Додано: Чет 05 кві, 2018 14:57

vovan_prm



Здравствуйте Владимир _ПРМ .

Вы наверное знаете , что люди работающие на экспорт имеют порог рентабельности .

Это чтобы , после уплаты всех налогов, у ВАС ,осталось некоторая часть денег ,которую Вы пустите на увеличение(развитие) производства и на собственное обогащение.

...и вот ЧУДО , был доллар 27,(а он был намного выше , так как заложены риски) с лих...ем .... и была рассчитана рентабельность .

...ИИИИ тут Хряп , Бух , Пук (выбрать понравившееся ) 25, 90 НБУ с 13 козырными тузами....

Стоп ср..ь на баке , кричат моряки !(мой отец был капитаном и я это слышал, а Вы из портового города )

Приток валюты увеличится или уменьшится учитывая поднятие цен на бензин , липездричество (от слова липра )и т.д..?

Прибив экспортера , можно выбрать себе в жертву надрессированный пролетариат вздумавший покупать долляры, как защиту.

Пролетариат ведь так беззащитен, смотрит телевизор и верит в новую модель шоколадного чуда .

Отсюда у меня вопрос к Вам , как не крути а долги -СВЯТОЕ , как отдавать будем , когда УСЕХ потрусим ?



Производство издыхает, его никто не развивает.

Завозить (вымывать валюту )становится выходом .

Импорт перекрывает экспорт.

НУ ?

Вы шо память потеряли ...ааа ?