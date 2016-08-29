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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4754475547564757

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 749
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
100
5. более 75%
63%
473
Всього голосів : 749
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 21:32

  холява написав:Долярчик

Старина , я не пытался Вас обидеть .
Просто написал , что не все Адама Смита слушали .
Помните сколько людей попало в обстоятельства ,набрав долларовых кредитов?
Если обидел Прошу Прощения.

Не могу обойти и еще один фактик http://kontrakty.ua/article/116014
в НАБУ назвали Приватбанк финансовой пирамидой.
Это должно укрепить гривну.

... і з чого це Ви взяли, що мене образили?
- зовсім ні! - все ок! :D

п. с.
..щось у нас ввечері "низ" в обмінках сповз до 85/
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 21:46

  Долярчик написав:
  холява написав:Долярчик

Старина , я не пытался Вас обидеть .
Просто написал , что не все Адама Смита слушали .
Помните сколько людей попало в обстоятельства ,набрав долларовых кредитов?
Если обидел Прошу Прощения.

Не могу обойти и еще один фактик http://kontrakty.ua/article/116014
в НАБУ назвали Приватбанк финансовой пирамидой.
Это должно укрепить гривну.

... і з чого це Ви взяли, що мене образили?
- зовсім ні! - все ок! :D

п. с.
..щось у нас ввечері "низ" в обмінках сповз до 85/


А я б на місці банків, потрусив би "хом'ячків"
Понизив би до 25,5. І "вуаля" - ЧР - 24,99!
Мішки зелених - паніка!
І тут появляється НБУ - (спасає патову ситуацію і дарує надію експортерам), викупляє 5-7 "ярдов" нікому непотрібних зелених!
Зелених на ринку нема, курс за 1 місяць гончими темпами скаче (як знатний саудівський жеребець) по 30 коп. в день.

Ми отримуємо реальний курс 29 - всі щасливі і дякують!

Як Вам таке кіно і такий сценарій? :mrgreen:

На ЧР "крутиться" 8-10 ярдів валюти... Як заставить пересічного занести в обмінку? :shock: По 26 не несуть - почали скуплять! За сьогодні пересічні купили "" "лямов"... В кого які ідеї? 8)
w_bufett
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 21:57

Re: Валютный рынок в контексте

  w_bufett написав:Як заставить пересічного занести в обмінку?

1) - талдичити на всіх каналах, що йдем ВПЕВНЕНО на 20-22! :mrgreen:
2) - що долари не будуть приймати в банках на депо :mrgreen:
3) - що США хоче ПОВНІСЮ замінити свої дол. на нові(наприклад, ввести "амеро" до початку 2019 :mrgreen:
... і т. д. і т. п. :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 22:06

Re: Валютный рынок в контексте

  Долярчик написав:ввести "амеро" до початку 2019


вот вы шутите, а если таки введут?
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 22:13

  Долярчик написав:
  w_bufett написав:Як заставить пересічного занести в обмінку?

1) - талдичити на всіх каналах, що йдем ВПЕВНЕНО на 20-22! :mrgreen:
2) - що долари не будуть приймати в банках на депо :mrgreen:
3) - що США хоче ПОВНІСЮ замінити свої дол. на нові(наприклад, ввести "амеро" до початку 2019 :mrgreen:
... і т. д. і т. п. :mrgreen:

Те кто на ТАКОЕ могли бы повестись сдали свои баксы еще по 4,60. А те у кого они до сих пор есть - на такой тупой развод не поведутсо. Развести курсами 24-25 можно токо тех кому деваться некуда - заробитчан и экспортеров (которые могут быть сильно недовольны). Намного проще вытряхивать доллары с тех у кого они еще остались заоблачными ценами на газ и прочую коммуналку а не играми с курсами. Так что свидетели курса 21 в этом десятилетии могут спасть спокойно - им не светит. Как и даже 24 не светит в скорее всего в этом году. И даже 25 весьма сомнительно и то не факт что дно будет в августе (в котором наверняка заканчиваются депозиты у ждущих откупа) а не раньше. Годовые минимумы позапрошлого года на наличке были если помните в конце мая а летом 16 было уже дороже.
jabba
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 22:18

  uaprofi написав:
  Долярчик написав:ввести "амеро" до початку 2019


вот вы шутите, а если таки введут?

Может лучше обсудить шото более реалистичное - высадку инопланетян, изобретение вечного двигателя или переход Украины на польский злотый?
Да кстати вопрос (хочу проверить одну свою теорию :roll: )- вы все свои баксы успели сдать по 4,60 в 2008 году? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 23:17

Де в Києві крім БМ банку можна обміняти евро на долар по крос курсу наближеному до ринкового ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 23:57

Ukrainian В любой частной обменке, где уместен торг.
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 00:16

  Долярчик написав:
  w_bufett написав:Як заставить пересічного занести в обмінку?

1) - талдичити на всіх каналах, що йдем ВПЕВНЕНО на 20-22! :mrgreen:
2) - що долари не будуть приймати в банках на депо :mrgreen:
3) - що США хоче ПОВНІСЮ замінити свої дол. на нові(наприклад, ввести "амеро" до початку 2019 :mrgreen:
... і т. д. і т. п. :mrgreen:


Не надо никого заставлять. Уже назаставлялись, до сих пор опомниться не можем.
Нынче в "вечреней простыне" повторил мнение о бОльшей чувствительности наличного "неформальноо" рынка к переменам. Он еще во вторник, после обеда, начал снижаться, опережая настроение на межбанке. Идеализировать эту сферу финансового бизнеса рановато, однако нельзя не признать его более высокий уровень рыночности, чем зашоренный межбанк, с которым регуятор все никак не устает экспериментировать.

В остальном, как говорят ковбойцы из Североамериканских Штатов, насильно напоить лошадь невозможно. Речь о воде, разумеется.

Или известная мудрость из жизни джентльменов. Настоящий джентльмен никогда не бросит любимую женщину. Он ей создаст такие условия, что она покинет джентльмена сама.

Приятных сновидений.

US
дядя Caша
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