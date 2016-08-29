Долярчик сыр, творог и пр. - они оч. разные, но это, именно это, как оказалось, к делу "динамика цен в грн. конкретного продукта у одного продавца на рынке Х в городе У за период 2008-2018" не относится.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак написав:Долярчик сыр, творог и пр. - они оч. разные, но это, именно это, как оказалось, к делу "динамика цен в грн. конкретного продукта у одного продавца на рынке Х в городе У за период 2008-2018" не относится.
...чому? — просто, потрібно згадати ціну попереднійх років на "домашній сир", який Ви бачили(а можливо і купували) в бабусь на базарі/чи, або тротуарі (я вже якось тут розміщував і ще колись розміщу фото, як у м. Лева, в 5-ти метрах від ГОЛОВНОГО входу ТЦ Сихів, "сільські люди" торгують сиром/молоком з АСФАЛЬТУ!!!) - 21 столітття!!!
А вы владеете информацией сколько зашло денего от "нерезидентов"? И сколько это % от общей суммы ОВГЗ? Вот по моим данным общая сумма на 03.03.2018 - 746,548 млрд грн., из них 14,358 - "нерезиденты". А состоянием на 03.01.2018 - 749,912 млрд. грн., из них - 5,219 - "нерезиденты". Т.е. зашло 9,1 млрд грн. или 337 млн. долларов или два торговых дня на МБ. Каким образом нерезы смогут повлиять на курс?
edgar_po таким же образом как и в одну сторону, так и в другую, только сильнее на 16%. Если вы отрицаете, что присадка произошла из-за них, тогда да, ничего не случится. Цифрами, к сожалению, не обладаю
Востаннє редагувалось Игорь в Чет 05 кві, 2018 14:30, всього редагувалось 2 разів.