Додано: Чет 05 кві, 2018 10:33

Вело написав: twin написав: Ще б з цінами так було, як з курсом зараз, а так система ніпель... Біда одним словом. Ще б з цінами так було, як з курсом зараз, а так система ніпель... Біда одним словом.

Приведіть будь-ласка приклад ціни, яка після 2013 року виросла більше ніж в 26,1/8,1=3,2 рази. Приведіть будь-ласка приклад ціни, яка після 2013 року виросла більше ніж в 26,1/8,1=3,2 рази.

Погоджюусь, зараз йде коррекція після довготривалого дна. Я не знаю що нам чекати далі, але зараз ціни потрохи вирівнюються. Так і має бути. Просто за ці 4 роки ті, хто має долларові надходження, звикли отримувати надприбутки. Але рано чи пізно всьому приходить кінець. Жирувати 4 роки, то і так було не погано, але треба подумати і про населення, яке отримує зп у гривні. Коли якісний ноутбук коштує як 3-4 місячних зп вчительки, то не є ок, то рівень африканських країн. Тому мені дуже неприємно читати на форумі, як люди жаліються що гривна укріпляється. А коли кажуть що це удар по нашій економиці - ну не знаю, ви припонуєте і далі жити в дні, коли всі робочі руки вимиваються іншими країнами? У Львові вже дойшло до того, що забудовники жаліються на те, що нема кому будувати, всі грамотні специ виїхали до Польші. Так не може продовжуватись безкінечно, курс має бути вирівнян, або перерахована мінімалка і все, що від неї відштовхується. По суті це два стула, який оберете влада, немає значення. Але шось таки має бути зроблене, або далі продовжимо падіння та еміграцію.