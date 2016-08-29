Цифра примерная, под какой процент ОВГЗ размещались ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 кві, 2018 14:49
Додано: Чет 05 кві, 2018 14:57
Игорь Ну уйдут нерезы за два-три дня, а дальше кто будет покупать доллар. Импортеры? Людям так затянули комуналкой и прочим, что хватает только на поесть, о покупке импорта мало кто думает. Вот сегодня из 100 млн дол. "пришлось" 50 млн. выкупить НБУ, а остальные кто забрал? Мой прогноз - с осени рост однозначно будет, думаю с октября (в августе, сентябре большие выплаты, думаю НБУ будет стараться изо всех сил). Учитывая повышение учетной ставки и дорожание гривны, если не опустят до конца года, прогнозирую повышение не более 28,9-29. Пока пшеничка и железо не планируют снижаться на мировых рынках. А количество заробитчан планирует увеличится. В переди год выборов. И вангую, что среднегодовое тоже будет меньше заложенного в бюджет.
Востаннє редагувалось edgar_po в Чет 05 кві, 2018 14:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 05 кві, 2018 14:57
vovan_prm
Здравствуйте Владимир _ПРМ .
Вы наверное знаете , что люди работающие на экспорт имеют порог рентабельности .
Это чтобы , после уплаты всех налогов, у ВАС ,осталось некоторая часть денег ,которую Вы пустите на увеличение(развитие) производства и на собственное обогащение.
...и вот ЧУДО , был доллар 27,(а он был намного выше , так как заложены риски) с лих...ем .... и была рассчитана рентабельность .
...ИИИИ тут Хряп , Бух , Пук (выбрать понравившееся ) 25, 90 НБУ с 13 козырными тузами....
Стоп ср..ь на баке , кричат моряки !(мой отец был капитаном и я это слышал, а Вы из портового города )
Приток валюты увеличится или уменьшится учитывая поднятие цен на бензин , липездричество (от слова липра )и т.д..?
Прибив экспортера , можно выбрать себе в жертву надрессированный пролетариат вздумавший покупать долляры, как защиту.
Пролетариат ведь так беззащитен, смотрит телевизор и верит в новую модель шоколадного чуда .
Отсюда у меня вопрос к Вам , как не крути а долги -СВЯТОЕ , как отдавать будем , когда УСЕХ потрусим ?
Производство издыхает, его никто не развивает.
Завозить (вымывать валюту )становится выходом .
Импорт перекрывает экспорт.
НУ ?
Вы шо память потеряли ...ааа ?
Додано: Чет 05 кві, 2018 14:59
Тем временем торговый баланс США опять копает 10-летнее дно.
Додано: Чет 05 кві, 2018 15:04
Баксик привет,всё отлично,лучше я за матёрой отборной петросянщиной понаблюдаю из-за угла)))
А кто там волнуется на счёт резервов? По мнению пропаганды их уже давно нет и они ни на что не влияют,а оказывается в закромах 18.2 ярда и всё всем платится!
по 25.50 может немножко прикуплю,пока вы садились в последний вагон по 26.3-27.5-28+
Додано: Чет 05 кві, 2018 15:15
стоит подтвердить свои слова статистикой по импорту.
спойлер - он растет.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 05 кві, 2018 15:16
А как можно собрать 157,а потратить 370 ярдов?
Все бюджетные дефициты должны укладываться в 3% от ВВП,если например адекватный уровень бюджетного перераспределения должен быть в районе 30% от ВВП,то выходит,что собирать надо минимум 90 условных единиц,тратить 100,что сейчас и делает\выполняет УКРАИНА,а амеры могут позволить собирать 40% от трат?
Так что такое доллар? Бумага? МММ? Или просто самый большой обман в мире?
Зато секта будеттолькодорожать уверенна в своём до последней капли крови,доллар па космос цене есмь жизнь!
Додано: Чет 05 кві, 2018 15:22
Нам надо тащить ведро угля,ядерного топлива,газа,нефти и нефтепродуктов,которые удвоились в цене после обвала и уже составляют 70-80% от докризисных значений.
А вот бытовой импорт умер,курс 26 сделал своё дело,так что тут вы не правы,а вот энергоресурсы рванули вверх,в отличии скромного роста пшеницы и руды\стали,растёт цена,растёт и объём импорта в денежном выражении,физически почти нет!
Додано: Чет 05 кві, 2018 15:28
Доброго дня.
Трохи статистики.
1.Майже рік тому,10 квітня,середньозважений курс міжбанку був 26.81.
2.Останній день з курсом 26.ХХ при зростаючому курсу гривні минулого року був 10 липня - 26.01.Далі на короткий час курс перетнув позначку у 26.ХХ і став 25.ХХ.
Трохи роздумів.
1.Уряд відклав можливе підвищення цін на газ для населення до 1 червня.При якій умові можна домовитись з МВФ про непідвищення цін при існуючій формулі?Тільки якщо долари,потрібні для закупівлі газу,будуть куплені Нафтогазом не вище минулорічного дна,тобто приблизно не вище 25.50.Чи можливий цього року курс,нижче 25.50?Цілком можливий,бо поки що ми знижуємось,випереджаючи на три місяці минулорічний . графік.Більш того - сьогодні,по поки що найнижчому курсу цього року,на аукціон було подано заявок більш,аніж на 100 млн.дол.НБУ вирішив викупити половину - 50 млн.
2.Думаю,що починаючи з квітня ЗВР принаймні,не будуть знижуватись.Все залежить від НБУ.Чим нижче він даватиме опуститись курсу,тим менше викупить надлишків.Думаю,ні в кого немає сумнівів,що якщо надлишки є сьогодні,по курсу 26.04,то вони будуть і по курсу 25.ХХ.
3.Поки що НБУ не знижує облікову ставку,а значить приток гарячих доларів,які підуть на купівлю ОГВЗ,не має зменшитись.
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