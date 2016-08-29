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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4759476047614762>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 750
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
100
5. более 75%
63%
474
Всього голосів : 750
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 11:05

Re: Валютный рынок в контексте

Как мы наблюдаем НБУ решился на снижение доллара,не выдержав настроение ЧР подойти к точке 26.Я думаю наличка попытается еще ниже спустится ,спроса на валюту завтра не будет ,всем будет уже не до доллара перед празднованием Пасхи.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 11:07

  twin написав:
  lrs7719 написав:
  twin написав:sailed
Зрозумійте, що укріплення так само як ріст, це погано, нема стабільності, а особливо з теперішнім станом економіки. Якщо коротко, то потім і 4 зарплати не хватить на цей ноутбук.
Зміцнення це ілюзія, яку так хочуть показати перед виборами :wink:


Яка ілюзія? Товару багато - ціна падає, товару мало - ціна росте.

Якби по такій логіці працював НБУ, то в цьому році на 28,80 не зупинились би :wink:
Мы бы остановились на 28,выше спекуляции НБУ.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 11:09


Привет из Днепра-6

Около 11.56 котировки доллара на межбанке не покинули отметку 26,02/26,05 UAH/USD, поскольку рынок перешел в режим ожидания результатов аукциона.

Динамичное снижение курса безналичного доллара, вызванная перекосом рынка в сторону предложения и остановленная около 11.30 Киева нацбанковским анонсом об аукционе, сопровождалось признаками некоторого сжатия на рынке гривневого ресурса. На это указывало повышение ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo c уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,50% годовых. Эта динамика пребывает в диссонансе с заметным ростом гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.

К 11.47 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении тренда на снижение действующих цен. Процесс дисконтирования успевал за рынком, обеспечивая зыбкое равновесие спроса и предложения при низкой ликвидности сделок. Клиенты не любят изрядное курсовое движение. На момент на рынке Киева действовали цены: 25,95-98/26,03-07 UAH/USD, евро - 32,00/32,10 UAH/EUR.

По состоянию на 11.41 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о прежнем настроении и пролонгации обслуживания доминировавшего клиентского предложения СКВ. По этой причине на указанный час цены работавшихся в городе валют упали до 25,95/26,05 UAH/USD, евро - 32,00/32,25 UAH/EUR, рубль 0,443/0,451 UAH/RUB. Ликвидность «средняя».

Дата: 05 апреля 2018 г. на 11.52

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 25,91/26,14 UAH/USD
€ – 31,86/32,24 UAH/EUR
RUB – 0,444/0,452 UAH/RUB

Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют едва заметно понизились: 25,95/26,05 UAH/USD, евро – 32,00/32,20 UAH/EUR, рубль 0,445/0,455 UAH/RUB. На моменте равновесие покупок и продаж сохранилось, обороты «средние».

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 11:16

  Вело написав:
  twin написав:Ще б з цінами так було, як з курсом зараз, а так система ніпель... Біда одним словом.

Приведіть будь-ласка приклад ціни, яка після 2013 року виросла більше ніж в 26,1/8,1=3,2 рази.


кабель/провод именно нашего производства вырос в цене в 2,8-3 раза.(пластик имп, медь на LME)
P/S с ужасом заметил, что нет сугубо украинской продукции, даже металлоконструкции - вроде из нашего металла, но цена определяется мировой ценой, а не нашим рынком.
voltamper
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 11:22

Re: Валютный рынок в контексте

  Вело написав:Сир на базарі 60

Это не сыр. Сколько стоит молоко? Сколько молока (с хорошей жирностью) нужно для производства одного кг. сыра? 8-10 литров - минимум. 20 л. - 1 кг. хорошего сыра.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 11:23

Привет из Днепра-7

Вскоре сразу пополудни стали известны первые цифры результатов валютного аукциона. Цена отсечки составила 26,050, средневзвешенный курс – 26,0488 UAH/USD.

Реакция рынка на эти цифры была вялой – к 12.20 котировки доллара консолидировались на отметке 26,02/26,04 UAH/USD, про себя отметив сохранение регулятором лоббирования доллара.

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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 11:24

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:спекуляции НБУ

НБУ - спекулянт?
З.ы. https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=36006
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 11:25

  Вело написав:
  Вело написав:Приведіть будь-ласка приклад ціни, яка після 2013 року виросла більше ніж в 26,1/8,1=3,2 рази.


Так погоджуюсь щодо комунальних платежів які прив"язані до газа.Ну тут або треба було йти в тайожий союз, або підвищувати ціну в долларах. А от дизель на авиас 26/9,6=2,7 рази. Шоколад рошен 20/8=2,5 рази. Сир на базарі 60/28=2,1 рази. М"ясо 120/70=1,8 рази.


креветки сухой заморозки 70/90 были 55 грн, сейчас 310, в 5 раз
ром 7-12 лет из карибов 0.7 был 115-135 грн, сейчас 435-650, в 5-6 раз
Востаннє редагувалось ЧИА в Чет 05 кві, 2018 11:26, всього редагувалось 1 раз.
и это пройдет
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 11:26

  козак написав:
  Вело написав:Сир на базарі 60

Это не сыр. Сколько стоит молоко? Сколько молока (с хорошей жирностью) нужно для производства одного кг. сыра? 8-10 литров - минимум. 20 л. - 1 кг. хорошего сыра.


Это одинаковый творог, что в 2013 году, что сейчас. :D
ЗИ Творог по украински- СИР.
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 11:30

  козак написав:
  Вело написав:Сир на базарі 60

Это не сыр. Сколько стоит молоко? Сколько молока (с хорошей жирностью) нужно для производства одного кг. сыра? 8-10 литров - минимум. 20 л. - 1 кг. хорошего сыра.


не знаю, где такой сыр
на нашем базаре адыгейский сыр по 140-160
и это пройдет
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