого» безнала.



Возвращаясь к прежнюю колею обзора, укажем на выросшие риски гривнедефицита (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков), на которые указали столичные дилеры наличного рынка. Это, наряду с «зелеными медведями» межбанка обеспечило снижение цен наличного доллара уже на старте среды. Уточним, что наличный доллар начал терять в цене уже во вторник во второй половине дня.



Не исключено, что надвигающаяся Пасха и рост расходов на сопровождающие событие застолье, сохранит давление на курс наличного «американца» из-за преобладания клиентского «приноса».



Думается, безналичный рынок доллара на ближайших торгах (05 апреля) ждет пролонгация текущей коррекции цен, из-за сохранение значительного притока экспортной СКВ из-за рубежа в среду. Причем мы не исключаем появление на торгах четверга регулятора, скупающего «зеленые» излишки. Это должно обеспечить сохранение «мягкой» текущей коррекции безналичного «американца».



А вот Страстная пятница может остановить текущий откат курса «зеленого» безнала. Во всяком случае, уходя на длинные выходные, значительная часть субъектов валютного межбанка «от греха» постарается войти в «старый надежный» доллар, обеспечивая себе минимум рисков и комфорт во время отдыха.



Вряд ли это коснется наличного рынка, где, судя по всему, коррекция курса «американца» может продолжаться и 06 апреля. Пусть и более низким темпом.



US Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 62910 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3765 раз. Подякували: 7134 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 кві, 2018 19:54 lincoln2 написав: hamster bear написав: Да, физлицо. По расходам: 700 грн - открытие счета в депозитарии для учета ЦБ, 200х2=400 грн за покупку/продажу ЦБ. Ну и покупал я бумаги на вторичном рынке, а надо было на первичном рынке с приятием доходности, установленной Минфином по результатом торгов. Был бы наверное лишний 1-1,5% годовых в плюс к доходности. Заметно, если ждать все 6 месяцев до погашения Минфином. Если бы зашел в ОВГЗ на две недели позже был бы еще 1% годовых в доходность, в это время как раз НБУ учетную ставку поднимал.



Впрочем конечный выбор ОВГЗ (срок, доходность, валюта, первичка/вторичка) зависит от того, чего вы хотите от операции. Я хотел заработать за 6 месяцев на пресловутом "летнем дне" и сравнительно высоких ставках ОВГЗ. Но оставлял себе вариант досрочного закрытия, если бы гривна резко пошла вверх выше моих "стопов". Но получил приятный сюрприх раньше времени и решил не ждать сюрпризов ради упитанного птенца в руках и сегодня ) Да, физлицо. По расходам: 700 грн - открытие счета в депозитарии для учета ЦБ, 200х2=400 грн за покупку/продажу ЦБ. Ну и покупал я бумаги на вторичном рынке, а надо было на первичном рынке с приятием доходности, установленной Минфином по результатом торгов. Был бы наверное лишний 1-1,5% годовых в плюс к доходности. Заметно, если ждать все 6 месяцев до погашения Минфином. Если бы зашел в ОВГЗ на две недели позже был бы еще 1% годовых в доходность, в это время как раз НБУ учетную ставку поднимал.Впрочем конечный выбор ОВГЗ (срок, доходность, валюта, первичка/вторичка) зависит от того, чего вы хотите от операции. Я хотел заработать за 6 месяцев на пресловутом "летнем дне" и сравнительно высоких ставках ОВГЗ. Но оставлял себе вариант досрочного закрытия, если бы гривна резко пошла вверх выше моих "стопов". Но получил приятный сюрприх раньше времени и решил не ждать сюрпризов ради упитанного птенца в руках и сегодня )



на мой взгляд , можно было бы еще месяцок-полтора посидеть в ОВГЗ..ну то , такє..что дельше планируете делать ? на мой взгляд , можно было бы еще месяцок-полтора посидеть в ОВГЗ..ну то , такє..что дельше планируете делать ?



Встречать Пасху ) В целом я ожидаю кризис в конце этого - начале следующего года. Задача - не потерять. Поэтоу максимум, который я готов себе позволить, это открыть валютный депо на 6-8 месяцев. А там будет видно, планировать дальше этого горизонат не вижу смысла. Встречать Пасху ) В целом я ожидаю кризис в конце этого - начале следующего года. Задача - не потерять. Поэтоу максимум, который я готов себе позволить, это открыть валютный депо на 6-8 месяцев. А там будет видно, планировать дальше этого горизонат не вижу смысла. Money talks, bullshit walks, that is how life goes. hamster bear

Повідомлень: 399 З нами з: 05.03.13 Подякував: 57 раз. Подякували: 87 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 кві, 2018 20:03 vjhjpjdjktu написав: hamster bear хотелось бы узнать ваши дальнейшие планы на кубышку, снова в овгз? хотелось бы узнать ваши дальнейшие планы на кубышку, снова в овгз?



ОВГЗ - чем дальше, тем рискованнее. Даже такая, достаточно очевидная вещь как программа с МВФ стала заложником политических амбиций и "школы экономической мысли" представителей только одного славного украинского региона. На фоне значительных выплат по внешнему долгу, излишней зависимости дел в стране от цен на агропродукцию и металлы, гордого одиночества финансового блока правительства и НБУ в борьбе за макроэкономическую стабильность и реформы вроде среднесрочного бюджетного планирвоания, я выбираю валюту и подождать ) ОВГЗ - чем дальше, тем рискованнее. Даже такая, достаточно очевидная вещь как программа с МВФ стала заложником политических амбиций и "школы экономической мысли" представителей только одного славного украинского региона. На фоне значительных выплат по внешнему долгу, излишней зависимости дел в стране от цен на агропродукцию и металлы, гордого одиночества финансового блока правительства и НБУ в борьбе за макроэкономическую стабильность и реформы вроде среднесрочного бюджетного планирвоания, я выбираю валюту и подождать ) Money talks, bullshit walks, that is how life goes. hamster bear

Повідомлень: 399 З нами з: 05.03.13 Подякував: 57 раз. Подякували: 87 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 кві, 2018 20:10 Re: Валютный рынок в контексте Херсон 25,95-26,05 взял немного



Отправлено с моего Mi Note 2 через Tapatalk portoz Повідомлень: 114 З нами з: 28.08.09 Подякував: 1 раз. Подякували: 19 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 кві, 2018 20:11 Re: Валютный рынок в контексте Лучше чем в Одессе, морячки и морячки однако



Отправлено с моего Mi Note 2 через Tapatalk portoz Повідомлень: 114 З нами з: 28.08.09 Подякував: 1 раз. Подякували: 19 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4753475447554756 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: swodnix і 2 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1136 , 1137 , 1138

Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04 11377 1195742

artist_007 Сер 04 кві, 2018 20:27 Валютный рынок в мире 1 ... 612 , 613 , 614

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 6136 1300042

vovan_prm Сер 04 кві, 2018 14:49 Наличный (Готівковий) рынок валют 1 , 2 , 3 , 4

Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08 38 35351

Оранжевое настроение Вів 29 сер, 2017 16:17 реклама