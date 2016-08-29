Додано: Чет 05 кві, 2018 14:06

Долярчик сыр, творог и пр. - они оч. разные, но это, именно это, как оказалось, к делу "динамика цен в грн. конкретного продукта у одного продавца на рынке Х в городе У за период 2008-2018" не относится.

"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"