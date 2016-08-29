... і з чого це Ви взяли, що мене образили? - зовсім ні! - все ок!
п. с. ..щось у нас ввечері "низ" в обмінках сповз до 85/
А я б на місці банків, потрусив би "хом'ячків" Понизив би до 25,5. І "вуаля" - ЧР - 24,99! Мішки зелених - паніка! І тут появляється НБУ - (спасає патову ситуацію і дарує надію експортерам), викупляє 5-7 "ярдов" нікому непотрібних зелених! Зелених на ринку нема, курс за 1 місяць гончими темпами скаче (як знатний саудівський жеребець) по 30 коп. в день.
Ми отримуємо реальний курс 29 - всі щасливі і дякують!
Як Вам таке кіно і такий сценарій?
На ЧР "крутиться" 8-10 ярдів валюти... Як заставить пересічного занести в обмінку? По 26 не несуть - почали скуплять! За сьогодні пересічні купили "" "лямов"... В кого які ідеї?
w_bufett написав:Як заставить пересічного занести в обмінку?
1) - талдичити на всіх каналах, що йдем ВПЕВНЕНО на 20-22! 2) - що долари не будуть приймати в банках на депо 3) - що США хоче ПОВНІСЮ замінити свої дол. на нові(наприклад, ввести "амеро" до початку 2019 ... і т. д. і т. п.