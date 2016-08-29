tea написав:

zzzzzz написав: Все хорошо , продолжаем падать ))



ЗВР



1 декабря - 18 931

1 января - $ 18 880

1 февраля - $ 18 580

1 марта - $ 18 416

1 апреля - $ 18 191 Все хорошо , продолжаем падать ))ЗВР1 декабря - 18 9311 января - $ 18 8801 февраля - $ 18 5801 марта - $ 18 4161 апреля - $ 18 191

Доброго дня.Трохи статистики.1.Майже рік тому,10 квітня,середньозважений курс міжбанку був 26.81.2.Останній день з курсом 26.ХХ при зростаючому курсу гривні минулого року був 10 липня - 26.01.Далі на короткий час курс перетнув позначку у 26.ХХ і став 25.ХХ.Трохи роздумів.1.Уряд відклав можливе підвищення цін на газ для населення до 1 червня.При якій умові можна домовитись з МВФ про непідвищення цін при існуючій формулі?Тільки якщо долари,потрібні для закупівлі газу,будуть куплені Нафтогазом не вище минулорічного дна,тобто приблизно не вище 25.50.Чи можливий цього року курс,нижче 25.50?Цілком можливий,бо поки що ми знижуємось,випереджаючи на три місяці минулорічний . графік.Більш того - сьогодні,по поки що найнижчому курсу цього року,на аукціон було подано заявок більш,аніж на 100 млн.дол.НБУ вирішив викупити половину - 50 млн.2.Думаю,що починаючи з квітня ЗВР принаймні,не будуть знижуватись.Все залежить від НБУ.Чим нижче він даватиме опуститись курсу,тим менше викупить надлишків.Думаю,ні в кого немає сумнівів,що якщо надлишки є сьогодні,по курсу 26.04,то вони будуть і по курсу 25.ХХ.3.Поки що НБУ не знижує облікову ставку,а значить приток гарячих доларів,які підуть на купівлю ОГВЗ,не має зменшитись.