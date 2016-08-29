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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 кві, 2018 15:46
tea написав:
2.Думаю,що починаючи з квітня ЗВР принаймні,не будуть знижуватись.Все залежить від НБУ.Чим нижче він даватиме опуститись курсу,тим менше викупить надлишків.Думаю,ні в кого немає сумнівів,що якщо надлишки є сьогодні,по курсу 26.04,то вони будуть і по курсу 25.ХХ.
До того ж, як відомо, в квітні Україна повинна віддати "лише" 0,38 млн. боргу, тому ЗВР не тільки не будуть знижуватися, а й зростуть.
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edgar_po
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Додано: Чет 05 кві, 2018 15:52
Ви, тільки уточніть цих продавців!
tea написав: zzzzzz написав:
Все хорошо , продолжаем падать ))
ЗВР
1 декабря - 18 931
1 января - $ 18 880
1 февраля - $ 18 580
1 марта - $ 18 416
1 апреля - $ 18 191
Доброго дня.
Трохи статистики.
1.Майже рік тому,10 квітня,середньозважений курс міжбанку був 26.81.
2.Останній день з курсом 26.ХХ при зростаючому курсу гривні минулого року був 10 липня - 26.01.Далі на короткий час курс перетнув позначку у 26.ХХ і став 25.ХХ.
Трохи роздумів.
1.Уряд відклав можливе підвищення цін на газ для населення до 1 червня.При якій умові можна домовитись з МВФ про непідвищення цін при існуючій формулі?Тільки якщо долари,потрібні для закупівлі газу,будуть куплені Нафтогазом не вище минулорічного дна,тобто приблизно не вище 25.50.Чи можливий цього року курс,нижче 25.50?Цілком можливий,бо поки що ми знижуємось,випереджаючи на три місяці минулорічний . графік.Більш того - сьогодні,по поки що найнижчому курсу цього року,на аукціон було подано заявок більш,аніж на 100 млн.дол.НБУ вирішив викупити половину - 50 млн.
2.Думаю,що починаючи з квітня ЗВР принаймні,не будуть знижуватись.Все залежить від НБУ.Чим нижче він даватиме опуститись курсу,тим менше викупить надлишків.Думаю,ні в кого немає сумнівів,що якщо надлишки є сьогодні,по курсу 26.04,то вони будуть і по курсу 25.ХХ.
3.Поки що НБУ не знижує облікову ставку,а значить приток гарячих доларів,які підуть на купівлю ОГВЗ,не має зменшитись.
По переліку:
1.
2.
3.
4.
А пізніше форумчанам, можна розказувати про приток гарячих доларів!
Наведіть конкретні суми, притоку гарячих доларів в % від всіх ОВГЗ.
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w_bufett
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Додано: Чет 05 кві, 2018 15:57
edgar_po написав: tea написав:
2.Думаю,що починаючи з квітня ЗВР принаймні,не будуть знижуватись.Все залежить від НБУ.Чим нижче він даватиме опуститись курсу,тим менше викупить надлишків.Думаю,ні в кого немає сумнівів,що якщо надлишки є сьогодні,по курсу 26.04,то вони будуть і по курсу 25.ХХ.
До того ж, як відомо, в квітні Україна повинна віддати "лише" 0,38 млн. боргу, тому ЗВР не тільки не будуть знижуватися, а й зростуть.
Напишіть будь ласка за рахунок кого, буде ріст.
По моєму аналізу за цей місяць буде мінус 1,5 ярда по торгівлі (це при самому оптимістичному сценарію)!
Чим будем це перекривать?
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w_bufett
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Додано: Чет 05 кві, 2018 16:02
tea написав:
Чи можливий цього року курс,нижче 25.50?Цілком можливий,бо поки що ми знижуємось,випереджаючи на три місяці минулорічний . графік.
Это если предположить, что форма графика повторит прошлогоднюю. Это нельзя считать аксиомой.
tea написав:
Чим нижче він даватиме опуститись курсу,тим менше викупить надлишків.Думаю,ні в кого немає сумнівів,що якщо надлишки є сьогодні,по курсу 26.04,то вони будуть і по курсу 25.ХХ.
С первым предложением согласен, а вот второе ему противоречит.
tea написав:
3.Поки що НБУ не знижує облікову ставку,а значить приток гарячих доларів,які підуть на купівлю ОГВЗ,не має зменшитись.
ОВГЗ становятся дороже из-за падения курса. Если инвесторы, кроме процентов, рассчитывали на сезонность курсовых колебаний, мероприятие может показаться им уже не столь заманчивым.
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Додано: Чет 05 кві, 2018 16:05
w_bufett написав: edgar_po написав: tea написав:
2.Думаю,що починаючи з квітня ЗВР принаймні,не будуть знижуватись.Все залежить від НБУ.Чим нижче він даватиме опуститись курсу,тим менше викупить надлишків.Думаю,ні в кого немає сумнівів,що якщо надлишки є сьогодні,по курсу 26.04,то вони будуть і по курсу 25.ХХ.
До того ж, як відомо, в квітні Україна повинна віддати "лише" 0,38 млн. боргу, тому ЗВР не тільки не будуть знижуватися, а й зростуть.
Напишіть будь ласка за рахунок кого, буде ріст.
По моєму аналізу за цей місяць буде мінус 1,5 ярда по торгівлі (це при самому оптимістичному сценарію)!
Чим будем це перекривать?
Торгівельний баланс в мінусі,проте загальний баланс поки що в плюсі.
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tea
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Додано: Чет 05 кві, 2018 16:07
w_bufett написав:
Ви, тільки уточніть цих продавців!
tea написав:
Доброго дня.
Трохи статистики.
По переліку:
1.
2.
3.
4.
А навіщо Вам перелік продавців.Хіба Вам не все одно - хто з продавців сьогодні вийшов на аукціон з понад 100 млн.дол. надлишку?
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Додано: Чет 05 кві, 2018 16:08
Долярчик написав:
....ооооооо, і Чай на Великдень повернувся на рідну землю!
Привіт, Чай! - як там пшехи/німці/чехи/румуни? (потрібне підкресліть)
Привіт.Нікуди я не виїжджав.Чому Ви так вирішили?
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Додано: Чет 05 кві, 2018 16:11
tea написав: Долярчик написав:
....ооооооо, і Чай на Великдень повернувся на рідну землю!
Привіт, Чай! - як там пшехи/німці/чехи/румуни? (потрібне підкресліть)
Привіт.Нікуди я не виїжджав.Чому Ви так вирішили?
Чому не зьявлялися на валютнiй гiлцi?
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр
в Чет 05 кві, 2018 16:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 05 кві, 2018 16:12
по НБУ МБ 712 угод на 717.12 млн по 26.0665 (с.зв)
Усім вдалого вечора!
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
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