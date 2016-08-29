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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4762476347644765

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 750
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
100
5. более 75%
63%
474
Всього голосів : 750
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 14:49

  edgar_po написав:
  Игорь написав:только сильнее на 16%

А откуда 16%, что это за цифра?

Цифра примерная, под какой процент ОВГЗ размещались ?
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 14:57

Игорь Ну уйдут нерезы за два-три дня, а дальше кто будет покупать доллар. Импортеры? Людям так затянули комуналкой и прочим, что хватает только на поесть, о покупке импорта мало кто думает. Вот сегодня из 100 млн дол. "пришлось" 50 млн. выкупить НБУ, а остальные кто забрал? Мой прогноз - с осени рост однозначно будет, думаю с октября (в августе, сентябре большие выплаты, думаю НБУ будет стараться изо всех сил). Учитывая повышение учетной ставки и дорожание гривны, если не опустят до конца года, прогнозирую повышение не более 28,9-29. Пока пшеничка и железо не планируют снижаться на мировых рынках. А количество заробитчан планирует увеличится. В переди год выборов. И вангую, что среднегодовое тоже будет меньше заложенного в бюджет.
Востаннє редагувалось edgar_po в Чет 05 кві, 2018 14:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 14:57

vovan_prm

Здравствуйте Владимир _ПРМ .
Вы наверное знаете , что люди работающие на экспорт имеют порог рентабельности .
Это чтобы , после уплаты всех налогов, у ВАС ,осталось некоторая часть денег ,которую Вы пустите на увеличение(развитие) производства и на собственное обогащение.
...и вот ЧУДО , был доллар 27,(а он был намного выше , так как заложены риски) с лих...ем .... и была рассчитана рентабельность .
...ИИИИ тут Хряп , Бух , Пук (выбрать понравившееся ) 25, 90 НБУ с 13 козырными тузами....
Стоп ср..ь на баке , кричат моряки !(мой отец был капитаном и я это слышал, а Вы из портового города )
Приток валюты увеличится или уменьшится учитывая поднятие цен на бензин , липездричество (от слова липра )и т.д..?
Прибив экспортера , можно выбрать себе в жертву надрессированный пролетариат вздумавший покупать долляры, как защиту.
Пролетариат ведь так беззащитен, смотрит телевизор и верит в новую модель шоколадного чуда .
Отсюда у меня вопрос к Вам , как не крути а долги -СВЯТОЕ , как отдавать будем , когда УСЕХ потрусим ?

Производство издыхает, его никто не развивает.
Завозить (вымывать валюту )становится выходом .
Импорт перекрывает экспорт.
НУ ?
Вы шо память потеряли ...ааа ?
холява
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 14:59

Тем временем торговый баланс США опять копает 10-летнее дно.
https://ru.investing.com/economic-calen ... alance-286
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 15:04

  Долярчик написав:
... а де Сомик? - він зараз повинен строчити, як з кулемета!


Баксик привет,всё отлично,лучше я за матёрой отборной петросянщиной понаблюдаю из-за угла)))

А кто там волнуется на счёт резервов? По мнению пропаганды их уже давно нет и они ни на что не влияют,а оказывается в закромах 18.2 ярда и всё всем платится!

по 25.50 может немножко прикуплю,пока вы садились в последний вагон по 26.3-27.5-28+ :lol:
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 15:15

  edgar_po написав:Людям так затянули комуналкой и прочим, что хватает только на поесть, о покупке импорта мало кто думает.


стоит подтвердить свои слова статистикой по импорту.

спойлер - он растет.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 15:16

  hxbbgaf написав:Тем временем торговый баланс США опять копает 10-летнее дно.
https://ru.investing.com/economic-calen ... alance-286


А как можно собрать 157,а потратить 370 ярдов?

Все бюджетные дефициты должны укладываться в 3% от ВВП,если например адекватный уровень бюджетного перераспределения должен быть в районе 30% от ВВП,то выходит,что собирать надо минимум 90 условных единиц,тратить 100,что сейчас и делает\выполняет УКРАИНА,а амеры могут позволить собирать 40% от трат?
Так что такое доллар? Бумага? МММ? Или просто самый большой обман в мире?

Зато секта будеттолькодорожать уверенна в своём до последней капли крови,доллар па космос цене есмь жизнь! :lol:
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 15:22

  trololo написав:
  edgar_po написав:Людям так затянули комуналкой и прочим, что хватает только на поесть, о покупке импорта мало кто думает.


стоит подтвердить свои слова статистикой по импорту.

спойлер - он растет.

Нам надо тащить ведро угля,ядерного топлива,газа,нефти и нефтепродуктов,которые удвоились в цене после обвала и уже составляют 70-80% от докризисных значений.

А вот бытовой импорт умер,курс 26 сделал своё дело,так что тут вы не правы,а вот энергоресурсы рванули вверх,в отличии скромного роста пшеницы и руды\стали,растёт цена,растёт и объём импорта в денежном выражении,физически почти нет!
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  #<1 ... 4762476347644765
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