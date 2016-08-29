Додано: Чет 05 кві, 2018 10:13

Привет из Днепра-4



Мы не исключаем, что смена тренда на рынке гривневого ресурса, о которой дали понять выросшие остатки в нацвалюте на коррсчетах НБУ, могла быть связана с резким замедлением скорости изымания гривневых излишков с рынка. В частности, если 03 апреля регулятор разместил свои депозитные сертификаты на 30,074 млрд. грн., в среду этот показатель упал до 9,259 млрд. грн.



Тем временем котировки доллара на межбанке по состоянию на 11.04 успели понизиться до 26,04/26,08 UAH/USD. Судя по всему, скупившиеся в среду нерезиденты, нынче кусают себе локти.



А около 11.11 доллар уже опустился к 26,02/26,05 UAH/USD…



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

05 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 25,97/26,08 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос понизился на 8,0 коп., предложение потеряло 6,0 коп.); евро – 32,00/32,25 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 04 апреля спрос понизился на 5,0 коп., предложение потеряло 10,0 коп.); рубль - 0,445/0,455 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 05 апреля в розничном сегменте наблюдалось зыбкое равновесие покупок и продаж.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 25,97/26,08 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос понизился на 8,0 коп., предложение потеряло 6,0 коп.); евро – 32,00/32,25 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 04 апреля спрос понизился на 5,0 коп., предложение потеряло 10,0 коп.); рубль - 0,445/0,455 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 05 апреля в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.



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