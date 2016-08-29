Додано: Чет 05 кві, 2018 11:09



Привет из Днепра-6



Около 11.56 котировки доллара на межбанке не покинули отметку 26,02/26,05 UAH/USD, поскольку рынок перешел в режим ожидания результатов аукциона.



Динамичное снижение курса безналичного доллара, вызванная перекосом рынка в сторону предложения и остановленная около 11.30 Киева нацбанковским анонсом об аукционе, сопровождалось признаками некоторого сжатия на рынке гривневого ресурса. На это указывало повышение ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo c уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,50% годовых. Эта динамика пребывает в диссонансе с заметным ростом гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.



К 11.47 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении тренда на снижение действующих цен. Процесс дисконтирования успевал за рынком, обеспечивая зыбкое равновесие спроса и предложения при низкой ликвидности сделок. Клиенты не любят изрядное курсовое движение. На момент на рынке Киева действовали цены: 25,95-98/26,03-07 UAH/USD, евро - 32,00/32,10 UAH/EUR.



По состоянию на 11.41 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о прежнем настроении и пролонгации обслуживания доминировавшего клиентского предложения СКВ. По этой причине на указанный час цены работавшихся в городе валют упали до 25,95/26,05 UAH/USD, евро - 32,00/32,25 UAH/EUR, рубль 0,443/0,451 UAH/RUB. Ликвидность «средняя».



Дата: 05 апреля 2018 г. на 11.52



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 25,91/26,14 UAH/USD

€ – 31,86/32,24 UAH/EUR

RUB – 0,444/0,452 UAH/RUB



Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют едва заметно понизились: 25,95/26,05 UAH/USD, евро – 32,00/32,20 UAH/EUR, рубль 0,445/0,455 UAH/RUB. На моменте равновесие покупок и продаж сохранилось, обороты «средние».



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