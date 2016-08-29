Горячая вода - счет за январь 2014 - 16,92 грн за куб
Горячая вода - счет за март 2018 года - 88,00 грн за куб. В 5,2 раза.
Еще привести примеры?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 кві, 2018 10:24
Горячая вода - счет за январь 2014 - 16,92 грн за куб
Горячая вода - счет за март 2018 года - 88,00 грн за куб. В 5,2 раза.
Еще привести примеры?
Додано: Чет 05 кві, 2018 10:33
Привет из Днепра-5
Около 11.25 нервы у регулятора не выдержали, и НБУ анонсировал проведение валютного аукциона по выкупу с рынка долларовых излишков.
Объем мероприятия $50,0 млн. три заявки на участие надо успеть подать до 11.45 Киева.
Рынок отреагировал на это известие остановкой снижения цен «американца» - по состоянию на 11.29 курс остался на уровне 26,02/26,05 UAH/USD…
US
Додано: Чет 05 кві, 2018 10:33
Погоджюусь, зараз йде коррекція після довготривалого дна. Я не знаю що нам чекати далі, але зараз ціни потрохи вирівнюються. Так і має бути. Просто за ці 4 роки ті, хто має долларові надходження, звикли отримувати надприбутки. Але рано чи пізно всьому приходить кінець. Жирувати 4 роки, то і так було не погано, але треба подумати і про населення, яке отримує зп у гривні. Коли якісний ноутбук коштує як 3-4 місячних зп вчительки, то не є ок, то рівень африканських країн. Тому мені дуже неприємно читати на форумі, як люди жаліються що гривна укріпляється. А коли кажуть що це удар по нашій економиці - ну не знаю, ви припонуєте і далі жити в дні, коли всі робочі руки вимиваються іншими країнами? У Львові вже дойшло до того, що забудовники жаліються на те, що нема кому будувати, всі грамотні специ виїхали до Польші. Так не може продовжуватись безкінечно, курс має бути вирівнян, або перерахована мінімалка і все, що від неї відштовхується. По суті це два стула, який оберете влада, немає значення. Але шось таки має бути зроблене, або далі продовжимо падіння та еміграцію.
Востаннє редагувалось sailed в Чет 05 кві, 2018 10:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 05 кві, 2018 10:33
В Вас авто нема, чи цін на заправках не помічаєте..
А ще можете підняти квитанції комунальні за 13р.
Додано: Чет 05 кві, 2018 10:47
Re: Валютный рынок в контексте
Тобто влада повинна лише вирівняти курс, або перерахувати мінімалку?
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
Додано: Чет 05 кві, 2018 10:48
sailed
Зрозумійте, що укріплення так само як ріст, це погано, нема стабільності, а особливо з теперішнім станом економіки. Якщо коротко, то потім і 4 зарплати не хватить на цей ноутбук.
Зміцнення це ілюзія, яку так хочуть показати перед виборами
Додано: Чет 05 кві, 2018 10:50
Ну, в этом сравнении для корректности необходимо также приводить соотношение тарифов к себестоимости продуктов/услуг. А то проезд в метро тоже когда-то 5 копеек стоил, причём, во всех метрополитенах СССР...
Тем временем харьковские курсы стабилизировались у отметки 26.00/26.10.
Востаннє редагувалось slot в Чет 05 кві, 2018 10:55, всього редагувалось 1 раз.
Смерть рашистским оккупантам и их лугандоно-крысчанским прихвостням!
UAH 15%/USD 64%/EUR 16%/XAG 4%/XAU 1%
Додано: Чет 05 кві, 2018 10:54
Яка ілюзія? Товару багато - ціна падає, товару мало - ціна росте.
В борьбе обретёшь ты право своё.
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