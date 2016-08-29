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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4757475847594760>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 750
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
100
5. более 75%
63%
474
Всього голосів : 750
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 09:40

Re: Валютный рынок в контексте

Снижаемся Киев 98/06.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 09:46

Re: Валютный рынок в контексте

2600/2610 работаем
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 09:47

  сірий написав:
  Перес де Куэльяр написав:Доброе утро .Вчера был у валютчиков , рассказали что были звонки от работников Банков ,по поводу слить валюту , видать проблематично скинуть в самом банке ? Курс был 26 на прием.

*Відправлено з Чату

Замечательно :D

у банков всегда есть свои задачи и планы на наличную грн.
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 09:50

Привет из Днепра-3

Через полчаса, на 10.47, сохранив «медвежий» тренд, курс доллара оказался на уровне 26,07/26,09 UAH/USD

Дата: 05 апреля 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.35

Мелкий опт «неформал»

$ 25,95-26,00/26,08-10 UAH/USD
EUR 32,05/32,18 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 05 апреля стартовали в условиях тишины по части реальных сделок. Клиентам не очень нравится высокая курсовая динамика.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 09:50

  kharkov_val написав:
  сірий написав:
  Перес де Куэльяр написав:Доброе утро .Вчера был у валютчиков , рассказали что были звонки от работников Банков ,по поводу слить валюту , видать проблематично скинуть в самом банке ? Курс был 26 на прием.

*Відправлено з Чату

Замечательно :D

у банков всегда есть свои задачи и планы на наличную грн.

Здравствуйте.Если так пойдет ,то Сомик пусть очередь занимает ,гривна под заказ.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 09:55

  сірий написав:
  дядя Caша написав:Привет из Днепра-2

Меж тем, довольно рано (около 10.10 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара заметно понизились, оказавшись на отметке 26,13/26,16 UAH/USD.

Спустя 7 минут, на 10.17 в сопровождении низких оборотов и преобладания оферов цена доллара упала на межбанке до 26,08/26,11 UAH/USD. «Нынче чистый четверг, ждем на рынке НБУ с долларовым пылесосом», - предположил наш эксперт.

US

Приятно начинать день с хороших новостей :D
Продолжайте в таком же духе-(направлении) :D


Гонцу с хорошими ньюсами ...полагается...урожай 1993 года.... :oops:

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 10:06

Re: Валютный рынок в контексте

Ще б з цінами так було, як з курсом зараз, а так система ніпель... Біда одним словом.
twin
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 10:08

нарешті маємо ЕОК!)))

  Alex2006 написав:Реальный курс сейчас 22-23, и к нему мы и придем, когда олений спрос сойдет на нет (люди перестанут грести бакс на свободный доход "для сбережений")

....як все просто.... - виходить, що такого(22-23) курсу не буде НІКОЛИ(від слова" взагалі"!), бо люди(часнина їх), як зберігали в ТВЕРДОМУ зеленому, так і будуть продовжувати зберігати в ньому!(ну не в гривні ж скирдувати роками, наприклад, на квартиру, яка за останні 10р. показала ДВА крутих "піке"!) :D :idea:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 10:13

Привет из Днепра-4

Мы не исключаем, что смена тренда на рынке гривневого ресурса, о которой дали понять выросшие остатки в нацвалюте на коррсчетах НБУ, могла быть связана с резким замедлением скорости изымания гривневых излишков с рынка. В частности, если 03 апреля регулятор разместил свои депозитные сертификаты на 30,074 млрд. грн., в среду этот показатель упал до 9,259 млрд. грн.

Тем временем котировки доллара на межбанке по состоянию на 11.04 успели понизиться до 26,04/26,08 UAH/USD. Судя по всему, скупившиеся в среду нерезиденты, нынче кусают себе локти.

А около 11.11 доллар уже опустился к 26,02/26,05 UAH/USD…

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром
05 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 25,97/26,08 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос понизился на 8,0 коп., предложение потеряло 6,0 коп.); евро – 32,00/32,25 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 04 апреля спрос понизился на 5,0 коп., предложение потеряло 10,0 коп.); рубль - 0,445/0,455 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 05 апреля в розничном сегменте наблюдалось зыбкое равновесие покупок и продаж.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 25,97/26,08 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос понизился на 8,0 коп., предложение потеряло 6,0 коп.); евро – 32,00/32,25 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 04 апреля спрос понизился на 5,0 коп., предложение потеряло 10,0 коп.); рубль - 0,445/0,455 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 05 апреля в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 10:18

  twin написав:Ще б з цінами так було, як з курсом зараз, а так система ніпель... Біда одним словом.

Приведіть будь-ласка приклад ціни, яка після 2013 року виросла більше ніж в 26,1/8,1=3,2 рази.
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