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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 кві, 2018 09:40
Re: Валютный рынок в контексте
Снижаемся Киев 98/06.
Додано: Чет 05 кві, 2018 09:46
Re: Валютный рынок в контексте
2600/2610 работаем
Пиво отпускается только членам профсоюза.
Додано: Чет 05 кві, 2018 09:47
у банков всегда есть свои задачи и планы на наличную грн.
Пиво отпускается только членам профсоюза.
Додано: Чет 05 кві, 2018 09:50
Привет из Днепра-3
Через полчаса, на 10.47, сохранив «медвежий» тренд, курс доллара оказался на уровне 26,07/26,09 UAH/USD
Дата: 05 апреля 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.35
Мелкий опт «неформал»
$ 25,95-26,00/26,08-10 UAH/USD
EUR 32,05/32,18 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 05 апреля стартовали в условиях тишины по части реальных сделок. Клиентам не очень нравится высокая курсовая динамика.
US
Додано: Чет 05 кві, 2018 09:50
Здравствуйте.Если так пойдет ,то Сомик пусть очередь занимает ,гривна под заказ.
Додано: Чет 05 кві, 2018 09:55
Гонцу с хорошими ньюсами ...полагается...урожай 1993 года....
US
Додано: Чет 05 кві, 2018 10:06
Re: Валютный рынок в контексте
Ще б з цінами так було, як з курсом зараз, а так система ніпель... Біда одним словом.
Додано: Чет 05 кві, 2018 10:08
нарешті маємо ЕОК!)))
....як все просто.... - виходить, що такого(22-23) курсу не буде НІКОЛИ(від слова" взагалі"!), бо люди(часнина їх), як зберігали в ТВЕРДОМУ зеленому, так і будуть продовжувати зберігати в ньому!(ну не в гривні ж скирдувати роками, наприклад, на квартиру, яка за останні 10р. показала ДВА крутих "піке"!)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Чет 05 кві, 2018 10:13
Привет из Днепра-4
Мы не исключаем, что смена тренда на рынке гривневого ресурса, о которой дали понять выросшие остатки в нацвалюте на коррсчетах НБУ, могла быть связана с резким замедлением скорости изымания гривневых излишков с рынка. В частности, если 03 апреля регулятор разместил свои депозитные сертификаты на 30,074 млрд. грн., в среду этот показатель упал до 9,259 млрд. грн.
Тем временем котировки доллара на межбанке по состоянию на 11.04 успели понизиться до 26,04/26,08 UAH/USD. Судя по всему, скупившиеся в среду нерезиденты, нынче кусают себе локти.
А около 11.11 доллар уже опустился к 26,02/26,05 UAH/USD…
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром
05 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 25,97/26,08 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос понизился на 8,0 коп., предложение потеряло 6,0 коп.); евро – 32,00/32,25 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 04 апреля спрос понизился на 5,0 коп., предложение потеряло 10,0 коп.); рубль - 0,445/0,455 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 05 апреля в розничном сегменте наблюдалось зыбкое равновесие покупок и продаж.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 25,97/26,08 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос понизился на 8,0 коп., предложение потеряло 6,0 коп.); евро – 32,00/32,25 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 04 апреля спрос понизился на 5,0 коп., предложение потеряло 10,0 коп.); рубль - 0,445/0,455 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 05 апреля в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
US
Додано: Чет 05 кві, 2018 10:18
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