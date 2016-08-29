w_bufett написав:Як заставить пересічного занести в обмінку?
1) - талдичити на всіх каналах, що йдем ВПЕВНЕНО на 20-22! 2) - що долари не будуть приймати в банках на депо 3) - що США хоче ПОВНІСЮ замінити свої дол. на нові(наприклад, ввести "амеро" до початку 2019 ... і т. д. і т. п.
Не надо никого заставлять. Уже назаставлялись, до сих пор опомниться не можем. Нынче в "вечреней простыне" повторил мнение о бОльшей чувствительности наличного "неформальноо" рынка к переменам. Он еще во вторник, после обеда, начал снижаться, опережая настроение на межбанке. Идеализировать эту сферу финансового бизнеса рановато, однако нельзя не признать его более высокий уровень рыночности, чем зашоренный межбанк, с которым регуятор все никак не устает экспериментировать.
В остальном, как говорят ковбойцы из Североамериканских Штатов, насильно напоить лошадь невозможно. Речь о воде, разумеется.
Или известная мудрость из жизни джентльменов. Настоящий джентльмен никогда не бросит любимую женщину. Он ей создаст такие условия, что она покинет джентльмена сама. [b] Приятных сновидений.
w_bufett написав:Як заставить пересічного занести в обмінку?
1) - талдичити на всіх каналах, що йдем ВПЕВНЕНО на 20-22! 2) - що долари не будуть приймати в банках на депо 3) - що США хоче ПОВНІСЮ замінити свої дол. на нові(наприклад, ввести "амеро" до початку 2019 ... і т. д. і т. п.
Те кто на ТАКОЕ могли бы повестись сдали свои баксы еще по 4,60. А те у кого они до сих пор есть - на такой тупой развод не поведутсо. Развести курсами 24-25 можно токо тех кому деваться некуда - заробитчан и экспортеров (которые могут быть сильно недовольны). Намного проще вытряхивать доллары с тех у кого они еще остались заоблачными ценами на газ и прочую коммуналку а не играми с курсами. Так что свидетели курса 21 в этом десятилетии могут спасть спокойно - им не светит. Как и даже 24 не светит в скорее всего в этом году. И даже 25 весьма сомнительно и то не факт что дно будет в августе (в котором наверняка заканчиваются депозиты у ждущих откупа) а не раньше. Годовые минимумы позапрошлого года на наличке были если помните в конце мая а летом 16 было уже дороже.
Коммуналь уже особо никто и не платит,кинул 50 грн в месяц и всего наилучшего. Так что курсовые игры устраивали,устраивают и будут устраивать. Я так думаю.
Ukrainian написав:Де в Києві крім БМ банку можна обміняти евро на долар по крос курсу наближеному до ринкового ?
CIB разве что Я перед поездкой в Европу не смог ни у знакомых валютчиков по нормальному курсу найти, ни в банках (к тому же до них ещё ехать надо). В итоге рискнул - слил зелень знакомым и сразу пробежался по 2 отделениям Агриколя, где купил нужную сумму. Если бы в гривну верил, то мог бы не делать в 1 день, а дождаться следующей недели и купит евры на 30 коп. дешевле. Но когда видишь рост с 26,05 на 26,55 в течение 5 рабочих дней, то в гривне показалось неуютно (
w_bufett написав:А я б на місці банків, потрусив би "хом'ячків" Понизив би до 25,5. І "вуаля" - ЧР - 24,99! Мішки зелених - паніка! І тут появляється НБУ - (спасає патову ситуацію і дарує надію експортерам), викупляє 5-7 "ярдов" нікому непотрібних зелених! Зелених на ринку нема, курс за 1 місяць гончими темпами скаче (як знатний саудівський жеребець) по 30 коп. в день.
Банки в таком точно не заинтересованы, им более выгодна стабильность курса.
w_bufett написав:Ми отримуємо реальний курс 29 - всі щасливі і дякують!
Мечта баксодержателей Но нет. Реальный курс сейчас 22-23, и к нему мы и придем, когда олений спрос сойдет на нет (люди перестанут грести бакс на свободный доход "для сбережений").
w_bufett написав:На ЧР "крутиться" 8-10 ярдів валюти... Як заставить пересічного занести в обмінку? По 26 не несуть - почали скуплять! За сьогодні пересічні купили "" "лямов"... В кого які ідеї?
Несут вполне нормально, иначе обменки не ставили бы 25.90 на прием Небольшое падение приноса связано с разницой трендов МБ и ЧР. МБ немного вырос, и на этом фоне сдавать выглядит нелогично. А чтобы заставить "пересічного" сдавать в обменку, а не банк, логично, что нужно ставить курс приема выше банка Вот и весь секрет.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
LuckyG написав:Коммуналь уже особо никто и не платит,кинул 50 грн в месяц и всего наилучшего. Так что курсовые игры устраивали,устраивают и будут устраивать. Я так думаю.
Откуда информация про неплатежи по коммунальным ? Пару месяцев назад на подъезде дома в районе м. Дружбы Народов висело объявление с перечнем должников и сумм. Со всего дома 7-8 квартир с задолженностью, максимальная около 6500 грн.
В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,25/26,27 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневого ресурса. Об этом дала понять терминация затянувшегося снижения остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Они в четверг поднялись с уровня 41 074,5 млн. грн. к отметке 45 049,3 млн. грн., намекая на «теоретические» риски для гривни н торгах межбанка.
Рынок наличных Днепра утром четверга легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 05 апреля с уровней: доллар – 25,95/26,25 UAH/USD, евро – 31,80/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,440/0,460 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 04 апреля по спросу понизился на 10,0 коп., потеряв 15,0 коп. по оферам.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 04 апреля по спросу понизился на 50 пунктов, упав на 100 пунктов по предложению.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,2280, упав до $1,2264 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного просев до $1,2262 на открытии торгов в Европе.