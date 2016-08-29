RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4757475847594760

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 750
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
100
5. более 75%
63%
474
Всього голосів : 750
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 10:24

  Вело написав:
  twin написав:Ще б з цінами так було, як з курсом зараз, а так система ніпель... Біда одним словом.

Приведіть будь-ласка приклад ціни, яка після 2013 року виросла більше ніж в 26,1/8,1=3,2 рази.


Горячая вода - счет за январь 2014 - 16,92 грн за куб
Горячая вода - счет за март 2018 года - 88,00 грн за куб. В 5,2 раза.

Еще привести примеры?
freeze
4
 
Повідомлень: 7505
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2035 раз.
Подякували: 2793 раз.
 
Профіль
9
1
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 10:33

Привет из Днепра-5

Около 11.25 нервы у регулятора не выдержали, и НБУ анонсировал проведение валютного аукциона по выкупу с рынка долларовых излишков.
Объем мероприятия $50,0 млн. три заявки на участие надо успеть подать до 11.45 Киева.

Рынок отреагировал на это известие остановкой снижения цен «американца» - по состоянию на 11.29 курс остался на уровне 26,02/26,05 UAH/USD…

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 62930
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3767 раз.
Подякували: 7141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 10:33

  Вело написав:
  twin написав:Ще б з цінами так було, як з курсом зараз, а так система ніпель... Біда одним словом.

Приведіть будь-ласка приклад ціни, яка після 2013 року виросла більше ніж в 26,1/8,1=3,2 рази.


Погоджюусь, зараз йде коррекція після довготривалого дна. Я не знаю що нам чекати далі, але зараз ціни потрохи вирівнюються. Так і має бути. Просто за ці 4 роки ті, хто має долларові надходження, звикли отримувати надприбутки. Але рано чи пізно всьому приходить кінець. Жирувати 4 роки, то і так було не погано, але треба подумати і про населення, яке отримує зп у гривні. Коли якісний ноутбук коштує як 3-4 місячних зп вчительки, то не є ок, то рівень африканських країн. Тому мені дуже неприємно читати на форумі, як люди жаліються що гривна укріпляється. А коли кажуть що це удар по нашій економиці - ну не знаю, ви припонуєте і далі жити в дні, коли всі робочі руки вимиваються іншими країнами? У Львові вже дойшло до того, що забудовники жаліються на те, що нема кому будувати, всі грамотні специ виїхали до Польші. Так не може продовжуватись безкінечно, курс має бути вирівнян, або перерахована мінімалка і все, що від неї відштовхується. По суті це два стула, який оберете влада, немає значення. Але шось таки має бути зроблене, або далі продовжимо падіння та еміграцію.
Востаннє редагувалось sailed в Чет 05 кві, 2018 10:35, всього редагувалось 1 раз.
sailed
 
Повідомлень: 321
З нами з: 24.05.16
Подякував: 14 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 10:33

  Вело написав:
  twin написав:Ще б з цінами так було, як з курсом зараз, а так система ніпель... Біда одним словом.

Приведіть будь-ласка приклад ціни, яка після 2013 року виросла більше ніж в 26,1/8,1=3,2 рази.

В Вас авто нема, чи цін на заправках не помічаєте..
А ще можете підняти квитанції комунальні за 13р.
twin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2650
З нами з: 19.01.09
Подякував: 20 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 10:47

Re: Валютный рынок в контексте

  sailed написав:Коли якісний ноутбук коштує як 3-4 місячних зп вчительки, то не є ок, то рівень африканських країн. Тому мені дуже неприємно читати на форумі, як люди жаліються що гривна укріпляється. А коли кажуть що це удар по нашій економиці - ну не знаю, ви припонуєте і далі жити в дні, коли всі робочі руки вимиваються іншими країнами? У Львові вже дойшло до того, що забудовники жаліються на те, що нема кому будувати, всі грамотні специ виїхали до Польші. Так не може продовжуватись безкінечно, курс має бути вирівнян, або перерахована мінімалка і все, що від неї відштовхується. По суті це два стула, який оберете влада, немає значення. Але шось таки має бути зроблене, або далі продовжимо падіння та еміграцію.

Тобто влада повинна лише вирівняти курс, або перерахувати мінімалку?
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
Повідомлень: 11383
З нами з: 06.03.09
Подякував: 2246 раз.
Подякували: 2205 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 10:48

sailed
Зрозумійте, що укріплення так само як ріст, це погано, нема стабільності, а особливо з теперішнім станом економіки. Якщо коротко, то потім і 4 зарплати не хватить на цей ноутбук.
Зміцнення це ілюзія, яку так хочуть показати перед виборами :wink:
twin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2650
З нами з: 19.01.09
Подякував: 20 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 10:50

  twin написав:...
А ще можете підняти квитанції комунальні за 13р.

Ну, в этом сравнении для корректности необходимо также приводить соотношение тарифов к себестоимости продуктов/услуг. А то проезд в метро тоже когда-то 5 копеек стоил, причём, во всех метрополитенах СССР...
Тем временем харьковские курсы стабилизировались у отметки 26.00/26.10.
Востаннє редагувалось slot в Чет 05 кві, 2018 10:55, всього редагувалось 1 раз.
Смерть рашистским оккупантам и их лугандоно-крысчанским прихвостням!
UAH 15%/USD 64%/EUR 16%/XAG 4%/XAU 1%
slot
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 1921
З нами з: 14.04.09
Подякував: 50 раз.
Подякували: 518 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 10:54

  twin написав:sailed
Зрозумійте, що укріплення так само як ріст, це погано, нема стабільності, а особливо з теперішнім станом економіки. Якщо коротко, то потім і 4 зарплати не хватить на цей ноутбук.
Зміцнення це ілюзія, яку так хочуть показати перед виборами :wink:


Яка ілюзія? Товару багато - ціна падає, товару мало - ціна росте.
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1211
З нами з: 13.07.16
Подякував: 160 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4757475847594760
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: antey1969, sailed, slot, ЛОБ і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 613, 614, 615
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6141 1300326
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 кві, 2018 10:53
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1138, 1139, 1140
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
11392 1197542
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 кві, 2018 10:47
Zebra
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 35377
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (5671)
05.04.2018 11:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.