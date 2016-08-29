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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4762476347644765>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 750
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
100
5. более 75%
63%
474
Всього голосів : 750
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 13:49

  Captain Obvious написав:Простите-с, что мы тут о насущном, а не о кокаиновых шлюхах, с яхты справляя нужду в тихом океане. :)


на самом деле, это показатель
подавляющее большинство украинских товаров 20 лет держит цены стабильными в уе
ну, +20-30% - это реально не много )
например,

1. "черный лес" от Фарро
курс 4.7 = цена 57
курс 8.3 = цена 137
курс 26 = цена 397

2. пиво от Сармат
курс 4.7 = цена 1.5-1.9
курс 8.3 = цена 3.2-4.4
курс 26 = цена 9-14

в то же время за 20 лет импортный товар подорожал значительно

креветки сухой заморозки 70/90

курс 4.7 = цена 22-26
курс 8.3 = цена 53-59
курс 26 = цена 285-340

т.е. за 20 лет видим существенную инфляцию в долларе (почти в 2 раза)

то же видим по зп
если 20 лет назад адекватной в Украине считалась зп 200-400 уе, хорошей 600-1200
то сейчас адекватная 400-900, хорошая 1500-3500
Востаннє редагувалось ЧИА в Чет 05 кві, 2018 14:20, всього редагувалось 1 раз.
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 13:59

Re: Валютный рынок в контексте

...раз пішла така "п'янка", то завтра зранку, мабуть, вартує прикупити пару сотень, "вже ЗОВСІМ нікому непотрібного"...))

п. с.
...для Козака:
(так, по пам'яті) - бабуся робила(відігрівала) "домашній" сир........ - з трьохлітрової банки(бутля) виходило, приблизно 1кг. сиру!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 14:06

Долярчик сыр, творог и пр. - они оч. разные, но это, именно это, как оказалось, к делу "динамика цен в грн. конкретного продукта у одного продавца на рынке Х в городе У за период 2008-2018" не относится.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 14:15

  Долярчик написав:...раз пішла така "п'янка", то завтра зранку, мабуть, вартує прикупити пару сотень, "вже ЗОВСІМ нікому непотрібного"...))


А чому не почекати до літа? ІМХО однозначно дно ще попереду. А ось восени буде вже весело. Але то восени. Маємо час конвертнутися в зелень, щоб перезимувати.
sailed
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 14:20

  козак написав:Долярчик сыр, творог и пр. - они оч. разные, но это, именно это, как оказалось, к делу "динамика цен в грн. конкретного продукта у одного продавца на рынке Х в городе У за период 2008-2018" не относится.

...чому?
— просто, потрібно згадати ціну попереднійх років на "домашній сир", який Ви бачили(а можливо і купували) в бабусь на базарі/чи, або тротуарі :D
(я вже якось тут розміщував і ще колись розміщу фото, як у м. Лева, в 5-ти метрах від ГОЛОВНОГО входу ТЦ Сихів, "сільські люди" торгують сиром/молоком з АСФАЛЬТУ!!!) - 21 столітття!!! :shock:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 14:20

Re: Валютный рынок в контексте

  Игорь написав:Понравилось, на соседнем форуме человек писал. Не дословно, но все-же "После того, как НБУ поднял учетную ставку до 17%, мы стали симпатичны международным спекулянтам. Когда они входили - нам было приятно, но потом, когда они начнут вертеть нас на своей ликвидности - не волнуйтесь." © Schetovod

А вы владеете информацией сколько зашло денего от "нерезидентов"? И сколько это % от общей суммы ОВГЗ? Вот по моим данным общая сумма на 03.03.2018 - 746,548 млрд грн., из них 14,358 - "нерезиденты". А состоянием на 03.01.2018 - 749,912 млрд. грн., из них - 5,219 - "нерезиденты". Т.е. зашло 9,1 млрд грн. или 337 млн. долларов или два торговых дня на МБ. Каким образом нерезы смогут повлиять на курс?
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 14:28

edgar_po таким же образом как и в одну сторону, так и в другую, только сильнее на 16%. Если вы отрицаете, что присадка произошла из-за них, тогда да, ничего не случится. Цифрами, к сожалению, не обладаю
Востаннє редагувалось Игорь в Чет 05 кві, 2018 14:30, всього редагувалось 2 разів.
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 14:29

  sailed написав:
  Долярчик написав:...раз пішла така "п'янка", то завтра зранку, мабуть, вартує прикупити пару сотень, "вже ЗОВСІМ нікому непотрібного"...))


А чому не почекати до літа? ІМХО однозначно дно ще попереду. А ось восени буде вже весело. Але то восени. Маємо час конвертнутися в зелень, щоб перезимувати.

....потрібно зараз починати, а літом - продовжувати таритись... :D......- потрібно розтяяяяяяягувати задоволення! :D

п. с.
... а де Сомик? - він зараз повинен строчити, як з кулемета! :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 14:41

Re: Валютный рынок в контексте

  Долярчик написав:...чому?

Бесполезная информация.
Для интересующихся динамикой курса в степях.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 14:42

Re: Валютный рынок в контексте

  Игорь написав:только сильнее на 16%

А откуда 16%, что это за цифра?
edgar_po
 
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