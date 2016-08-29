Додано: Сер 04 кві, 2018 22:13

Долярчик написав: w_bufett написав: Як заставить пересічного занести в обмінку? Як заставить пересічного занести в обмінку?

1) - талдичити на всіх каналах, що йдем ВПЕВНЕНО на 20-22!

2) - що долари не будуть приймати в банках на депо

3) - що США хоче ПОВНІСЮ замінити свої дол. на нові(наприклад, ввести "амеро" до початку 2019

... і т. д. і т. п. 1) - талдичити на всіх каналах, що йдем ВПЕВНЕНО на 20-22!2) - що долари не будуть приймати в банках на депо3) - що США хоче ПОВНІСЮ замінити свої дол. на нові(наприклад, ввести "амеро" до початку 2019... і т. д. і т. п.

Те кто на ТАКОЕ могли бы повестись сдали свои баксы еще по 4,60. А те у кого они до сих пор есть - на такой тупой развод не поведутсо. Развести курсами 24-25 можно токо тех кому деваться некуда - заробитчан и экспортеров (которые могут быть сильно недовольны). Намного проще вытряхивать доллары с тех у кого они еще остались заоблачными ценами на газ и прочую коммуналку а не играми с курсами. Так что свидетели курса 21 в этом десятилетии могут спасть спокойно - им не светит. Как и даже 24 не светит в скорее всего в этом году. И даже 25 весьма сомнительно и то не факт что дно будет в августе (в котором наверняка заканчиваются депозиты у ждущих откупа) а не раньше. Годовые минимумы позапрошлого года на наличке были если помните в конце мая а летом 16 было уже дороже.