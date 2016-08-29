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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 кві, 2018 11:05
Re: Валютный рынок в контексте
Как мы наблюдаем НБУ решился на снижение доллара,не выдержав настроение ЧР подойти к точке 26.Я думаю наличка попытается еще ниже спустится ,спроса на валюту завтра не будет ,всем будет уже не до доллара перед празднованием Пасхи.
Додано: Чет 05 кві, 2018 11:07
Мы бы остановились на 28,выше спекуляции НБУ.
Додано: Чет 05 кві, 2018 11:09
Привет из Днепра-6
Около 11.56 котировки доллара на межбанке не покинули отметку 26,02/26,05 UAH/USD, поскольку рынок перешел в режим ожидания результатов аукциона.
Динамичное снижение курса безналичного доллара, вызванная перекосом рынка в сторону предложения и остановленная около 11.30 Киева нацбанковским анонсом об аукционе, сопровождалось признаками некоторого сжатия на рынке гривневого ресурса. На это указывало повышение ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo c уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,50% годовых. Эта динамика пребывает в диссонансе с заметным ростом гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.
К 11.47 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении тренда на снижение действующих цен. Процесс дисконтирования успевал за рынком, обеспечивая зыбкое равновесие спроса и предложения при низкой ликвидности сделок. Клиенты не любят изрядное курсовое движение. На момент на рынке Киева действовали цены: 25,95-98/26,03-07 UAH/USD, евро - 32,00/32,10 UAH/EUR.
По состоянию на 11.41 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о прежнем настроении и пролонгации обслуживания доминировавшего клиентского предложения СКВ. По этой причине на указанный час цены работавшихся в городе валют упали до 25,95/26,05 UAH/USD, евро - 32,00/32,25 UAH/EUR, рубль 0,443/0,451 UAH/RUB. Ликвидность «средняя».
Дата: 05 апреля 2018 г. на 11.52
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 25,91/26,14 UAH/USD
€ – 31,86/32,24 UAH/EUR
RUB – 0,444/0,452 UAH/RUB
Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют едва заметно понизились: 25,95/26,05 UAH/USD, евро – 32,00/32,20 UAH/EUR, рубль 0,445/0,455 UAH/RUB. На моменте равновесие покупок и продаж сохранилось, обороты «средние».
US
Додано: Чет 05 кві, 2018 11:16
кабель/провод именно нашего производства вырос в цене в 2,8-3 раза.(пластик имп, медь на LME)
P/S с ужасом заметил, что нет сугубо украинской продукции, даже металлоконструкции - вроде из нашего металла, но цена определяется мировой ценой, а не нашим рынком.
Додано: Чет 05 кві, 2018 11:22
Re: Валютный рынок в контексте
Это не сыр. Сколько стоит молоко? Сколько молока (с хорошей жирностью) нужно для производства одного кг. сыра? 8-10 литров - минимум. 20 л. - 1 кг. хорошего сыра.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
Додано: Чет 05 кві, 2018 11:23
Привет из Днепра-7
Вскоре сразу пополудни стали известны первые цифры результатов валютного аукциона. Цена отсечки составила 26,050, средневзвешенный курс – 26,0488 UAH/USD.
Реакция рынка на эти цифры была вялой – к 12.20 котировки доллара консолидировались на отметке 26,02/26,04 UAH/USD, про себя отметив сохранение регулятором лоббирования доллара.
US
Додано: Чет 05 кві, 2018 11:24
Re: Валютный рынок в контексте
НБУ - спекулянт?
З.ы.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
Додано: Чет 05 кві, 2018 11:25
креветки сухой заморозки 70/90 были 55 грн, сейчас 310, в 5 раз
ром 7-12 лет из карибов 0.7 был 115-135 грн, сейчас 435-650, в 5-6 раз
Востаннє редагувалось ЧИА в Чет 05 кві, 2018 11:26, всього редагувалось 1 раз.
и это пройдет
Додано: Чет 05 кві, 2018 11:26
Додано: Чет 05 кві, 2018 11:30
не знаю, где такой сыр
на нашем базаре адыгейский сыр по 140-160
и это пройдет
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