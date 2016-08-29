Додано: Чет 05 кві, 2018 12:24

Привет из Днепра-9



В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,25/26,27 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневого ресурса. Об этом дала понять терминация затянувшегося снижения остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Они в четверг поднялись с уровня 41 074,5 млн. грн. к отметке 45 049,3 млн. грн., намекая на «теоретические» риски для гривни н торгах межбанка.



Меж тем, довольно рано (около 10.10 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара заметно понизились, оказавшись на отметке 26,13/26,16 UAH/USD.



Спустя 7 минут, на 10.17 в сопровождении низких оборотов и преобладания оферов цена доллара упала на межбанке до 26,08/26,11 UAH/USD. «Нынче чистый четверг, ждем на рынке НБУ с долларовым пылесосом», - предположил наш эксперт.



Через полчаса, на 10.47, сохранив «медвежий» тренд, курс доллара оказался на уровне 26,07/26,09 UAH/USD.



Мы не исключаем, что смена тренда на рынке гривневого ресурса, о которой дали понять выросшие остатки в нацвалюте на коррсчетах НБУ, могла быть связана с резким замедлением скорости изымания гривневых излишков с рынка. В частности, если 03 апреля регулятор разместил свои депозитные сертификаты на 30,074 млрд. грн., в среду этот показатель упал до 9,259 млрд. грн.



Тем временем котировки доллара на межбанке по состоянию на 11.04 успели понизиться до 26,04/26,08 UAH/USD. Судя по всему, скупившиеся в среду нерезиденты, нынче кусают себе локти.



А около 11.11 доллар уже опустился к 26,02/26,05 UAH/USD…



Около 11.25 нервы у регулятора не выдержали, и НБУ анонсировал проведение валютного аукциона по выкупу с рынка долларовых излишков.

Объем мероприятия $50,0 млн. три заявки на участие надо успеть подать до 11.45 Киева.



Рынок отреагировал на это известие остановкой снижения цен «американца» - по состоянию на 11.29 курс остался на уровне 26,02/26,05 UAH/USD.



Около 11.56 котировки доллара на межбанке не покинули отметку 26,02/26,05 UAH/USD, поскольку рынок перешел в режим ожидания результатов аукциона.



Динамичное снижение курса безналичного доллара, вызванная перекосом рынка в сторону предложения и остановленная около 11.30 Киева нацбанковским анонсом об аукционе, сопровождалось признаками некоторого сжатия на рынке гривневого ресурса. На это указывало повышение ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo c уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,50% годовых. Эта динамика пребывает в диссонансе с заметным ростом гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.



Вскоре сразу пополудни стали известны первые цифры результатов валютного аукциона. Цена отсечки составила 26,050, средневзвешенный курс – 26,0488 UAH/USD.



Реакция рынка на эти цифры была вялой – к 12.20 котировки доллара консолидировались на отметке 26,02/26,04 UAH/USD, про себя отметив сохранение регулятором лоббирования доллара.



К 12.38 стали известны все подробности состоявшегося валютного аукциона. Было подано заявок на сумму $100,20 млн., из которых регулятор удовлетворил $50,0 млн. Средневзвешенный курс аукциона составил 26,0488, минимальный – 26,0486, максимальный (цена отсечки) – 26,050 UAH/USD.



Межбанк отреагировал на это символическим снижением цены до 26,01/26,04 UAH/USD, заставляя заподозрить регулятор в «анонимном» появлении на рынке с «долларовым пылесосом».



Наконец, около 13.01 Киева в сопровождении сузивших спред «зеленых» котировок до цифры 26,02/26,04 UAH/USD, отчасти подтверждающих появление на межбанке «Инкогнито с Институтской 9», скупавшего СКВ подобным манером, валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.



На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром четверга легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 05 апреля с уровней: доллар – 25,95/26,25 UAH/USD, евро – 31,80/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,440/0,460 UAH/RUB.



По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 04 апреля по спросу понизился на 10,0 коп., потеряв 15,0 коп. по оферам.



Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 04 апреля по спросу понизился на 50 пунктов, упав на 100 пунктов по предложению.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,2280, упав до $1,2264 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного просев до $1,2262 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

05 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 25,97/26,08 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос понизился на 8,0 коп., предложение потеряло 6,0 коп.); евро – 32,00/32,25 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 04 апреля спрос понизился на 5,0 коп., предложение потеряло 10,0 коп.); рубль - 0,445/0,455 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 05 апреля в розничном сегменте наблюдалось зыбкое равновесие покупок и продаж.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 25,97/26,08 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос понизился на 8,0 коп., предложение потеряло 6,0 коп.); евро – 32,00/32,25 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 04 апреля спрос понизился на 5,0 коп., предложение потеряло 10,0 коп.); рубль - 0,445/0,455 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 05 апреля в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.



К 11.47 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении тренда на снижение действующих цен. Процесс дисконтирования успевал за рынком, обеспечивая зыбкое равновесие спроса и предложения при низкой ликвидности сделок. Клиенты не любят изрядное курсовое движение. На момент на рынке Киева действовали цены: 25,95-98/26,03-07 UAH/USD, евро - 32,00/32,10 UAH/EUR.



По состоянию на 11.41 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о прежнем настроении и пролонгации обслуживания доминировавшего клиентского предложения СКВ. По этой причине на указанный час цены работавшихся в городе валют упали до 25,95/26,05 UAH/USD, евро - 32,00/32,25 UAH/EUR, рубль 0,443/0,451 UAH/RUB. Ликвидность «средняя».



Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют едва заметно понизились: 25,95/26,05 UAH/USD, евро – 32,00/32,20 UAH/EUR, рубль 0,445/0,455 UAH/RUB. На моменте равновесие покупок и продаж сохранилось, обороты «средние».



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 05 апреля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,01/26,15 UAH/USD, евро – 31,99/32,30 UAH/EUR, рубль 0,445/0,453 UAH/RUB, Киев опт 25,95-26,00/26,08-10 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 25,95-26,00/26,08-10 UAH/USD, евро (опт) 32,05/32,15 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,05/32,15 UAH/EUR; Хмельницкий – 25,90/26,10 UAH/USD, евро – 31,80/32,10 UAH/EUR, рубль - 0,440/0,450 RUB/USD, Одесса – опт 25,95/26,05 UAH/USD, розница – 25,88/26,10 UAH/USD; Запорожье – 26,00/26,08 UAH/USD; евро – 31,95/32,30 UAH/EUR, рубль - 0,448/0,452 RUB/USD.



Участники валютного межбанка украинского валютного рынка дождались своего часа, вынудив НБУ появиться на рынке со скупкой «лишних» долларов. Зная «симпатии» регулятора к валюте США, экспортеры небезосновательно надеялись на скупки СКВ регулятором по «хорошей цене». Собственно, результаты аукциона это подтвердили завышенной ценой отсечки. Однако продавцов доллара ждал неприятный сюрприз: объем аукциона оказался ограниченным, и на мероприятии удовлетворили лишь 50% объема поданных заявок. Это, судя по всему, стало неожиданностью и для самого Нацбанка, который уже после аукциона появился на рынке, «пылесося» солидные остатки «зеленого» предложения.



Кстати, последнее в значительной степени было сформировано несколько неожиданной пассивностью нерезидентов, которые накануне поспешили затариться СКВ для репатриации дивидендов по менее выгодному курсу. Так что регулятору, похоже, не откажешь в патриотизме.



Базовой причиной создавшегося на межбанке «перекоса» рынка «зеленого» безнала в сторону предложения стало сохранения притока отложенного с 30 марта – 03 апреля экспортной СКВ из-за рубежа, к которому присоединились более «свежие», от 04-го, поступления экспортной выручки. Как известно, в среду-четверг объем притока СКВ из-за кордона достигает своего апогея, формируя настроения на торгах межбанка.



Рынок наличных реагировал на «баксопад» валютного межбанка довольно сдержанно, стараясь не допустить чрезмерной коррекции действующих цен. Как известно, клиентам «налички» не нравится излишняя ценовая динамика, моментально сказываясь на текущей ликвидности сделок.



Мы не исключаем, что в отличие от безналичного рынка, который предположительно 06-го замедлит откат курса «американца», наличный рынок в пятницу может катализировать снижение действующих цен, отвечая на предпасхальный рост притока СКВ для выручки гривни. Последняя потребуется в ответ на рост расходов перед праздником.



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