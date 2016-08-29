Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 кві, 2018 12:53
Captain Obvious написав:
Тем не менее сделаю прогноз -
Думаю, межбанк опустится в этом году максимум до 25.80, после чего то одно, то другое помешает ему дальнейшему снижению. Нал - +- 20 коп[/quote
Я ,вот все стесняюсь спросить Вас , Вам наставили 147 плюсов за полезную информацию,а Вы не поблагодарили форумчан ни разу ,это внутренняя фобия или не знаете как?
Перес де Куэльяр
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Додано: Чет 05 кві, 2018 12:59
Proofy написав: Captain Obvious написав:
Ну шо, движемся на па25.00?
Зебра надеюсь убедился, что
любые
прогнозы - это газификация луж?
Зебра приблизительно сказал, пока в силе его пророчество.
Тем временем в банке уже по 26.01 светят.
Ничего себе приблизительность
Zebra написав:
Могу
точно
сказать, что 26.10 на наличке в этом году было дном. Никто нерезидентам ОВГЗ не даст выйти с рынка по сладким курсам. К маю курс взлетит так, что они в лучшем случае выйдут в ноль по своим облигациям.
Это будет показательная порка от экспортеров чтоб больше никто на этот рынок со своей валютой не заходил и не делал им убытков.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
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Додано: Чет 05 кві, 2018 13:01
Міжнародні резерви України на 01 квітня 2018 року становили 18 191,2 млн дол. США (в еквіваленті)
Я примерно верно посчитал падение ЗВР
Вот мой прогноз
Сообщение Добавлено: Пн 02 апр, 2018 20:33
ЗВР на 1 марта - 18 416 млн.дол На 1 апреля по моим прикидкам ЗВР просядут примерно на 300 млн.дол.
Востаннє редагувалось
zzzzzz
в Чет 05 кві, 2018 13:02, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Чет 05 кві, 2018 13:02
Перес де Куэльяр написав: Captain Obvious написав:
Тем не менее сделаю прогноз -
Думаю, межбанк опустится в этом году максимум до 25.80, после чего то одно, то другое помешает ему дальнейшему снижению. Нал - +- 20 коп[/quote
Я ,вот все стесняюсь спросить Вас , Вам наставили 147 плюсов за полезную информацию,а Вы не поблагодарили форумчан ни разу ,это внутренняя фобия или не знаете как?
Я уже вышел с того возраста, чтобы плюсикам в соцсетях и форумах придавать значение.
Если для вас это жизненно важно, гм, тогда я, пожалуй, оставлю свой диванный психоанализ при себе.
А что подумал Кролик так никто и не узнал, потому что он был очень воспитанный. (с)
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
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Додано: Чет 05 кві, 2018 13:10
Все хорошо , продолжаем падать ))
ЗВР 1 декабря - 18 931 1 января - $ 18 880 1 февраля - $ 18 580 1 марта - $ 18 416 1 апреля - $ 18 191
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Чет 05 кві, 2018 13:13
Captain Obvious написав: Перес де Куэльяр написав:
Тем не менее сделаю прогноз -
Думаю, межбанк опустится в этом году максимум до 25.80, после чего то одно, то другое помешает ему дальнейшему снижению. Нал - +- 20 коп[/quote
Я ,вот все стесняюсь спросить Вас , Вам наставили 147 плюсов за полезную информацию,а Вы не поблагодарили форумчан ни разу ,это внутренняя фобия или не знаете как?
Я уже вышел с того возраста, чтобы плюсикам в соцсетях и форумах придавать значение.
Если для вас это жизненно важно, гм, тогда я, пожалуй, оставлю свой диванный психоанализ при себе.
А что подумал Кролик так никто и не узнал, потому что он был очень воспитанный. (с)
Но здесь и постарше Вас форумчане находятся ,все таки Вы не можете пересилить себя и Ослик подумал,на то я и Ослик.
Перес де Куэльяр
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Додано: Чет 05 кві, 2018 13:18
zzzzzz написав:
Все хорошо , продолжаем падать ))
ЗВР
1 декабря - 18 931
1 января - $ 18 880
1 февраля - $ 18 580
1 марта - $ 18 416
1 апреля - $ 18 191
наверно, это хорошо?
вроде как отдаем долги, меньше на обслуживание тратить?
и это пройдет
ЧИА
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Додано: Чет 05 кві, 2018 13:19
Captain Obvious написав:
Ну шо, движемся на па25.00?
Зебра надеюсь убедился, что
любые
прогнозы - это газификация луж?
Саме головне, щоб експортери звиклись з таким курсом!
А тут близенько - в куточку (біля валютного кіоска) тітка Зіна зайнялася прибиранням...
w_bufett
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Додано: Чет 05 кві, 2018 13:22
Ukrainian написав:
Де в Києві
крім БМ банку
можна обміняти евро на долар по крос курсу наближеному до ринкового ?
Вот же горемыка...
ТИХИЙ
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Додано: Чет 05 кві, 2018 13:46
Понравилось, на соседнем форуме человек писал. Не дословно, но все-же "После того, как НБУ поднял учетную ставку до 17%, мы стали симпатичны международным спекулянтам. Когда они входили - нам было приятно, но потом, когда они начнут вертеть нас на своей ликвидности - не волнуйтесь." © Schetovod
Востаннє редагувалось
Игорь
в Чет 05 кві, 2018 13:49, всього редагувалось 1 раз.
Игорь
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